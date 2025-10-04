Pénzügyek és pályázatok: Tervezd a jövőd! – háromhelyszínes workshop vállalkozóknak

Ezekre a kérdésekre ad választ a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a BENT Szakmai Közösség közreműködésével szervezett, háromhelyszínes „Pénzügyek és pályázatok: Tervezd a jövőd!” című workshopja. A program Ajkán, Pápán és Tapolcán is elérhető lesz, ugyanazzal a tematikával, hogy minél több vállalkozó élhessen a lehetőséggel.

Mit kínál a workshop?

A résztvevők átfogó képet kapnak a pénzügyi alapfogalmakról, a vezetői számvitel és a pénzügyi tervezés különbségeiről, valamint közösen készítenek egyszerű elemzéseket Excel segítségével. A gyakorlati tudás mellett szó lesz a 2026-os üzleti terv felépítéséről és az aktuális hazai, illetve EU-s pályázati lehetőségekről is.

Mikor és hol?

Ajka – 2025. október 21. (kedd), 9:00–12:00, Hotel Kristály

Pápa – 2025. október 22. (szerda), 9:00–12:00, Hotel Villa Classica

Tapolca – 2025. november 4. (kedd), 9:00–12:00, Hunguest Hotel Pelion

Részvétel

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A férőhelyek száma korlátozott (max. 25 fő/helyszín), ezért érdemes mielőbb biztosítani a helyet. A workshopon való részvételhez saját laptop szükséges. Jelentkezési határidő: 2025. október 17.

További részletek és online jelentkezés:

https://veszpremikamara.hu/rendezvenyek/gazdasagfejlesztes/penzugyek-es-palyazatok-tervezd-a-jovod

A rendezvény Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Szövetségben a Vállalkozókkal” című megállapodása és az ahhoz kapcsolódó Vállalkozásfejlesztés Program keretében, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósul meg.