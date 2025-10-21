október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Veszprémi konyha-étterem helyiségek bérbeadási pályázata

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#bérleti#konyha éttér

PR cikk

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyfordulós nyilvános pályázat keretében határozott idejű bérleti szerződéssel (szerződéskötéstől számított 7 év) bérbe adja a Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatt lévő konyha-étterem helyiségeket.

A pályázati kiírás a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály vezetőjétől az alábbi elérhetőségen kérhető: [email protected], illetve megtekinthető a https://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/egyeb/egyeb-felhivasok linken.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető munkanapokon Árpás Györgytől (tel.: 88/428-022/12-65, illetve a 0620/617-0403 telefonszámon).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu