Veszprémi konyha-étterem helyiségek bérbeadási pályázata

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyfordulós nyilvános pályázat keretében határozott idejű bérleti szerződéssel (szerződéskötéstől számított 7 év) bérbe adja a Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatt lévő konyha-étterem helyiségeket.

A pályázati kiírás a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály vezetőjétől az alábbi elérhetőségen kérhető: [email protected], illetve megtekinthető a https://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/egyeb/egyeb-felhivasok linken.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető munkanapokon Árpás Györgytől (tel.: 88/428-022/12-65, illetve a 0620/617-0403 telefonszámon).