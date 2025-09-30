1 órája
Költséghatékony építkezés: hogyan lehet minőségi anyagokat venni úgy, hogy ne szálljanak el a költségek
Tudd meg, hogyan valósítható meg a költséghatékony építkezés anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnöd a minőségi építőanyagok terén. Ismerd meg az Újház Lang 0% THM akcióját és a legjobb spórolási tippeket!
Miért fontos a költséghatékony építkezés?
Az építkezés vagy felújítás során a költségek könnyen elszállhatnak, ha nem figyelünk oda. A legnagyobb hibát sokan ott követik el, hogy spórolás miatt gyengébb minőségű anyagokat választanak, ami később drága javításokat, pótlásokat eredményez.
A megoldás nem a minőség feláldozása, hanem a tudatos tervezés, a megfelelő beszerzési forrás kiválasztása, és olyan finanszírozási lehetőségek kihasználása, mint az Újház Lang 0% THM akciója.
1. Alapos tervezés és költségkontroll
Készíts részletes anyaglistát és költségvetést: Minden elemre vonatkozóan tételesen kalkulálj (pl. falazóanyag, hőszigetelés, burkolat, nyílászárók), és hagyj tartalékot váratlan költségekre (5–10%)
Szakértői tanácsadás igénybevétele – az építőanyagkereskedésekben szakértő kollégák segítenek az anyagok helyes kiválasztásában, hogy ár-érték arányban a legjobbat kapd.
2. Vásárolj okosan nagyobb mennyiséget
Nagyobb mennyiség rendelésekor (pl. raklapnyi téglák, szigetelő lapok, faanyagok) arányosan csökkenhet az egységár. A tüzép telepeken jellemzően lehetőség van raklappal történő vásárlásra, illetve nagyobb tételek kedvezményesebb ajánlatára – ezt érdemes előre egyeztetni árajánlat kéréskor.
3. OK, de mikor válassz drágább anyagot?
Azoknál a komponenseknél, amelyek nehezen hozzáférhetők vagy javíthatók (például alap, vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés, tetőfedés), érdemes befektetni magasabb minőségbe. Így elkerülheted, hogy rövid időn belül pótlásra vagy javításra legyen szükség.
A jobb minőségű anyagok tartóssága, jobb hőszigetelése, kevesebb karbantartási igénye sokszor behozza az árát hosszútávon.
4. 0% THM – kamatmentes részletfizetés az Újháznál
Az építkezők legnagyobb kihívása az, hogy a teljes anyagköltséget egyszerre kell kifizetni. Erre kínál megoldást az Újház Lang aktuális 0% THM kamatmentes részletfizetési akciója:
- Hitelösszeg: 50 000 Ft – 1 500 000 Ft
- Futamidő: fix 20 hónap
- Éves ügyleti kamat: 0%, THM: 0%
- Saját erő: 750 000 Ft alatt 0%, fölötte minimum 20%
- Az ajánlat 2025. szeptember 8. és december 8. között érvényes
- Csak a kijelölt kereskedésekben vehető igénybe
További részletek: 0% THM termékek kamatmentes részletre
Ez a lehetőség biztosítja, hogy ne kelljen kompromisszumot kötnöd a minőség terén, miközben a kiadásokat kényelmesen eloszthatod.
5. Használd ki az akciókat és kifutó készleteket
Az Újház Lang rendszeresen kínál szezonális kedvezményeket, kifutó termékeket és kiárusításokat. Ezek között prémium építőanyagokat is elérhetsz kedvező áron, de érdemes gyorsan reagálni, mert a készlet véges.
6. Optimalizáld a szállítást és ütemezést
- Szállítás az építési helyszínre – az Újház Lang segít abban, hogy az anyag közvetlenül a munkaterületre érkezzen, ezzel időt és pénzt spórolva.
- Okos ütemezés – a tartós anyagokat előre beszerezheted, míg másokat elegendő a kivitelezés adott fázisában megvásárolni, így nem halmozol fölösleges készletet.
7. Nyomonkövetés és költségfelügyelet
A rendszeres költségellenőrzés segít abban, hogy ne fuss ki a keretből. Ha egy tétel túl drága, keress alternatívát más gyártótól.
Építkezz okosan, építkezz költséghatékonyan
A költséghatékony építkezés nem az olcsó anyagok használatát jelenti, hanem a tudatos döntéseket. A megfelelő tervezéssel, az okos vásárlással és az Újház Lang 0% THM kamatmentes részletfizetésének kihasználásával úgy építheted fel otthonod, hogy közben nem kell lemondanod a minőségről.
Látogass el a www.ujhazveszprem.hu weboldalra, és fedezd fel a legújabb ajánlatokat és akciókat!
