A koronavírus a veszprémi cégek informatikai rendszereit is megreformálta

Vége a túlméretezett szerverek korának, a fogyasztásalapú felhőké a jövő

A pandémia alatt bevezetett home office a cégek IT rendszereit is kihívások elé állította. Az elmúlt egy év egyértelműen bebizonyította, hogy a felhő alapú hozzáféréseké a jövő. Ezen belül is kialakulóban van egy új trend: a „fogyasztás utáni” szerverhasználati díjfizetés. „Olyan ez, akár a villanyszámla. Mindig annyiba kerül, amennyit használtuk” – mondta el Pichner Péter, az veszprémi it.hu ügyvezetője lapunknak adott interjújában. Fontos felkészülni a home office végével megjelenő kihívásokra is: az otthon használt számítógépek visszavitele az irodába például kiemelt veszélyforrás, a megoldás azonban egyszerűbb, mint gondolnánk. A céges hálózatot pedig akkor tudhatjuk igazán biztonságban, ha az egész vállalati informatikai rendszer irányítását egy szakértő csapatra bízzuk.

Az it.hu ügyvezetőjével a kis- és középvállalkozások számára javasolt fejlesztésekről, túlméretezett és elavult háttértárakról, jövőbeli informatikai kihívásokról és a cég névváltoztatásáról is beszélgettünk.

Rohamtempóban változnak a céges informatikai hálózatok

Milyen változásokat észlelsz az it.hu ügyfélkörében most, hogy kezd véget érni a kizárólagos home office?

Egyértelműen tapasztaljuk, hogy visszaköltöznek az emberek az irodába és azt látjuk, hogy mindenki rettenetesen feszült. IT szempontból az irodába visszaköltözés az mondjuk könnyebb folyamat, mint fordítva. Ami problémaként fel szokott merülni, hogy otthon a számítógépre rengeteg olyan dokumentum, fájl kerülhetett rá (akár gyermek játszott rajta, filmet néztek stb.), amivel az irodába visszatérve megfertőzi a többi eszközt a hálózaton. Ami az üzletet illeti: feszítettek a határidők, a pandémia miatt elhalasztott fejlesztések megrendelésével hirtelen olyan munkamennyiség zúdult ránk, amit nagyon komoly projektmenedzsmentet igényel.

Mi jelenti számotokra a legnagyobb kihívást ebben az időszakban?

Egyértelműen az áruhiány. Eddig a videókártya volt hiánycikk, most a winchester. Az árak elszabadultak és óriási hiány van adattárolókból. Jelenleg csak nehezen lehet hozzáférni winchesterekhez és nagyobb SSD-khez. Ennek egyenes következménye, hogy előbb-utóbb a kisebb SSD-k is hiánycikkek lesznek, ami pedig elég nagy gondot fog okozni, például nehezen lehet majd komplett gépeket összerakni.

A hardverek mellett egyre komolyabb részét teszik ki a forgalmatoknak a szoftveres megoldások. Ebből a szempontból – vagyis a szoftveres fejlesztésekből – kiindulva a home office kiépítése, vagy az irodába való visszatérés volt a könnyebb az ügyfélkörötöket tekintve?

A visszatérés mindenképp könnyebb. A Teams az elmúlt 1 évben nagyon komoly fejlesztéseken és változásokon ment át. Ami korábban újdonság volt, ma már elvárás. Korábban az emberek szinte féltek a kameráktól, de ma már teljesen természetesnek veszik. Ez hatalmas fejlődés a kezdetekhez képest. Úgy gondolom ez az irány továbbra is megmarad, ezzel pedig rengeteget lehet spórolni: időt és pénzt is.

Akkor ezek szerint az olyan jól bevált megoldásokra, mint amilyen a Teams, továbbra is lesz igény.

Igen. Például most már találkozhatnánk az ügyfelekkel, de akkor legalább 1 órát kell számolni egy megbeszélésre. Online valahogy minden sokkal gördülékenyebb, hatékonyabb, pörgősebb. Csak egyszerűen elhatározzuk, hogy legyen egy megbeszélés ma délután, és lesz is. Könnyebb kivitelezni. A tárgyalások ideje pedig szintén drasztikusan csökkent.

A nehéz „vasak” helyett a felhős megoldásoké a jövő

A Teams oldalán is láttok növekedést a piacon?

Természetesen, de nagyon sok edukáció szükséges még. Amerika irányából jönnek az új Microsoft fejlesztések, de ide egy-másfél év múlva jutnak el úgy, hogy azt tömegesen is alkalmazzák az emberek. Az Office 365 most már mindenki számára ismert és elfogadott, de innen továbblépni nehéz. Növekedési lehetőség van az adatvédelem, kiberbiztonság területén – egyelőre azonban nem minden ügyfelünk érzi ennek létjogosultságát a saját életében.

Vannak azért jó példák?

