Bravúros siker

2 órája

Skoda Challenge: országos első helyet szerzett az Auto Piedl veszprémi értékesítője

Nem könnyű ma értékesítőnek lenni: a vásárlók felkészülten érkeznek, az árak folyamatosan változnak, és az elektromos korszak is új kihívásokat hoz. Gönczi Andrea mégis bizonyította szakmai erejét, hiszen első helyezést ért el a 2025-ös Skoda Challenge magyarországi versenyén.

„Ha valaki ma a jövőt keresi, az első ajánlatom egy elektromos autó lenne” – mondta mosolyogva Gönczi Andrea, az Auto Piedl értékesítési tanácsadója, amikor arról kérdeztem, mire költhetném el nehezen megszerzett vagyonkámat. Hosszú évek óta az értékesítők élmezőnyéhez tartozik, és idén végre beérett a gyümölcs: Andrea hazánk legjobb Skoda-értékesítője lett. Tapasztalata szerint az autóvásárlás teljesen átalakult: A friss autók gazdag felszereltséggel gördülnek be a kereskedésbe, a vevők előzetesen tájékozódnak az interneten, és pontos elképzelésekkel, árinformációkkal vágnak bele életük egyik legfontosabb döntésébe.

Gönczi Andrea mellett sorakoznak a díjak és az elégedett ügyfelek mappái a veszprémi Skoda márkakereskedésben
Gönczi Andrea mellett sorakoznak a díjak és az elégedett ügyfelek mappái a veszprémi Skoda márkakereskedésben
Fotó: Csizi Péter/Napló

A Skoda magyarországi sikerének egyik kovácsa az Auto Piedl tapasztalt munkatársnője

Andrea életpályáját a hűség és a tapasztalat határozta meg: a 2004-ben megnyílt veszprémi szalon első napja óta folyamatosan itt építi karrierjét. Szakmai útja különleges fordulattal indult: banki és biztosítási háttér után egy másik kereskedésből érkezett a Piedlhez. Első találkozását a veszprémi szalonnal máig mosolyogva idézi fel: 

Már az első percekben megvolt a kémia, és másnap munkába is állhattam

A győztes értékesítő szakmailag is kiemelkedik, jól ismeri a vásárlói szokásokat

„Az autó önmagában csak egy része a döntésnek, a másik fele az értékesítő személye. Ha sikerül barátságos hangulatot teremteni, az bizalmat kelt, és ez legalább annyit számít, mint maga a termék” – válaszolt őszintén Andrea, mikor arról kérdeztem, mi áll a sikerei hátterében. Érdeklődtem arról is, mennyire vannak tisztában az érdeklődők a márkakereskedés termékpalettájával?

„Sokan már online összeállítják a kívánt modellt, és van, akivel csak az átvételkor találkozunk először. Ez jól mutatja, hogy mennyire tudatosak lettek a vásárlók” – emeli ki a beszélgetés során.

Mit keresnek leginkább az ügyfelek tapasztalatai szerint?

Az SUV-modellek iránt nemcsak a nagycsaládosok érdeklődnek, hanem azok is, akik egyszerűen szeretik a nagyobb, tágasabb autókat. A csomagtartó-kapacitás és a praktikus megoldások sokakat meggyőznek. Az ügyfelek gyakori kérése egy téligumiszett vagy komplett téli kerékgarnitúra – ezekre minden ősszel külön akcióval készülnek.

Az új autók ára magasabb, mint korábban, így a vásárlási ciklus is kitolódott: ma már 5–7, sőt akár 10 év után cserélik le autóikat a vevők. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy sokan hűségesen térnek vissza a márkához.

Gönczi Andrea munkáját rangos díjjal ismerték el. Az értékesítési tanácsadót munkahelyén kaptuk lencsevégre
Fotó: Csizi Péter/Napló

Kiemelten fontos a szerviz és a háttérmunka

Egy autó megvásárlása után legalább ennyire lényeges a szervizháttér. Az Auto Piedl veszprémi központja 

  • nagy, 
  • jól felszerelt, 
  • könnyen elérhető és 
  • gyors időpontfoglalást kínál. 

A vásárlók értékelik, hogy a szerviz megbízható és felkészült. Külön figyelmet kapnak a női ügyfelek is: „Sokan örülnek annak, hogy olyan környezetbe érkeznek, ahol felkészült női kollégával találkozhatnak, ez biztonságérzetet és közvetlenebb kapcsolatot ad” – meséli Andrea.

A Skoda világában Andrea neve immár a legjobbak között szerepel
Fotó: Skoda Challenge International Final

Magyarország képviseletében a csapat

A Porsche Hungária Kft. szervezésében, a kategóriák első helyezettjei képviselték hazánkat a nemzetközi versenyen. A bécsi döntőben 225 versenyző mérte össze tudását több kategóriában – értékesítők, vezetők, szervizmunkatársak, garanciális szakemberek. A feladatok között szerepelt az autók műszaki paramétereinek és felszereltségének bemutatása is, külön hangsúlyt kapott az elektromobilitás.

Az online fordulón és a hazai versenyen is jól szerepeltem, de amikor elhangzott a nevem, teljesen meglepődtem. Magyarország legjobb Skoda-értékesítőjeként állni a színpadon hatalmas élmény volt” – emlékszik vissza a versenyre.

Az elektromos korszak kihívásai

A Skoda és a teljes Volkswagen-csoport célja, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon. Az Enyaq és más új modellek ezt az irányt képviselik, miközben a hagyományos benzin- és dízelmodellek továbbra is erős keresletet élveznek.

„A vásárlók igényei sokfélék, de a bizalom az új autóban továbbra is maximális. Az újdonság varázsa mindig ugyanazt adja – és ebben a Skoda erős marad” – mondja Andrea.

 

