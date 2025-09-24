Skoda Challenge: országos első helyet szerzett az Auto Piedl veszprémi értékesítője

„Ha valaki ma a jövőt keresi, az első ajánlatom egy elektromos autó lenne” – mondta mosolyogva Gönczi Andrea, az Auto Piedl értékesítési tanácsadója, amikor arról kérdeztem, mire költhetném el nehezen megszerzett vagyonkámat. Hosszú évek óta az értékesítők élmezőnyéhez tartozik, és idén végre beérett a gyümölcs: Andrea hazánk legjobb Skoda-értékesítője lett. Tapasztalata szerint az autóvásárlás teljesen átalakult: A friss autók gazdag felszereltséggel gördülnek be a kereskedésbe, a vevők előzetesen tájékozódnak az interneten, és pontos elképzelésekkel, árinformációkkal vágnak bele életük egyik legfontosabb döntésébe.

Gönczi Andrea mellett sorakoznak a díjak és az elégedett ügyfelek mappái a veszprémi Skoda márkakereskedésben

Fotó: Csizi Péter/Napló

A Skoda magyarországi sikerének egyik kovácsa az Auto Piedl tapasztalt munkatársnője

Andrea életpályáját a hűség és a tapasztalat határozta meg: a 2004-ben megnyílt veszprémi szalon első napja óta folyamatosan itt építi karrierjét. Szakmai útja különleges fordulattal indult: banki és biztosítási háttér után egy másik kereskedésből érkezett a Piedlhez. Első találkozását a veszprémi szalonnal máig mosolyogva idézi fel:

Már az első percekben megvolt a kémia, és másnap munkába is állhattam

A győztes értékesítő szakmailag is kiemelkedik, jól ismeri a vásárlói szokásokat

„Az autó önmagában csak egy része a döntésnek, a másik fele az értékesítő személye. Ha sikerül barátságos hangulatot teremteni, az bizalmat kelt, és ez legalább annyit számít, mint maga a termék” – válaszolt őszintén Andrea, mikor arról kérdeztem, mi áll a sikerei hátterében. Érdeklődtem arról is, mennyire vannak tisztában az érdeklődők a márkakereskedés termékpalettájával?

„Sokan már online összeállítják a kívánt modellt, és van, akivel csak az átvételkor találkozunk először. Ez jól mutatja, hogy mennyire tudatosak lettek a vásárlók” – emeli ki a beszélgetés során.

Mit keresnek leginkább az ügyfelek tapasztalatai szerint?

Az SUV-modellek iránt nemcsak a nagycsaládosok érdeklődnek, hanem azok is, akik egyszerűen szeretik a nagyobb, tágasabb autókat. A csomagtartó-kapacitás és a praktikus megoldások sokakat meggyőznek. Az ügyfelek gyakori kérése egy téligumiszett vagy komplett téli kerékgarnitúra – ezekre minden ősszel külön akcióval készülnek.