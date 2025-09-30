szeptember 30., kedd

1 órája

Safety first: így védenek a Skoda aktív biztonsági rendszerei

Címkék#Adaptive Cruise Control#radar#Skoda

A közlekedés biztonsága napjaink forgalmas városi utcáin és a környék országútjain egyaránt kulcskérdés. A Skoda legújabb modelljei olyan aktív biztonsági rendszerekkel érkeznek, amelyek nemcsak a vezető, hanem az utasok és a gyalogosok védelmét is szolgálják. Most interaktív tesztvideók és látványos infografikák segítségével mutatjuk be, hogyan működnek ezek a rendszerek a gyakorlatban – bemutatva a közlekedési szituációkat.

PR cikk
Safety first: így védenek a Skoda aktív biztonsági rendszerei

Fotó: Škoda Auto

Adaptive Cruise Control – intelligens tempomat a veszprémi forgalomban

Az Adaptive Cruise Control (ACC) rendszer automatikusan tartja a beállított sebességet, és szükség esetén követési távolságot is szabályoz. A tesztvideóban láthatjuk, hogyan reagál a rendszer a főúton, ahol a forgalom gyakran hirtelen lassul vagy gyorsul.

Előnyök:

  • Megkönnyíti a hosszabb utak vezetését.
  • Csökkenti a vezető fáradtságát és a balesetek kockázatát.
  • A pillanatnyi figyelem kimaradás nem okoz ráfutásos balesetet.
 

Emergency Brake Assist – automatikus vészfékező

A Emergency Brake Assist rendszer felismeri a vészhelyzeteket, és ha a vezető nem fékez időben, automatikusan megteszi ezt helyette.

A tesztvideóban például egy hirtelen fékező autót vagy egy figyelmetlenül átkelő gyalogost érzékel a rendszer, és azonnal beavatkozik.

Előnyök:

  • Megakadályozza vagy enyhíti az ütközések súlyosságát.
  • Különösen hasznos a sűrű, városi forgalomban.
  • Nagyon gyorsan alkalmaz a rendszer maximális fékerőt az emberi reakcióidőnél gyorsabban

Front Assist – az elsődleges ütközésmegelőző rendszer

A Front Assist radar- és kamerarendszere folyamatosan figyeli az autó előtti területet.

Előnyök:

  • Folyamatos védelem a balesetveszélyes helyzetekben.
  • Figyelmeztető jelzések a vezetőnek még az ütközés előtt.
 

Próbavezetés és interaktív bemutatók

A Piedl Kft. veszprémi Skoda márkakereskedése lehetőséget biztosít személyes próbavezetésre, ahol a vásárlók élőben is megtapasztalhatják az aktív biztonsági rendszerek működését.

Az infografikák és videók bemutatják:

  • hogyan reagál az autó hirtelen forgalmi szituációkban,
  • milyen hang- és fényjelzéseket ad a rendszer,
  • miként növeli a vezetés kényelmét és biztonságát.
 

Miért fontos ez Veszprémben?

A város és a környék forgalma egyre sűrűbb, különösen a Balaton közelsége miatt főként a nyári szezonban. A Skoda aktív biztonsági rendszerei segítenek megelőzni a gyakori baleseti helyzeteket, például a hirtelen megállásokat, a figyelmetlen gyalogosokat vagy a váratlan torlódásokat.

Próbálja ki Ön is!

Látogasson el a Piedl Kft. veszprémi Skoda márkakereskedésébe, ahol személyesen is kipróbálhatja a legújabb modelleket és azok aktív biztonsági rendszereit. Tapasztalja meg, hogyan vigyáz Önre és családjára a Skoda a mindennapi közlekedés során – legyen szó a városi forgalomról vagy a hosszabb autópályás utazásokról.

Látogasson el hozzánk Veszprémben, vagy nézze meg kínálatunkat online: www.autopiedl.hu

8200 Veszprém
Gladsaxe u. 4.
06 88 576 500
[email protected]

 

 

 

 

