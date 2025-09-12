1 órája
Kiemelt Skoda kedvezmények orvosoknak, gyógyszerészeknek és honvédségi dolgozóknak – a Piedl Kft. közreműködésével
A Porsche Hungaria stratégiai együttműködései révén a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai, illetve a Magyar Honvédség dolgozói most kiemelt kedvezményekkel vásárolhatnak új Skoda gépkocsit a hivatalos márkakereskedések hálózatában – így a térségben a Piedl Kft.-nél.
A program célja, hogy a társadalom megbecsült szakmai közösségei – az orvosok, gyógyszerészek és az ország védelmében dolgozó katonák – elérhető áron jussanak modern, biztonságos és környezetbarát járművekhez, miközben a hazai autópark megújulását is támogatják.
Kedvezmények a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai számára
A Porsche Hungaria a MOK-kal, illetve az MGYK-val kötött megállapodásai alapján, a kamarák tagjai jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak új Skoda gépjárműveket. A kedvezmény igénybevételére érvényes tagsági kártyával rendelkező kamarai tagok jogosultak (mok.hu/tagsagellenorzes).
Kedvezmények a Magyar Honvédség dolgozóinak
A Porsche Hungaria és a Honvédelmi Minisztérium közös programja lehetővé teszi, hogy a honvédségi dolgozók is kiemelt kedvezményekkel jussanak új Skoda modellekhez. A kedvezmények igénybevételéhez a munkaviszony és a szolgálati státusz igazolása szükséges.
Az akció főbb feltételei:
- Minimum 3 hónapos kamarai tagsági viszony, vagy honvédségi munkaviszony szükséges.
- A járművet legalább 6 hónapig üzemben kell tartani.
- Az autó tovább értékesítése 6 hónapig nem megengedett.
- Személyenként maximum 1 gépkocsi vásárolható.
Miért éri meg most a Piedl Kft.-t választani?
- Kiemelt helyi partner: a Piedl Kft. Veszprém és környéke meghatározó Skoda márkakereskedése, amely kiemelt figyelmet fordít a szakmai közösségekre.
- Széles modellválaszték: az Octavia és a Superb a legnépszerűbb családi és céges autók, míg az Enyaq az elektromos mobilitás új mércéje.
- Személyre szabott tanácsadás: kollégáink segítenek a megfelelő finanszírozási konstrukció kiválasztásában.
- Megbízhatóság és biztonság: a Skoda modellek hosszú távon is gazdaságos és környezetbarát megoldást kínálnak.
- TopCard aktiválása: az új autó átadásakor/után a TopCard 1 évre díjmentesen jár; a kedvezmények a programban részt vevő márkaszervizekben érvényesíthetők. A kedvezmények és a hosszabbítás nyomon követése a carlog ügyfélportálon lehetséges. Škoda Magyarország
Miért éri meg most lépni?
- Kézzelfogható szerviz- és üzemeltetési megtakarítás az első évben a TopCard révén (konkrét, tételes kedvezményekkel). Škoda Magyarország
- Biztonságos és átlátható folyamat: a MOK hivatalos felületén kommunikált program, márkaszintű támogatással. mok.hu
- Széles modellpaletta (Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq és további változatok), rövid elérhetőségi útvonalakkal a márkahálózathoz és készlethez. Škoda Magyarország
Gyakori kérdések (röviden)
A kedvezmény automatikus?
Nem. A kedvezmény MOK-tagsághoz kötött, és a pontos kondíciókat a márkakereskedés állapítja meg az aktuális ajánlatok alapján. mok.hu
A TopCard mitől értékes?
Rögzített, számszerű előnyöket ad (pl. kerékszerviz, mobilitási szolgáltatás), amelyek tipikus üzemeltetési költségeket csökkentenek az első évben; később megújítható, illetve idősebb autókra 4+ TopCard érhető el. Škoda Magyarország
Hol tudom követni a kedvezményeimet?
A carlog ügyfélportálon – itt a TopCard hosszabbítása és kedvezmények nyomon követése is megoldható. Škoda Magyarország
Ha Ön a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja vagy a Magyar Honvédség dolgozója, most egyedülálló lehetőséghez juthat: kedvezményes áron választhat új Skodát.
Keresse a Piedl Kft.-t Veszprémben, ahol szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a részletekkel és a személyre szabott ajánlatokkal.
Látogass el hozzánk Veszprémben, vagy nézd meg kínálatunkat online: www.autopiedl.hu
8200 Veszprém
Gladsaxe u. 4.
06 88 576 500