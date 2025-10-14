Balatonfüred utasainak szolgálatában az elektromos Ikarusok

Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat vármegyeszékhely után idén hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödnek a MÁV-csoport helyi közlekedési szolgáltatásai 2025-ben. A MÁV Személyszállítási Zrt-be 2024. december 31-én beolvadt Volánbusz és a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. konzorciuma tavaly több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán, így – az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA 100 százalékos támogatásával – Keszthelyre 1, Komáromba 2, Hajdúszoboszlóra 1, Balatonfüredre 3, Tatára 6, Komlóra pedig 7 darab új, tisztán elektromos meghajtású autóbusz érkezett vagy érkezik hamarosan. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a közlekedési társaság konzorciumi partnere, a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., amely az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalataként jött létre.

Forrás: MÁV Zrt.

A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a közlekedési társaság 2023-ig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében. A társaság e-buszokból álló flottája – a dízelüzemű járművek kiváltásával – eddig mintegy 16000 tonna szén-dioxidtól mentesítette az érintett települések levegőjét, ezt a mennyiséget hozzávetőlegesen 240.000 lombos fa tudná megkötni egy év alatt. Az újabb 20 darab elektromos busz beszerzésével az e-flotta 20 százalékkal bővül, ami évente további 850 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent, valamint korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb szolgáltatást biztosít a hat város lakosai és utasai számára.

Balatonfüreden október elejétől a teljes helyi buszflotta megújult. A településre érkezett 3 darab zöldbusz a tervek szerint évente várhatóan 140 ezer km-t tesz majd meg. A város lakói és a városba látogatók valamennyi helyi vonalon találkozhatnak mostantól a környezetkímélő járművekkel. A zöldbuszok három korszerűtlen, közel 26 éves dízelüzemű jármű kiváltásával mintegy 96 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesíthetik környezetünket évente. A fejlesztés nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti.