Hogyan viseljük a széles szárú nadrágot? Öt stílusos ötlet

1. Magas derekú fazon és rövidebb felső

Amikor széles szárú nadrágot viselsz, nagyon sokat számít, hogyan oszlik meg a ruha a tested felületein. Ha magas derekú modellt választasz, és a felsőt részben vagy teljesen beletűröd, az optikailag meghosszabbítja a lábadat, miközben a derék kerül a fókuszba. Egy rövidebb fazonú blúz vagy top jól működhet, akár egy finoman kötött pulóver is jó választás lehet. Így az egész megjelenésed kifinomult marad. Számos fazon és árnyalat vár, így könnyedén megtalálhatod azt, amelyik leginkább harmonizál az egyedi ízléseddel.

2. Monokróm stílus: egy szín tónusaival harmonizál

Ha egy színvilágban tartod az egész outfited, például bézs, barack, sötétkék vagy fekete árnyalatokkal, a széles szárú nadrág elegánsabb hatást kelt. A monokróm ruházat szemléletes és rendezett benyomást ad, hiszen nem akad el figyelem a sok külön kontraszton. Ha például a nadrág világosabb tónusú, válassz hozzá kicsit sötétebb, de harmonikus felsőt és kiegészítőket – így a nem különböző darabokra esik a ruhádon. Ehhez a stratégiához is remek darabokat találsz a https://born2be.hu/noi-nadrag oldalon.

3. Kontrasztos felsővel

Ha nem félsz a merész kombinációktól, válassz kontrasztos felsőt! Például egy sötét ing egy világos, széles nadrággal izgalmas, divatos hatást kelt. Fontos, hogy a felső fazonja ne legyen túl bő. Legyen inkább strukturált, de ne szűk: így nem vész el a nadrág árnyékában. Egy jól szabott zakó, bőrkabát vagy egy derékban húzott felsőrész is remek partner lehet, mert kiemeli az alakodat, miközben a különböző színek és formák teszik tökéletessé a szerelésed.

4. Cipőválasztás: elegáns vonalvezetés sarokkal

A cipő természetesen minden szettben fontos szerepet játszik. A széles szárú nadrágnál érdemes látható sarokkal – legyen az tűsarkú, ék- vagy blokksarok – viselni, mert azzal nyújthatod a lábad vonalát. Balett- vagy lapos cipőkkel is működhet, de ilyenkor figyelj arra, hogy a nadrágszár ne érje le teljesen az egészet a talajon, maradjon egy kis látványos rés. Ha elegáns eseményre öltözködsz, a széles szárú nadrágot párosítsd magas sarkú cipővel és letisztult táskával, így elkerülöd a földig érő hatást.