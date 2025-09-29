szeptember 29., hétfő

XIX. Harkányi Szabadegyetem 2025. november 12-16.

XIX. Harkányi Szabadegyetem
2025. november 12-16.
A magyarság lelki arca

A középkori Magyarország életét meghatározó és hatásaiban máig tartó történelmi, vallási és kulturális események a mohácsi csata vonatkozásában

November 12. szerda – Művelődési Ház

16,30   Dr. Tóth Gergely: Mohácsi csata a magyar humanista történetírásban

17,30  Dr. Nógrády Árpád: A mohácsi csata helyszíne: A titokzatos Földvár falu kutatása

19,00   Koncert  „Itt járt a földön…”

            Előadják: Gryllus Dániel, Becze Gábor, Ferenczy György

November 13. csütörtök – Művelődési Ház

16,30   Dr. Sudár Balázs: A mohácsi csata az oszmánok szemével

17,30   Dr. Fedeles Tamás: Tévhitek és tények a Jagellók koráról

19,00   Koncert Híres Pannónia Régizene Együttes Válogatás Balassy Bálint és Bakkfark Bálint dalaiból

November 14. péntek – Művelődési Ház

16,30    Dr. Varga Szabolcs: A mohácsi csata következményei és a Magyar Királyság a török korban

17,30   Dr. B. Szabó János: A mohácsi csata hadtörténete

November 15. szombat – Művelődési Ház

16,30  Dr. Pálfi György: A mohácsi tömegsírok antropológiai kutatása

17,30    Dr. Szabó Máté: A mohácsi csatatér régészeti kutatása

19,00  Koncert Bacchus Consort: „Jertek emlékezzünk…”, 16-17. századi magyar kódexek dallamai a török hódoltság idején

November 16. vasárnap 

Református templom

10,30   Istentisztelet – igét hirdet Wébel Zsolt esperes

                                          Baranyai Református Egyházmegye

Művelődési Ház

16,30  Dr. Laczkó András: Mohácsi csata a magyar irodalomban

17,30    Dr. Basics Beatrix: A mohácsi csata a magyar művészettörténetben 

19,00    Koncert Musica Historica: A végek dicsérete, a 16-17. század magyarországi zenéjéből

Fővédnök: Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke

Támogatók: 

 

Rendező: Harkányi Szabadegyetem Alapítvány

7815 Harkány, Kossuth L. u. 66. Tel: 30 636 5836

Adószám: 18398201-1-02 

Számlaszám: 50800173-15189846

Fenntartjuk az előadók változásának jogát.

 

