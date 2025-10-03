október 3., péntek

2 órája

A Continus Nova Kft. veszprémi telephelyére ügyfélszolgálati ügyintézőt keres

A Continus Nova Kft. VESZPRÉMI telephelyére azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra: ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ.

Főbb feladatok:

  • ügyfelek személyes kiszolgálása, tájékoztatása, az ügyintézéssel kapcsolatos teljes körű adminisztráció
  • levelek, e-mailek, telefonos vevői reklamációk kezelésében, nyilvántartásában való részvétel
  • az ügyféltörzs folyamatos karbantartása, ellenőrzése, számlázási, nyilvántartási adatok, szerződések naprakészen tartása, adatmódosítások elvégzése
  • számlázási ütemterv szerinti számlakészítés

Elvárások:

  • középfokú iskolai végzettség
  • MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Outlook)
  • jó kommunikációs készség
  • pozitív beállítottság, csapatmunka
  • precíz, pontos munkavégzés
  • számlázási vagy ügyfélszolgálati gyakorlat

Amit ajánlunk:

  • cafetéria
  • egy műszakos munkarend
  • stabil, hosszú távú munkavégzés lehetősége
  • munkába járás támogatása

Veszprém vármegyei lakosok jelentkezését várjuk.

Fényképes önéletrajzokat bérigény-megjelöléssel várjuk a [email protected] e-mail-címre 2025. október 15-ig.

„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján talál.”

 

