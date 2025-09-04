Közös kiállás a kulturális sokszínűségért – 6 milliárd forint a magyar előadó-művészet jövőjéért

A kultúra nem csupán előadások sora – a kultúra élő kapcsolat, párbeszéd és közösségi élmény. Július 31-én Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette: a tavaszi forrásbővítést követően újabb 6 milliárd forintos pályázati támogatás segíti a magyar előadó-művészet fejlődését, idehaza és a határokon túl. A támogatás színházakat, zenés-táncos produkciókat, szabadtéri eseményeket, bábszínházakat és a határon túli magyar alkotóközösségeket egyaránt elér.

Az idei pályázati körben 1149 beérkezett projektből közel 500 nyert támogatást – a nyertesek száma évről évre nő. A támogatások 60%-a vidéki, 30%-a budapesti, míg 10%-a határon túli produkciókat segít. A rendszer egyszerre ismeri el a szakmai minőséget, ösztönzi az önerős gazdálkodást, és kiemelten fontosnak tartja a közösségi értékek átadását.

Külön örömteli, hogy a program egyik fontos, új eleme az idős színészek megbecsülésére irányuló kezdeményezés, amely méltó figyelmet fordít azokra a művészekre, akik életük nagy részét a színpadon töltötték. Ez az irány nemcsak emberi, de példamutató is – és segít megőrizni a színházi hagyomány folytonosságát a generációk között.

A támogatás a kulisszák mögött is komoly változásokat indít el: infrastruktúra-fejlesztés, mobilitás, ifjúsági programok – mind hozzájárulnak a művészi munka kiszámíthatóságához és a közönséghez való kapcsolódás új formáihoz.

De a támogatás nem csupán számokról szól – hanem álmokról, közönségről és jövőbe mutató kulturális missziókról is.

„Az idei előadó-művészeti támogatások keretében öt különböző kategóriában nyújtottunk be pályázatot. A legjelentősebb és számunkra egyik legfontosabb pályázat egy olyan eszközfejlesztési támogatás lenne, amely hosszú ideje dédelgetett álmunk megvalósulását segítheti elő. A projekt középpontjában a hangtechnikai eszközök korszerűsítése áll, kifejezetten a szabadtéri fellépéseinkre fókuszálva. Az új, mobil hangrendszer lehetővé teszi, hogy saját technikai háttérrel, önállóan jelenjünk meg bármilyen szabadtéri helyszínen, így a zenekar jóval mozgékonyabbá és rugalmasabbá válik, ami jelentős előrelépés a működésünkben. Pályáztunk egy olyan ifjúsági programmal is, amely évente több mint ötezer bérletes diákvendégünket célozza meg. A fiatalok elérése és zenei nevelése kiemelten fontos számunkra, hiszen a jövő közönsége és a kultúra továbbélésének záloga ezekben a gyerekekben rejlik. Emellett a Magic of Vivaldi című nagyszabású, vizuális elemekkel gazdagított koncertshow megvalósításában és fejlesztésében is segíthet ez a pályázati támogatás. Célunk, hogy ezt a látványos, táncelemekkel és LED-falas háttérrel erősített előadást a nemzetközi színpadokra is eljuttassuk, így a magyar kultúrát is képviselve világszerte.” – Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója.