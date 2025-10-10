október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

54 perce

Közönségtalálkozó az ajkai Mekiben – Rácz Jenő séf ajándékba adja át új menüjét az első 50 vendégnek

Címkék#McDonald’s#Rácz Jenő#gasztronómia

A tévéből is jól ismert Rácz Jenő, csillagos séf október 13-án, hétfőn 14 órakor az ajkai McDonald’s étterembe látogat (Ajka, Petőfi Sándor utca 2.).

PR cikk
Forrás: Progress étteremhálózat

A séf nemcsak a képernyőn, hanem élőben is bemutatja legújabb, a McDonald’s számára megálmodott menüjét, a helyiek pedig személyesen is találkozhatnak vele. A program igazi közönségtalálkozó hangulatot ígér, hiszen a hazai gasztronómia egyik legismertebb alakja maga adja át az első 50 vendégnek az új Limited by Rácz Jenő menüt, ráadásul ajándékba!

A Limited menüről bővebb információt itt találsz: https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/termekek/limited-burger.html

Ha te is szeretnéd az elsők között megkóstolni Rácz Jenő legújabb alkotását, érkezz időben – a leggyorsabbak finom falatokra és egy felejthetetlen élményre is számíthatnak!

Az időszakos termékek 2025.10.09-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érhetőek el. Az időszakos termékek a McReggeli®-t árusító éttermekben 10:30 után kaphatóak. A McReggeli®-t árusító éttermek listája a www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/mcreggeli.html oldalon található.  A Limited by Rácz Jenő menü tartalma: 1 db Limited burger (enyhén csípős fekete fokhagymás szósszal); 1 db Limited fűszeres burgonya; 1 db Limited fekete fokhagymás mártogatós szósz (enyhén csípős); 1 db közepes (0,4 l) szénsavas üdítő vagy Lipton® Ice Tea. 2025.10.09-től a Limited szendvics elérhető McMenü® és McMenü® Plusz ajánlatként is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu