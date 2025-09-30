Költséghatékony építkezés: hogyan lehet minőségi anyagokat venni úgy, hogy ne szálljanak el a költségek

Miért fontos a költséghatékony építkezés?

Az építkezés vagy felújítás során a költségek könnyen elszállhatnak, ha nem figyelünk oda. A legnagyobb hibát sokan ott követik el, hogy spórolás miatt gyengébb minőségű anyagokat választanak, ami később drága javításokat, pótlásokat eredményez.

A megoldás nem a minőség feláldozása, hanem a tudatos tervezés, a megfelelő beszerzési forrás kiválasztása, és olyan finanszírozási lehetőségek kihasználása, mint az Újház Lang 0% THM akciója.

1. Alapos tervezés és költségkontroll

Készíts részletes anyaglistát és költségvetést: Minden elemre vonatkozóan tételesen kalkulálj (pl. falazóanyag, hőszigetelés, burkolat, nyílászárók), és hagyj tartalékot váratlan költségekre (5–10%)

Szakértői tanácsadás igénybevétele – az építőanyagkereskedésekben szakértő kollégák segítenek az anyagok helyes kiválasztásában, hogy ár-érték arányban a legjobbat kapd.

2. Vásárolj okosan nagyobb mennyiséget

Nagyobb mennyiség rendelésekor (pl. raklapnyi téglák, szigetelő lapok, faanyagok) arányosan csökkenhet az egységár. A tüzép telepeken jellemzően lehetőség van raklappal történő vásárlásra, illetve nagyobb tételek kedvezményesebb ajánlatára – ezt érdemes előre egyeztetni árajánlat kéréskor.

3. OK, de mikor válassz drágább anyagot?

Azoknál a komponenseknél, amelyek nehezen hozzáférhetők vagy javíthatók (például alap, vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés, tetőfedés), érdemes befektetni magasabb minőségbe. Így elkerülheted, hogy rövid időn belül pótlásra vagy javításra legyen szükség.

A jobb minőségű anyagok tartóssága, jobb hőszigetelése, kevesebb karbantartási igénye sokszor behozza az árát hosszútávon.

4. 0% THM – kamatmentes részletfizetés az Újháznál

Az építkezők legnagyobb kihívása az, hogy a teljes anyagköltséget egyszerre kell kifizetni. Erre kínál megoldást az Újház Lang aktuális 0% THM kamatmentes részletfizetési akciója:

Hitelösszeg: 50 000 Ft – 1 500 000 Ft

Futamidő: fix 20 hónap

Éves ügyleti kamat: 0% , THM: 0%

, THM: Saját erő: 750 000 Ft alatt 0%, fölötte minimum 20%

Az ajánlat 2025. szeptember 8. és december 8. között érvényes

Csak a kijelölt kereskedésekben vehető igénybe

További részletek: 0% THM termékek kamatmentes részletre