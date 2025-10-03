57 perce
A Continus Nova Kft. veszprémi telephelyére ügyfélszolgálati ügyintézőt keres
A Continus Nova Kft. VESZPRÉMI telephelyére azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra: ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ.
Főbb feladatok:
- ügyfelek személyes kiszolgálása, tájékoztatása, az ügyintézéssel kapcsolatos teljes körű adminisztráció
- levelek, e-mailek, telefonos vevői reklamációk kezelésében, nyilvántartásában való részvétel
- az ügyféltörzs folyamatos karbantartása, ellenőrzése, számlázási, nyilvántartási adatok, szerződések naprakészen tartása, adatmódosítások elvégzése
- számlázási ütemterv szerinti számlakészítés
Elvárások:
- középfokú iskolai végzettség
- MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Outlook)
- jó kommunikációs készség
- pozitív beállítottság, csapatmunka
- precíz, pontos munkavégzés
- számlázási vagy ügyfélszolgálati gyakorlat
Amit ajánlunk:
- cafetéria
- egy műszakos munkarend
- stabil, hosszú távú munkavégzés lehetősége
- munkába járás támogatása
Veszprém vármegyei lakosok jelentkezését várjuk.
Fényképes önéletrajzokat bérigény-megjelöléssel várjuk a [email protected] e-mail-címre 2025. október 15-ig.
„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján talál.”