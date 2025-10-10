Közönségtalálkozó az ajkai Mekiben – Rácz Jenő séf ajándékba adja át új menüjét az első 50 vendégnek

Forrás: Progress étteremhálózat

A séf nemcsak a képernyőn, hanem élőben is bemutatja legújabb, a McDonald’s számára megálmodott menüjét, a helyiek pedig személyesen is találkozhatnak vele. A program igazi közönségtalálkozó hangulatot ígér, hiszen a hazai gasztronómia egyik legismertebb alakja maga adja át az első 50 vendégnek az új Limited by Rácz Jenő menüt, ráadásul ajándékba!

A Limited menüről bővebb információt itt találsz: https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/termekek/limited-burger.html

Ha te is szeretnéd az elsők között megkóstolni Rácz Jenő legújabb alkotását, érkezz időben – a leggyorsabbak finom falatokra és egy felejthetetlen élményre is számíthatnak!

Az időszakos termékek 2025.10.09-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érhetőek el. Az időszakos termékek a McReggeli®-t árusító éttermekben 10:30 után kaphatóak. A McReggeli®-t árusító éttermek listája a www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/mcreggeli.html oldalon található. A Limited by Rácz Jenő menü tartalma: 1 db Limited burger (enyhén csípős fekete fokhagymás szósszal); 1 db Limited fűszeres burgonya; 1 db Limited fekete fokhagymás mártogatós szósz (enyhén csípős); 1 db közepes (0,4 l) szénsavas üdítő vagy Lipton® Ice Tea. 2025.10.09-től a Limited szendvics elérhető McMenü® és McMenü® Plusz ajánlatként is.