Az Azure-nál ami a Microsoft felhő alapú szervermegoldása, most látunk egy átalakulást. Egyelőre nincsenek hatalmas sikereink, de úgy érezzük, hogy egyre közelebb vagyunk hozzá. Most kezdi érteni és elfogadni a piac ezeket a megoldásokat.

Tehát úgy tűnik, az a jövő a kkv-k számára, hogy egy platformon kezelhessenek mindent.

Igen. Ha a kkv-kból indulunk ki, afelé próbáljuk őket terelni, hogy ne legyen szerver, hanem felhőben tudják futtatni az alkalmazásaikat. Ezzel a megoldással egy cég hatékonyságot növel, erőforrást spórol, tehát nagyon komoly költségoptimalizálást érhet el. Azure-ban perc alapon futtathatók az alkalmazások, így nem kell kifizetni mind a 24 órát, ha nincs rá szükség. Meghatározunk egy szabályrendszert – például hétköznap reggel 7órától délután 6 óráig érhetőek el az alkalmazások. Ha mégis úgy alakul, hogy szeretnénk este, éjszaka vagy hétvégén dolgozni, akkor egy telefonos applikációval bármikor el tudjuk indítani. A hangsúly azon van, hogy csak akkor fizetünk, amikor használjuk.

Megbízható informatikai háttér nélkül ma már nem működtethető biztonságosan egy vállalkozás

Akkor miért nem ezt használja mindenki?

Ez a magyar piacon egy viszonylag új megoldás és az edukáció jelenleg is zajlik. Még nem tudnak elegen arról, hogy van ilyen lehetőség. Korábban jellemző volt, hogy egy tipikus KKV pályázat csak az egyszerű beruházásokat támogatta. Például arról szólt, hogy építsünk ki egy szerverkörnyezetet 5 millió forintért és azt üzemeltessük 5 évig. Pedig ez a technológia ilyen formában már nem éri meg. Szerencsére ezen a téren is pozitív változások zajlanak, a hamarosan megjelenő GINOP PLUS 2.1.2-21 pályázat kifejezetten támogatja a felhő alapú megoldásokat.

Mit mutat a jövő, merre érdemes elmozdulni?

Az informatika, különösen a felhő alapú rendszerek abba az irányba tartanak, hogy ugyanolyan elven működjenek, mint például ahogy a villanyszámlát fizetjük. Azaz, ha futtatjuk egy kicsit a szervert, akkor azért fizetünk. Ha több kell, akkor többet futtatjuk és többet fizetünk. Ahogy nem tudjuk pontosan megmondani előre, hogy a jövő havi villanyszámlánk mennyi lesz, ugyanígy nem tudjuk megmondani szerverhasználatot sem előre. A karácsonyi időszakban, ha van egy webshopod akkor többet kell használnod, de nyáron leskálázhatod.

A felhő egyik további előnye a tesztelhetőség. Lehetőség van az infrastruktúrát kvázi kibérelni a felhőben. Nem kell megvenni a szervereket, számítógépeket, hanem a felhőből minden elindítható. Ha pedig mégsem tetszik az ügyfélnek, akkor csak letörli az egészet és csak arra az időre számol, amíg teszteli a környezetét. A felhőnek emellett nagyon fontos tulajdonsága, hogy kiválóan méretezhető. Ha megnő az igény, akkor lehet bővíteni. Ezzel szemben egy megvásárolt szervernél az a jellemző, hogy túlméretezzük, hogy legyen még szabad hely, memória, mert majd jövőre jó lesz.

Akkor tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a pandémiás időszakban rengeteg szerver kihasználatlanul állt, mert túl van méretezve.

Pontosan. Túl van méretezve és nehéz elérni. Eddig a cégek úgy voltak berendezkedve, hogy a szerver valahol ott volt az irodában, mert ők is ott voltak. Onnantól, hogy otthonról kellett dolgozni, jöttünk mi és ki kellett alakítanunk, hogy biztonsággal elérjék távolról ezeket a szervereket. Tehát jöttek a tűzfalak VPN-ek stb. Egyértelműen azok voltak előnyben, akiknek már amúgy is felhős rendszereik voltak. Gyorsabban is tudtak reagálni a kialakult helyzetre.

Akkor működik jól egy informatikai rendszer, ha egy kézben van

Sokat beszéltünk már a technológiai fejlesztésekről. Az it.hu mire fog koncentrálni termék- és szolgáltatás portfólió terén az elkövetkezendő 2-3 évben?

Határozott elképzelésünk arról, hogy merre fejlesztjük az üzletünket. Azt látjuk, hogy akkor működik jól egy vállalati informatikai rendszer, ha minden egy kézben van. Magyarul ugyanaz a szolgáltató építi ki az egységes kábelezést aki szállítja és beállítja a tűzfalat, switcheket, wifi hálózatot, IP kamerákat és minden más az IT infrastruktúrához kapcsolódó eszközt.

