Kiemelt Skoda kedvezmények orvosoknak, gyógyszerészeknek és honvédségi dolgozóknak – a Piedl Kft. közreműködésével

A Porsche Hungaria stratégiai együttműködései révén a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai, illetve a Magyar Honvédség dolgozói most kiemelt kedvezményekkel vásárolhatnak új Skoda gépkocsit a hivatalos márkakereskedések hálózatában – így a térségben a Piedl Kft.-nél.

A program célja, hogy a társadalom megbecsült szakmai közösségei – az orvosok, gyógyszerészek és az ország védelmében dolgozó katonák – elérhető áron jussanak modern, biztonságos és környezetbarát járművekhez, miközben a hazai autópark megújulását is támogatják.

Kedvezmények a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai számára

A Porsche Hungaria a MOK-kal, illetve az MGYK-val kötött megállapodásai alapján, a kamarák tagjai jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak új Skoda gépjárműveket. A kedvezmény igénybevételére érvényes tagsági kártyával rendelkező kamarai tagok jogosultak (mok.hu/tagsagellenorzes).

Kedvezmények a Magyar Honvédség dolgozóinak

A Porsche Hungaria és a Honvédelmi Minisztérium közös programja lehetővé teszi, hogy a honvédségi dolgozók is kiemelt kedvezményekkel jussanak új Skoda modellekhez. A kedvezmények igénybevételéhez a munkaviszony és a szolgálati státusz igazolása szükséges.

Az akció főbb feltételei:

  • Minimum 3 hónapos kamarai tagsági viszony, vagy honvédségi munkaviszony szükséges.
  • A járművet legalább 6 hónapig üzemben kell tartani.
  • Az autó tovább értékesítése 6 hónapig nem megengedett.
  • Személyenként maximum 1 gépkocsi vásárolható.
 

Miért éri meg most a Piedl Kft.-t választani?

  • Kiemelt helyi partner: a Piedl Kft. Veszprém és környéke meghatározó Skoda márkakereskedése, amely kiemelt figyelmet fordít a szakmai közösségekre.
  • Széles modellválaszték: az Octavia és a Superb a legnépszerűbb családi és céges autók, míg az Enyaq az elektromos mobilitás új mércéje.
  • Személyre szabott tanácsadás: kollégáink segítenek a megfelelő finanszírozási konstrukció kiválasztásában.
  • Megbízhatóság és biztonság: a Skoda modellek hosszú távon is gazdaságos és környezetbarát megoldást kínálnak.
  1. TopCard aktiválása: az új autó átadásakor/után a TopCard 1 évre díjmentesen jár; a kedvezmények a programban részt vevő márkaszervizekben érvényesíthetők. A kedvezmények és a hosszabbítás nyomon követése a carlog ügyfélportálon lehetséges. Škoda Magyarország
 

Miért éri meg most lépni?

  • Kézzelfogható szerviz- és üzemeltetési megtakarítás az első évben a TopCard révén (konkrét, tételes kedvezményekkel). Škoda Magyarország
  • Biztonságos és átlátható folyamat: a MOK hivatalos felületén kommunikált program, márkaszintű támogatással. mok.hu
  • Széles modellpaletta (Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq és további változatok), rövid elérhetőségi útvonalakkal a márkahálózathoz és készlethez. Škoda Magyarország

Gyakori kérdések (röviden)

A kedvezmény automatikus?
Nem. A kedvezmény MOK-tagsághoz kötött, és a pontos kondíciókat a márkakereskedés állapítja meg az aktuális ajánlatok alapján. mok.hu

A TopCard mitől értékes?
Rögzített, számszerű előnyöket ad (pl. kerékszerviz, mobilitási szolgáltatás), amelyek tipikus üzemeltetési költségeket csökkentenek az első évben; később megújítható, illetve idősebb autókra 4+ TopCard érhető el. Škoda Magyarország

Hol tudom követni a kedvezményeimet?
A carlog ügyfélportálon – itt a TopCard hosszabbítása és kedvezmények nyomon követése is megoldható. Škoda Magyarország

 

Ha Ön a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja vagy a Magyar Honvédség dolgozója, most egyedülálló lehetőséghez juthat: kedvezményes áron választhat új Skodát.
Keresse a Piedl Kft.-t Veszprémben, ahol szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a részletekkel és a személyre szabott ajánlatokkal.

Látogass el hozzánk Veszprémben, vagy nézd meg kínálatunkat online: www.autopiedl.hu

8200 Veszprém

Gladsaxe u. 4.

06 88 576 500

[email protected]


 

 

