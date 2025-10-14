október 14., kedd

Balatonfüred utasainak szolgálatában az elektromos Ikarusok

A Zöld Busz Program folytatásaként 20 darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezett és érkezik a MÁV-csoport flottájába 2025-ben az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával. A projekt keretében Keszthely, Komárom és Hajdúszoboszló után október elején Balatonfüreden is forgalomba állt három új elektromos jármű. Az e-buszokat már nagyon várták a helyi utasok és a szakemberek egyaránt, hiszen a fejlesztésnek köszönhetően a teljes helyi flotta megújult a városban.

Balatonfüred utasainak szolgálatában az elektromos Ikarusok

Forrás: MÁV Zrt.

Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat vármegyeszékhely után idén hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödnek a MÁV-csoport helyi közlekedési szolgáltatásai 2025-ben. A MÁV Személyszállítási Zrt-be 2024. december 31-én beolvadt Volánbusz és a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. konzorciuma tavaly több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán, így – az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA 100 százalékos támogatásával – Keszthelyre 1, Komáromba 2, Hajdúszoboszlóra 1, Balatonfüredre 3, Tatára 6, Komlóra pedig 7 darab új, tisztán elektromos meghajtású autóbusz érkezett vagy érkezik hamarosan. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a közlekedési társaság konzorciumi partnere, a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., amely az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalataként jött létre.

Forrás: MÁV Zrt.

A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a közlekedési társaság 2023-ig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében. A társaság e-buszokból álló flottája – a dízelüzemű járművek kiváltásával – eddig mintegy 16000 tonna szén-dioxidtól mentesítette az érintett települések levegőjét, ezt a mennyiséget hozzávetőlegesen 240.000 lombos fa tudná megkötni egy év alatt. Az újabb 20 darab elektromos busz beszerzésével az e-flotta 20 százalékkal bővül, ami évente további 850 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent, valamint korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb szolgáltatást biztosít a hat város lakosai és utasai számára.

Balatonfüreden október elejétől a teljes helyi buszflotta megújult. A településre érkezett 3 darab zöldbusz a tervek szerint évente várhatóan 140 ezer km-t tesz majd meg. A város lakói és a városba látogatók valamennyi helyi vonalon találkozhatnak mostantól a környezetkímélő járművekkel. A zöldbuszok három korszerűtlen, közel 26 éves dízelüzemű jármű kiváltásával mintegy 96 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesíthetik környezetünket évente. A fejlesztés nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti. 

Forrás: MÁV Zrt.

Az Ikarus elektromos járművei Székesfehérváron már bizonyítottak a társaságnál, és 2022 nyara óta már több mint 2 millió kilométert tettek meg az utasok és a szakemberek nagy megelégedésére. A jelenlegi projekt keretében elsőként forgalomba álló Ikarus 120e típusú autóbuszokat március 20-án Keszthelyen, április 23-án Komáromban és június 27-én Hajdúszoboszlón mutatta be a MÁV-csoport. A négy jármű bevezetése rendkívül sikeres: a járművek kényelmesek, komfortosak, az utasigényeket maximálisan kiszolgálják, és kifejezetten alkalmasak a városi helyijárati feladatokra. Augusztus végéig összesen 63.262 km-t tettek meg, ezalatt 52.974 kWh energiát használtak fel, amely kedvező, 83,7 kWh/100 km-es átlagfogyasztásnak felel meg. A dízelbuszok kiváltásával az e-buszok hozzávetőlegesen 47 tonna széndioxid-kibocsátástól óvták meg a környezetünket, és különösebb meghibásodás nélkül, megbízhatóan működnek.

Forrás: MÁV Zrt.

A teljes hosszban alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos buszok 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képesek megtenni. A járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítják az utasok színvonalas és biztonságos utazását. A járműtípus alacsonypadlós kialakítása gyors utascserét tesz lehetővé, a tágas belső tér és a korszerű futómű pedig kényelmes utazást biztosít még zsúfoltabb időszakokban is. A csendes hajtáslánc miatt a fedélzet zajszintje alacsonyabb, könnyebb a kommunikáció, nyugodtabb az utazási élmény, és a légkondicionálásnak köszönhetően a legmelegebb napokon is kellemes a hőmérséklet a fedélzeten. Az autóbusz-vezetők szerint élmény vezetni: pozitívumként az egyenletes nyomatékot és a regeneratív fékezés kiszámíthatóságát emelik ki leginkább. A modern fülke, az átlátható kezelőszervek és a jó kilátás csökkenti a napi terhelést, hosszabb műszakokban is komfortos marad a munka. Csendesebb, kevésbé fárasztó a munkavégzés. A reggeli iskolai és munkába járási csúcsban is stabilan tartható a menetrend, a gyors utascsere és az egyenletes gyorsítás segíti a pontos közlekedést.

Forrás: MÁV Zrt.

Az e-buszok üzemanyag-ellátását Balatonfüreden a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. által telepített nagyteljesítményű töltőberendezések (egy darab egykaros és egy darab kétkaros CCS-Type 2 csatlakozóval ellátott INNC DC Fast Charge típusú 80 kW, illetve 2x80 kW teljesítményű töltőberendezés) biztosítják az autóbusz-állomáson. A balatonfüredi fejlesztés mintegy nettó 474 millió forintból valósult meg, melyből 463 millió forint a támogatás összértéke.

A MÁV-csoport a helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását jelenleg a 2025. január 1-től 2026. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja Balatonfüreden, 9 buszvonalon. 2024-ben 16,5 ezer helyi járat közlekedett a városban. A társaság bízik benne, hogy a helyi utasok örömmel veszik igénybe az Ikarus 120e típusú e-buszokat, amelyek tovább segítik városuk levegőminőségének javítását, egy élhetőbb város létrejöttét és a szolgáltatási színvonal javítása révén vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést.

Forrás: MÁV Zrt.

Összegzésként elmondható, hogy az elektromos Ikarus 120e autóbuszok nemcsak a Zöld Busz Program egyik sikeres mérföldkövei, hanem Keszthely, Komárom és Hajdúszoboszló közlekedésének és levegőminőségének javításában is kézzelfogható eredményeket hoztak. Az eltelt hónapok alatt bebizonyították, hogy a korszerű, környezetbarát járművek hatékonyan válthatják ki a régi dízelbuszokat, hozzájárulva a fenntartható közlekedéshez, az élhetőbb városi környezethez és az utasok kényelméhez. Az október elején Balatonfüredre érkezett, illetve hamarosan Tatára és Komlóra is megérkező újabb elektromos buszok révén a MÁV-csoport tovább bővíti zöld flottáját, amely nemcsak a környezet védelmét, hanem a közösségi közlekedés vonzerejének növelését is szolgálja. Az érintett települések példája jól mutatja, hogy a modern technológia és a felelős közlekedésfejlesztés kéz a kézben járva teremthetnek fenntartható jövőt a magyar városok számára.

 

