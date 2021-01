A SZÉP kártya egyenleg lekérdezés módjai és trükkjei

A SZÉP kártya egyenleg lekérdezés fontos kérdés mindazoknak, akiknek van SZÉP kártyájuk.

Ennek a módja némiképp eltér a hagyományos bankkártyákétól. A bankszámlánk egyenlegének ugyanis rengetegféle módja van a mobil vagy internetbankos szolgáltatásokon át az SMS-ben történő értesítésig. A SZÉP kártya viszont nem bankkártya, így az egyenlegünk lekérdezése sem teljesen ugyanolyan. Például SMS értesítésre nincs lehetőségünk, de például telefonos lekérdezése igen, ahogyan online lehetőségek is.

A SZÉP kártya egyenleg lekérdezést azonban az is nemcsak egyféle pénzintézet esetében igényelhetjük, ugyanis az bonyolíthatja, hogy OTP Bank, a K&H Bank és a MKB Bank is rendelkezik ilyen lehetőséggel. Persze a Széchenyi Pihenő kártya igénylése nagyjából egységes, ahogy az alszámlák típusa, és a SZÉP Kártyás fizetés is. Ezek mind azonosak, hiszen maga a SZÉP kártya egy állami kezdeményezés. Azonban az egyenleg lekérdése esetén lehetnek különbségek. De előbb tisztáznunk kell, hogy milyen lehetőségek is állnak rendelkezésre a SZÉP kártya egyenleg lekérdezésére.

Milyen módjai vannak az egyenleg lekérdezésének?

Az egyenleg lekérdezésről több módon tájékozódhatunk. Kapunk erről információt, amikor kézhez kapjuk a SZÉP kártyánkat, de például a Hitelmindenkinek.hu oldalán is tájékozódhatunk. Mindegy, melyik pénzintézetről van szó, a SZÉP Kártya alszámláink lekérdezésének több módja is van. A legáltalánosabb, a bank internetes felülete, melyen szinte minden pénzintézet esetében van egy munkavállalói felület. Miután azonosítottuk magunkat, a rendszer pontosan megmutatja nekünk, hogy melyik alszámlán mekkora összeg áll még a rendelkezésünkre, és sok esetben a számlatörténet is nyomon követhető. Amire szinten van lehetőség, bár nem minden esetben, az a telefonos egyenleg lekérdezés.

Amellett van még egy harmadik módja is az egyenleg követésének, mégpedig a POS terminál által adott bizonylat. Ha ugyanis POS terminálon keresztül történik a fizetés, akkor a bizonylaton nemcsak a kifizetett összeg fog szerepelni, hanem az egyenlegünk is. Sokan teszik fel a kérdést, hogy mobil applikáció létezik-e a SZÉP kártya esetében. Az OTP Bank esetében letölthető ilyen applikáció, de az MKB Bank és K&H Bank esetében nincs ilyen lehetőség. De ezen túl is tapasztalható eltérés a bankok között az egyenleg lekérdezése tekintetében.

Milyen különbségek vannak a különböző pénzintézetek estén az egyenleg lekérdezésében?

Minden pénzintézet, aki bocsájt ki SZÉP kártyát, általában több lehetőséget is kínál az egyenleg lekérdezésére. Ezek ugyebár lehetnek telefonos lekérdezés, online megoldások, de akár mobil applikáció is, ahogyan az az OTP Bank esetében már említésre került. De nemcsak a lehetőségek tekintetében tapasztalhatunk eltérést, bár abban is. A K&H Bank például nem rendelkezik telefonos egyenleglekérdezési lehetőséggel a SZÉP kártya esetén, csak online lehetőséggel a K&H Széchenyi Kártyarendszer Munkavállalói felületén.

Az OTP Bank és a MKB Bank rendelkezik úgynevezett SZÉP vonallal, de azt mindenképp tudnunk kell, hogy ez nem egyetlen központi szám, hanem minden pénzintézetnek külön vonala van. Azonosítás azonban mindkét esetben van, bár ennek módjában vannak apróbb eltérések. Ahogyan az online azonosítás tekintetében is. Például az MKB Banki felületre az intézménytől kapott azonosító számmal tudunk belépni, míg az OTP felületére az e-mail címünk és a felhasználói azonosítónk is kelleni fog. Természetesen egy jelszóra is szükségünk lesz, melyet magunk állíthatunk be a meghatározott paraméterek alapján.

Mennyire biztonságos a SZÉP kártya egyenleg lekérdezés?

Azt már tisztáztuk, hogy a SZÉP kártyák egyenlegét számos módon megtudhatjuk. Mivel a kártyák, illetve az alszámlák PIN kódjai nem titkosak, és sok esetben a kártyabirtokos sem kerül azonosítása, így fontos kérdés, hogy az egyenleg lekérdezése mennyire biztonságos. Az online felület esetén az első belépésnél számos adatot meg kell adnunk, hogy aktiválhassuk a fiókunkat, de később már csak a jelszó és az azonosító is elég lehet. Bár a belépési rendszer biztonságosnak mondható, arra mindig figyeljünk, hogy nyilvános gépeken lehetőleg ne lépjünk be a rendszerbe, és az adatainkat se mentsük el soha.

A telefonos lekérdezés is biztonságosnak mondható, hiszen ebben az esetben mindig azonosításra van szükség. A rendszer kérni fogja a személyes adatainkat. Emiatt viszont célszerű a SZÉP kártyánkat nem a személyi okmányaink mellett tartani, ha ugyanis valaki eltulajdonítja, akkor ezekhez az adatokhoz is kap hozzáférést, így könnyedén tájékozódhat a SZÉP kártya egyenlegünkről is.