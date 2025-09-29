35 perce
Több ezer gyermek vár szerető otthonra – legyen Ön is nevelőszülő!
Nevelőszülőket keres az ÁGOTA Közösség, ugyanis Magyarországon még mindig sok gyermek és fiatal vár arra, hogy biztonságos, szeretetteljes közegben élhessen. Veszprém vármegyéből is várják azok jelentkezését, akik új esélyt adnának a vér szerinti családjukat nélkülözve élő fiataloknak.
Ma Magyarországon több ezer olyan gyermek él, aki valamilyen okból nem nevelkedhet saját családjában. Számukra a nevelőszülői gondoskodás jelenti az esélyt egy biztonságosabb, kiegyensúlyozottabb gyermekkorra, és ezzel együtt a teljesebb jövőre is. Minden egyes nevelőszülő egy újabb lehetőséget jelent ezeknek a gyermekeknek.
Akik ezt a hivatást választják, azok nap mint nap a szeretet, a türelem és az elfogadás erejével mutatják meg a fiataloknak, hogy ők is éppen olyan értékesek, mint azok a társaik, akik a vér szerinti családjukban élhetnek. Amikor egy gyermek megtapasztalja az odafigyelést és az állandóságot, ott elindulhat a gyógyulás, a fejlődés, és ami mindennek az alapja: újra bizalommal fordulhat a világ felé.
A nevelőszülői hivatás életre szóló elköteleződés. A nevelőszülők reményt és biztonságot hoznak azon gyermekek és fiatalok mindennapjaiba, akik elveszítették a bizalmukat másokban, a felnőttekben, sőt, még önmagukban is. Az ÁGOTA Közösség részét képező Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál már közel ezerötszáz nevelőszülő végzi ezt a felbecsülhetetlenül fontos munkát
– mondta el Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még mindig nagy szükség van azokra az emberekre, akik tudják vállalni ezt a különleges hivatást.
A nevelőszülőket az ÁGOTA Közösség szakmai támogatással, képzésekkel és állandó programlehetőségekkel segíti. Illetve az anyagi juttatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevelőszülők biztonságos környezetet teremthessenek a gyermekeknek. Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatáspálya
– emelte ki András Katalin, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese.
2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át, lehetővé téve ezzel a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. Emellett a nevelőszülő a nála elhelyezett gyermekek után nevelési ellátmányban részesül, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg a teljes körű ellátás biztosítására.
Önre is vár egy gyermek! – Legyen Ön is nevelőszülő!
Olyan embereket keres az ÁGOTA Közösség Veszprém vármegyében is, akik szeretetteljes, biztonságos környezetet tudnak nyújtani azon gyermekeknek, akik valamilyen okból nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban.
Mit adhat ez a hivatás? A tudatot, hogy valós változást hozhat egy gyermek életébe. Egy közösséget, amely támogat, képez és végigkísér az úton. Rendszeres jövedelmet, szakmai támogatást.
Bővebb információkért keresse fel a https://szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni oldalt!
Ha úgy érzi, mindig is egy ilyen különleges feladatra várt, jelentkezzen most: [email protected]
Telefonon is érdeklődhet: 06-20/946-1005
Nem csak Veszprém vármegyéből várja az ÁGOTA Közösség a hivatás iránt érdeklődőket. Ön jelentkezhet a következő vármegyékből is: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Tolna vármegye, valamint Budapest.