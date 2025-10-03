A Continus Nova Kft. veszprémi telephelyére ügyfélszolgálati ügyintézőt keres

Főbb feladatok:

ügyfelek személyes kiszolgálása, tájékoztatása, az ügyintézéssel kapcsolatos teljes körű adminisztráció

levelek, e-mailek, telefonos vevői reklamációk kezelésében, nyilvántartásában való részvétel

az ügyféltörzs folyamatos karbantartása, ellenőrzése, számlázási, nyilvántartási adatok, szerződések naprakészen tartása, adatmódosítások elvégzése

számlázási ütemterv szerinti számlakészítés

Elvárások:

középfokú iskolai végzettség

MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Outlook)

jó kommunikációs készség

pozitív beállítottság, csapatmunka

precíz, pontos munkavégzés

számlázási vagy ügyfélszolgálati gyakorlat

Amit ajánlunk:

cafetéria

egy műszakos munkarend

stabil, hosszú távú munkavégzés lehetősége

munkába járás támogatása

Veszprém vármegyei lakosok jelentkezését várjuk.



Fényképes önéletrajzokat bérigény-megjelöléssel várjuk a [email protected] e-mail-címre 2025. október 15-ig.



„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján talál.”