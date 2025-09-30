Safety first: így védenek a Skoda aktív biztonsági rendszerei

Adaptive Cruise Control – intelligens tempomat a veszprémi forgalomban

Az Adaptive Cruise Control (ACC) rendszer automatikusan tartja a beállított sebességet, és szükség esetén követési távolságot is szabályoz. A tesztvideóban láthatjuk, hogyan reagál a rendszer a főúton, ahol a forgalom gyakran hirtelen lassul vagy gyorsul.

Előnyök:

Megkönnyíti a hosszabb utak vezetését.

Csökkenti a vezető fáradtságát és a balesetek kockázatát.

A pillanatnyi figyelem kimaradás nem okoz ráfutásos balesetet.

Emergency Brake Assist – automatikus vészfékező

A Emergency Brake Assist rendszer felismeri a vészhelyzeteket, és ha a vezető nem fékez időben, automatikusan megteszi ezt helyette.

A tesztvideóban például egy hirtelen fékező autót vagy egy figyelmetlenül átkelő gyalogost érzékel a rendszer, és azonnal beavatkozik.

Előnyök:

Megakadályozza vagy enyhíti az ütközések súlyosságát.

Különösen hasznos a sűrű, városi forgalomban.

Nagyon gyorsan alkalmaz a rendszer maximális fékerőt az emberi reakcióidőnél gyorsabban

Front Assist – az elsődleges ütközésmegelőző rendszer

A Front Assist radar- és kamerarendszere folyamatosan figyeli az autó előtti területet.

Előnyök:

Folyamatos védelem a balesetveszélyes helyzetekben.

Figyelmeztető jelzések a vezetőnek még az ütközés előtt.

Próbavezetés és interaktív bemutatók

A Piedl Kft. veszprémi Skoda márkakereskedése lehetőséget biztosít személyes próbavezetésre, ahol a vásárlók élőben is megtapasztalhatják az aktív biztonsági rendszerek működését.

Az infografikák és videók bemutatják:

hogyan reagál az autó hirtelen forgalmi szituációkban,

milyen hang- és fényjelzéseket ad a rendszer,

miként növeli a vezetés kényelmét és biztonságát.

Miért fontos ez Veszprémben?

A város és a környék forgalma egyre sűrűbb, különösen a Balaton közelsége miatt főként a nyári szezonban. A Skoda aktív biztonsági rendszerei segítenek megelőzni a gyakori baleseti helyzeteket, például a hirtelen megállásokat, a figyelmetlen gyalogosokat vagy a váratlan torlódásokat.

Próbálja ki Ön is!

Látogasson el a Piedl Kft. veszprémi Skoda márkakereskedésébe, ahol személyesen is kipróbálhatja a legújabb modelleket és azok aktív biztonsági rendszereit. Tapasztalja meg, hogyan vigyáz Önre és családjára a Skoda a mindennapi közlekedés során – legyen szó a városi forgalomról vagy a hosszabb autópályás utazásokról.

