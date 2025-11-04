„A lovag, aki először ült Škodába” – Safety first a Piedl Kft.-nél, Veszprémben

Történt, hogy Veszprém városának határában, hol a Piedl Kft. zászlója lobog a szélben, hívást kaptam:

„Uram, jöjjön próbára, próbálja ki, mit tud a Škoda, a jövő acélparipája!”

És lőn, páncélom kissé megrozsdált vállát kihúzva, beléptem a kapun, hol nem kovács, hanem értékesítési mester várt rám, s helyet mutatott egy fényes járgányban, melynek orrán ez állt: Škoda.

🛡️ Az acélparipa, mely önmagát is védi

„Nem kard, hanem érzékek őrzik uram biztonságát” – mondta a mester, s én csak néztem, miképp kel életre a jármű.

Aztán megmutatta az Adaptive Cruise Control nevű varázslatot.

„Ez, uram – mondta – olyasmi, mint mikor lovad tudja magától, milyen távolságot tartson a másiktól.”

És íme, az autó magától lassított, tartotta a mértéket, mint fegyelmezett apród a sorban. Nem csoda, hogy a Veszprém–Balaton úton minden kanyarban biztonságos távolságban maradtunk a többi vándortól.

Aztán jött a Front Assist – a hű pajzs, amely előre figyel, mint egy éber őrszem a városfalon.

„Ha valaki eléd lép, uram, ez a varázslat hamarabb reagál, mint ahogy Te kardot rántanál.”

És valóban: mikor egy kerékpáros hirtelen átsuhant a körforgalmon, az autó finoman, de határozottan fékezett. Nem kellett kard, sem pajzs – a Škoda védelmezett.

Majd az Emergency Brake Assist lépett színre, a leggyorsabb lovag mind közül.

„Ez a rendszer, uram, felismeri, ha veszélyben vagy, és magától cselekszik – mert a reakció olykor késik, de a technika nem alszik.”

És lám, amikor a veszprémi főtérnél egy gyalogos váratlanul lépett le a járdáról, a jármű magától megállt.

Nem csoda, hogy arcomról leolvadt a félelem – ezt nevezik ők modern mágiának.

⚙️ A Piedl Kft. varázsműhelye

Ott, a Piedl Kft. veszprémi udvarán, ahol most nem kardokat, hanem biztonsági rendszereket éleznek, minden Škoda-modell kipróbálható.

A mester azt mondta: „Vitéz uram, aki ide ellátogat, az nemcsak autót próbál, hanem nyugalmat vásárol.”

És bizony, a próbavezetés után már értettem – ez a paripa nem csupán gyors, hanem gondoskodó.

Olyan, mint egy hű apród, aki előre gondolkodik, és megóvja urát a veszélytől.