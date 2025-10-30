október 30., csütörtök

Őszi vízszigetelés és csapadékvédelem – így óvhatjuk meg otthonunkat a hideg hónapokban

Az őszi esők és a téli fagyok komoly károkat okozhatnak az épületekben. Tudd meg, hogyan készítheted fel otthonod a csapadékos időre megfelelő vízszigeteléssel és vízelvezetéssel – az Újház Lang szakértőinek tanácsaival.

Miért kell komolyan venni az őszi vízszigetelést?

Ahogy az őszi időjárás egyre csapadékosabbá válik, a nedvesség könnyen utat találhat az épület legkisebb résein keresztül is. A beázások, a felfagyott vakolat vagy a penészedő pincefal mind annak a jele, hogy a vízszigetelés már nem látja el tökéletesen a feladatát.

Ilyenkor a javítás nemcsak esztétikai kérdés: a nedvesség tartósan roncsolja a falazatot és az alapozást, ami akár szerkezeti problémákhoz is vezethet.

A legtöbb őszi-téli káreset elkerülhető lenne, ha a tulajdonosok időben átvizsgálnák a ház vízszigetelését, ereszrendszerét és vízelvezetését.

Az ereszrendszer az első védelmi vonal

Sokan nem gondolnak rá, de a csapadék elleni védelem nem a falakon, hanem a tetőnél kezdődik. Egy eldugult ereszcsatorna vagy hibás lefolyócső megakadályozza a víz megfelelő elvezetését, ami így a falra és az alapozásra folyik vissza.

Érdemes legalább évente egyszer, az első komolyabb esők előtt kitisztítani a csatornákat, és ellenőrizni, hogy nincs-e elmozdult elem vagy repedés. A korszerű PVC vízelvezető rendszerek és a lefolyóhoz illeszthető záróelemek nemcsak esztétikusak, hanem hosszú távon megakadályozzák a víz pangását és visszafolyását.

A lábazat és az alap védelme: a legfontosabb lépés

 

A legtöbb beázás nem a tetőn, hanem alulról indul. Az őszi esőzések után a nedvesség a talajból is felszívódhat a falba, különösen, ha az alap vízszigetelése elöregedett.

Ezért ilyenkor érdemes átvizsgálni a ház körüli drénrendszereket is – ezek segítenek elvezetni a talajvizet az épület mellől, csökkentve a szerkezet terhelését.

A lábazatot kenhető, bitumenes vagy cementbázisú vízszigeteléssel lehet megerősíteni, ami rugalmas réteget képez, és ellenáll a fagyás-olvadás okozta mozgásoknak. Ezek a modern anyagok – például a polimer-adalékos bevonatok – már egy rétegben is hatékony védelmet nyújtanak, és jól tapadnak betonra, téglára vagy vakolatra is. 

A pince sem maradhat ki

A pinceterek, garázsok vagy alagsori helyiségek a leginkább veszélyeztetett részei az épületnek. Ha ősszel nedves foltok vagy dohos szag jelentkezik, az szinte biztos jele annak, hogy a víz beszivárgott a falakba.

 

Ilyenkor nemcsak a falak szigetelése, hanem a vízzáró vakolat is kulcsfontosságú. A javítás során érdemes olyan megoldást választani, amely egyszerre páraáteresztő és vízlepergető – így a fal „lélegezni” tud, de a nedvesség nem jut be.

 

A pince külső oldalán – ha van rá lehetőség – érdemes vízzáró fóliát vagy bitumenes lemezt alkalmazni, amely a csapadékot elvezeti a fal mellől. Ezek az anyagok a hőszigeteléssel együtt is telepíthetők, így nem kell kompromisszumot kötni a komfort terén.

Figyeljünk a fagyra is!

A csapadékvédelem nemcsak az esőről szól – a téli fagy és olvadás legalább ilyen veszélyes. A víz, ha bejut a vakolat vagy a fuga apró repedéseibe, megfagyva kitágul és szétfeszíti az anyagot. Ennek elkerülésére fontos, hogy fagyálló habarcsot, kültéri burkolatot és tömítőanyagot használjunk, amelyek ellenállnak a hőingadozásnak.

 

Ha a burkolatokat, járdalapokat vagy kerti elemeket most ősszel tisztítjuk és impregnáljuk, az nemcsak esztétikai, hanem védelmi szempontból is megtérül.

Mikor forduljunk szakemberhez?

Vannak esetek, amikor a problémát már nem elég házilag kezelni – például, ha az alap szigetelése sérült, vagy a falak már évek óta nedvesednek. Ilyenkor a szigetelés újrarétegzése, injektálása vagy akár a falazat részleges bontása is szükséges lehet.

Az Újház Lang szakértői szerint érdemes már ősszel, még a fagyok beállta előtt elvégezni a vízszigetelési munkákat, mert a legtöbb kenhető vagy ragasztható anyag csak +5 °C felett használható biztonságosan. A telephelyen elérhető szakmai tanácsadás segíthet kiválasztani a legjobb megoldást az adott épülettípushoz és problémához.

vízszigetelés az egyik legkevésbé látványos, mégis legfontosabb része az épület állagmegóvásának. Az őszi felkészülés során elvégzett néhány alapvető lépéssel megelőzhetőek a téli beázások, a felfagyott falak és a tavaszi javítási költségek.

Az Újház Centrum Lang Építőanyag Kereskedés Veszprémben minden szükséges anyagot és tanácsot biztosít a hatékony vízszigeteléshez – a bitumenes lemeztől a drénrendszereken át egészen a modern, kenhető bevonatokig.

Ne hagyja, hogy az őszi esők és a téli fagyok kárt tegyenek otthonában – készüljön fel időben, és építsen tartósan száraz alapokra!

Látogasson el az Újház Lang weboldalára és kérjen tanácsot szakértőinktől!

Cím: 8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 1.
Tel.: +36 88 458 500
E-mail: [email protected]

Nyitvatartás:
H - P: 7:00-16:00 óráig
Szo: 7:00-12:00 óráig

 

