október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

45 perce

Játékboltban dönteni nem könnyű: hogyan válasszunk jól?

Címkék#gyerek játék#kreativitás#élmény

Amikor egy szülő belép egy játékboltba, a választék szinte zavarba ejtő. Színes dobozok, villogó apróságok, népszerű mesefigurák, mintha minden azt kiabálná, hogy vegyél meg. Pedig a játék nem csupán időtöltés, hiszen fejleszti, formálja, tanítja is a gyerekeket. A megfelelő játék kiválasztása komoly döntés, hiszen hatással van a gyerek fejlődésére, érdeklődésére és akár a személyiségére is. A cél nem az, hogy minden trendi játék hazakerüljön, hanem az, hogy olyan eszközöket válasszunk, amelyek valóban értéket képviselnek.

PR cikk
Játékboltban dönteni nem könnyű: hogyan válasszunk jól?

Forrás: canva.com

Mozgás, ügyesség, kreativitás – mit fejleszt a játék?

A futóbicikli például nemcsak a mozgás örömét adja meg, hanem segíti az egyensúlyérzék fejlődését, és előkészíti a gyerekeket a pedálos biciklizésre. A távirányítós autó ezzel szemben a finommotorikát, a térérzékelést és a problémamegoldó gondolkodást fejleszti – ráadásul sok gyerek számára ez az első olyan játék, amit megtanulhat irányítani. A REGIO JÁTÉK kínálatában mindkét játék több verzióban megtalálható.

Több mint játék – eszköz a tanuláshoz

A játékok kiválasztásánál érdemes figyelembe venni, hogy milyen készségeket támogatnak. A társasjátékok például fejlesztik a szabálykövetést, a türelmet és a szociális készségeket. Az építőjátékok – mint a LEGO vagy a mágneses építőkockák – a kreativitást és a térbeli gondolkodást erősítik. A szerepjátékhoz használt eszközök, mint például a játék konyha, orvosi készlet vagy babakocsi, segítenek a gyerekeknek feldolgozni a mindennapi élményeket, és megérteni a körülöttük zajló világot.

Forrás: canva.com

Mire figyeljünk vásárláskor?

Fontos, hogy a játék ne csak szép legyen, hanem biztonságos is. Érdemes megnézni, milyen anyagból készült, van-e apró, lenyelhető alkatrésze, és megfelel-e a gyerek életkorának. A túl sok funkcióval ellátott játékok gyakran elveszik a gyerek kreatív kezdeményezését, míg az egyszerűbb eszközök többféle módon használhatók. A futóbicikli például nem csinál semmit magától, mégis rengeteg mozgásos és szociális élményt ad. A távirányítós autó pedig akkor igazán jó választás, ha a gyerek maga fedezheti fel, hogyan működik, és nem csak gombnyomásra reagál.

A jó játék hosszú távon is öröm

A legjobb játékok azok, amelyekhez a gyerekek újra és újra visszatérnek. Nem feltétlenül a legdrágább vagy legdivatosabb darabok lesznek a kedvencek, hanem azok, amelyek valódi élményt nyújtanak. Egy futóbicikli, amit a gyerek minden nap elővesz a kertben, vagy egy távirányítós autó, amivel versenyt rendez a testvérével, sokkal többet ér, mint egy polcon porosodó, villogó játék. A szülői döntés tehát nemcsak a pénztárcáról szól, hanem arról is, hogy milyen élményeket szeretnénk adni, és milyen készségek fejlesztését szeretnénk támogatni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu