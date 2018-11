A veszprémi lakosok is inkább ételt rendelnek, főzés helyett

Az idei évben bevezetett új, éttermi áfakulcsok ugyan csökkentik a beülős éttermek adóterheit, mégsem vezettek óriási árváltozáshoz, így ezek a helyek sem fogadták az eddigi vendégeik többszörösét. Ellentétben az online ételrendelés továbbra is hódít.

Nem csak a fiatalok körében, hanem a dolgozók és az ünneplők körében is. Bár a kiszállítási adókulcsok továbbra is 27%-osak maradtak, szemben a 9%-kal alacsonyabb vendéglátó étkeztető helyekhez képest, mégsem tapasztalható érdemi különbség az ételek árai között, így egyértelmű, hogy a kényelmes étel házhozszállítást válasszák a veszprémi lakosok is ha megkordul a gyomruk az éhségtől.

A veszprémi online ételrendelések jelentős részét adják le fiatal lakosok, családok illetve, felsőoktatásban részesülő diákok, akik időhiányban szenvednek, így a kényelem, a gyorsaság miatt előszeretettel válogatnak az online étlapok kínálata között. A tanulókon kívül azonban szívesen rendelnek házhoz azok a veszprémi lakosok is, akiknek nem maradt idejük főzni vagy csak finomabbnak találják az éttermek ételeit, mintha saját maguk főznének otthon.

Veszprémben is a pizza a legtöbbet házhoz szállított étel!

Veszprémben is a legnépszerűbb házhoz szállított ételek toplistáját a pizza, a gyros és a hamburger vezetik, de a desszertek között a palacsinta a nyerő – tudtuk meg a netpincer.hu adataiból. Érdekes statisztikai adat ugyanis, hogy a házhoz szállított ételek 55 százalékát a pizza rendelések teszik ki, amelyek harmadához külön feltétet is rendelünk. Az ételrendelő portál jelentése szerint már idén, az első hat hónapban több mint 87.000 főételt rendeltünk házhoz, amely a tavalyi év azonos időszakához képest közel kétszeres mennyiséget jelent.

A hétköznapi ételrendelések mellett, egyre többen gondolják úgy, hogy a hétvégi lakomákra, ünnepekre és családi eseményekre is a rengeteg idővel, energiával és problémával járó házi főzögetés és sütögetés helyett, inkább valamelyik házhoz szállító étteremtől rendelnek jobbnál jobb fogásokat. A bőséges kínálatban ugyanis nem csak a gyorséttermi kaják kaptak helyet, hanem a levesek, húsok, sültes tálak, pörköltek és a desszertek is. Így mindenki szabadon válogathat kedvencei közül, úgy, hogy a vendégség minden tagja meg fogja találni az asztalon a számára tökéletes választást.

Öt étterem kínálata várja az online ételrendelőket Veszprémben!

Nem hiába imádják úgy az étel házhoz szállítást a veszprémiek, hiszen csak a netpincer.hu rendszerében öt étterem étlapja található meg, így igen változatos menüket tudunk magunknak összeállítani. Az amerikai, a francia, a magyaros, a mexikói, az olasz és a török nemzeti ételek mellett megtaláljuk a cukrászdai termékeket, a pizzákat, a szendvicseket és a hamburgereket is az interneten elérhető étlapokon.