Sok nehézséget okoz például, ha egy külső biztonsági cég is bekapcsolódik a folyamatba. Megérkeznek a saját kameráikkal, beléptető rendszereikkel és amikor belenyúlnak a hálózatba jó esetben csak leállást vagy üzemzavart okoznak. Rosszabb esetben viszont komoly biztonsági réseket képesek „ütni pajzson”. Ezért vettük fel és szervezzük külön üzletágban az IP kamerás megfigyelő rendszerek telepítését. Így nem kell idegen embereknek belenyúlni a vállalati rendszerbe. Beléptető rendszerekkel is foglalkozunk pontosan azért, hogy egy külsős szállító se akarjon a vállalati szerverbe adatokat bepumpálni. A jövőképünk az, hogy minden olyan területen jelen legyünk, ami a vállalati hálózatra csatlakozik. Teljes körű megoldást kívánunk nyújtunk a vállalati IT hálózatra kapcsolódó eszközök területén.

Ha az ügyfél hozzátok fordul, akkor mi az első lépés, amivel érdemes kezdeni és mi az az ügyfélélmény, amit az it.hu biztosít számára?

Van egy jól kidolgozott folyamatunk, amikor egy új érdeklődő bejelentkezik hozzánk. Kezdetben egy személyes konzultáción csak áttekintjük, hogy mivel foglalkozik, milyen a helyzet és hova szeretne eljutni. Ha itt kialakul egy kölcsönös szimpátia, akkor 1-2 nap alatt készítünk egy nagyon alapos, teljeskörű átvilágítást az informatikai rendszerről. Ezt követően összerakunk egy ajánlást, hogy mit kellene fejleszteni, milyen becsült költségekre lehet számítani és ezen felül priorizáljuk is a folyamatokat. Amennyiben az ügyfél ezt elfogadja, kezdődhet a közös munka.

Ezután hogyan épül fel a közös együttműködés?

Az ügyfeleink kezét később sem engedjük el, szolgáltatóként távolról figyeljük, hogy biztonságban legyen a hálózatuk. Üzemeltetési szerződést kötünk és folyamatosan támogatjuk a rendszer működését. Rendbe tesszük a hálózatot, a wifit, a szervereket, az asztali munkaállomásokat és a tűzfalakat. Az üzemeltetett rendszereink egy központi felügyeleti rendszerre vannak bekötve. Amint bármi gond van ezekkel a rendszerekkel, azonnal értesülünk róla. A munkaállomások maguk is tudnak küldeni olyan üzeneteket, amik sok esetben nem is a meghibásodásra utalnak, hanem egy várható meghibásodást jeleznek előre. Így arra is van lehetőség, hogy még azelőtt beavatkozzunk, hogy megtörténne a baj.

Ez miért fontos?

Az informatikával szembeni legfontosabb elvárás a rendelkezésre állás és hogy mindig minden tökéletesen működjön. Míg havidíjas szolgáltatásunk vitamin a vállalkozások számára, az eseti javítás csak fájdalomcsillapító. Emiatt van az, hogy általános esetben nem is vállalunk eseti javításokat. Ha azért áll le az informatikai rendszer, mert elromlik és azért kell hívni az informatikust, mert pl. már bejutottak a hackerek, akkor ez már nagyon súlyos helyzet. Sokkal nehezebb is kezelni, mintha egy picit figyelnénk rá és egy picit fejlesztenénk. Nem néha-néha, hanem folyamatosan.

A veszprémiek elsősorban Macrotelként ismernek Titeket, de most már majdnem egy éve it.hu-ként működtök a piacon. Miért döntöttetek a márkanév váltás mellett?

Alapításunk idején 1994-ben a Macrotel jól kifejezte azt, amit csináltunk. Az utóbbi 10 évben viszont teljesen eltolódott a tevékenységünk az informatika területére és szerettünk volna egy olyan arculattal megjelenni, ami kicsit jobban kifejezi, hogy mivel is foglalkozunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatásainkat idéntől it.hu név alatt futtatjuk.

Milyen volt a fogadtatása a meglévő ügyfélkörben az új márkanévnek?

Meglepően jó, kicsit tartottunk a reakcióktól, de abszolút pozitív volt a fogadtatás. A logó, a rövid domain név is jó döntésnek bizonyult.

A kollégák tudnak azonosulni az új névvel?

Úgy látom, hogy igen. Könnyen megjegyezhető, fiatalos, lendületes. Eddig csak pozitívak a visszajelzések házon belül is. Szerintem abszolút megtaláltuk az igazán hozzánk passzoló nevet és arculatot.

És az ügyfélkörben milyen reakció érkezett a szlogenre?

A szlogen elsősorban a közösségi média felületeken van jelen, de egyelőre nem jönnek olyan élénk reakciók, mint az it.hu névre. Azt gondolom, hogy ez akkor fog nagyot ütni, mikor már az autókon is olvasható lesz: Tegyük rendbe az informatikád!