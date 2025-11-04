1 órája
„A lovag, aki először ült Škodába” – Safety first a Piedl Kft.-nél, Veszprémben
Halljátok hát, jó népek Veszprém vármegyéjében és a Balaton felől jövő utakon! Én, Sir Rolandus a biztonságos, egykor dicső karddal vívtam csatákat, most pedig egy különös, acélból és varázslatból gyúrt szekér, a Škoda volánja mögött ülve találtam magam. És mondom néktek – ez az utazás semmivel sem volt kevésbé hősi, mint amikor sárkányokkal vagy vámosokkal vívtam hajdanán.
Történt, hogy Veszprém városának határában, hol a Piedl Kft. zászlója lobog a szélben, hívást kaptam:
„Uram, jöjjön próbára, próbálja ki, mit tud a Škoda, a jövő acélparipája!”
És lőn, páncélom kissé megrozsdált vállát kihúzva, beléptem a kapun, hol nem kovács, hanem értékesítési mester várt rám, s helyet mutatott egy fényes járgányban, melynek orrán ez állt: Škoda.
🛡️ Az acélparipa, mely önmagát is védi
„Nem kard, hanem érzékek őrzik uram biztonságát” – mondta a mester, s én csak néztem, miképp kel életre a jármű.
Aztán megmutatta az Adaptive Cruise Control nevű varázslatot.
„Ez, uram – mondta – olyasmi, mint mikor lovad tudja magától, milyen távolságot tartson a másiktól.”
És íme, az autó magától lassított, tartotta a mértéket, mint fegyelmezett apród a sorban. Nem csoda, hogy a Veszprém–Balaton úton minden kanyarban biztonságos távolságban maradtunk a többi vándortól.
Aztán jött a Front Assist – a hű pajzs, amely előre figyel, mint egy éber őrszem a városfalon.
„Ha valaki eléd lép, uram, ez a varázslat hamarabb reagál, mint ahogy Te kardot rántanál.”
És valóban: mikor egy kerékpáros hirtelen átsuhant a körforgalmon, az autó finoman, de határozottan fékezett. Nem kellett kard, sem pajzs – a Škoda védelmezett.
Majd az Emergency Brake Assist lépett színre, a leggyorsabb lovag mind közül.
„Ez a rendszer, uram, felismeri, ha veszélyben vagy, és magától cselekszik – mert a reakció olykor késik, de a technika nem alszik.”
És lám, amikor a veszprémi főtérnél egy gyalogos váratlanul lépett le a járdáról, a jármű magától megállt.
Nem csoda, hogy arcomról leolvadt a félelem – ezt nevezik ők modern mágiának.
⚙️ A Piedl Kft. varázsműhelye
Ott, a Piedl Kft. veszprémi udvarán, ahol most nem kardokat, hanem biztonsági rendszereket éleznek, minden Škoda-modell kipróbálható.
A mester azt mondta: „Vitéz uram, aki ide ellátogat, az nemcsak autót próbál, hanem nyugalmat vásárol.”
És bizony, a próbavezetés után már értettem – ez a paripa nem csupán gyors, hanem gondoskodó.
Olyan, mint egy hű apród, aki előre gondolkodik, és megóvja urát a veszélytől.
🎉 Jubileumi idők, különleges ajándékok
És tudjátok, mit mesélt még a mester?
Hogy idén a Škoda 130 éves.
Százharminc esztendő – ennyi ideje gördülnek a paripáik az utak porában, és most, e jeles évfordulón különleges, jubileumi kedvezmények várják mindazokat, akik új járművet választanak.
Fabia, Scala, Kamiq, Karoq vagy Octavia – minden hű bajnok talál magának méltó acélparipát, és bár az árakról nem illik lovag módra vitatkozni, elmondhatom: az ajánlatok oly bőkezűek, hogy még a királyi udvarban is szó esett róluk.
A Piedl Kft. munkatársai Veszprémben örömmel segítenek eligazodni a részletekben: a kedvezmény mértéke, a jogosultsági feltételek és a modellválaszték mind-mind helyben megismerhető, aki a biztonság, kényelem és megbízhatóság hármas pajzsát keresi, annak bizony itt a helye.
⚔️ A lovag tanulsága
Sok csatába hívó utat jártam már, de egy sem volt olyan nyugodt, mint ez az utazás.
A Škoda nem csupán jármű – ez egy páncél, mely nem nehezít, hanem megóv.
Ha egyszer próbálja, tudni fogja: a modern kor igazi lovagjai már nem lóháton, hanem Škodában ülnek.
Ezért hát, nemes olvasó, ha útja Veszprémbe vezet, térjen be a Piedl Kft.-hez, és kérje a próbavezetést.
Ott majd megmutatják, mit jelent a jövő biztonsága — mert a valódi bátorság ma már nem a csatazajban, hanem a Safety first felirat mögött lakozik.
www.autopiedl.hu
8200 Veszprém, Gladsaxe u. 4.
06 88 576 500
[email protected]