A zene hatása az étkezési szokásokra

Nemcsak az egyedi ízlésvilág, vagy az adott pillanatban tapasztalt éhségérzet befolyásolja azt, hogy milyen fogást választunk az étlapról! A zene és a környezetünkben jelenlévő zajok különféle módon hatnak az étkezési kedvünkre.

Jó ebédhez szól a nóta!

A felmérések szerint az erőteljes zajok, intenzívebb hangok hatására gyorsabban, nagyobb mennyiségű ételt fogyasztunk és sajnos hajlamosabbak vagyunk az egészségtelen ételek kiválasztására. Ennek az lehet az oka, hogy hangos zenét hallva felgyorsul a pulzusunk, szaporább lesz a szívverésünk, a stresszszintünk megnő, ezért zsíros, cukros, szénhidrátban gazdag ételekre esik a választásunk. A tudósok a felmérés során egy kávézó étlapján szereplő ételeket egészséges, egészségtelen és semleges kategóriába sorolták. A kávézó vendégeinek más-más stílusú zenét sugároztak, 55-70 decibel közötti hangerővel. A hangosabb zene hatására a vendégek nagyjából 20 %-a választott egészségtelen ételt.

Szóljon hangosan az ének???

A túl hangos zene a 2.helyen áll az éttermi vendégek panaszlistáján. A negatív vélemények nem a dallamos muzsika ellen szóltak, hanem a zajosnak, zavarosnak és hangosnak ítélt zene váltotta ki az elégedetlenséget. Ahhoz, hogy a zene kellemes élményt nyújthasson, megfelelő akusztikát kell az adott étteremben, vendéglátó egységben kialakítani.

Azok a régi, szép idők!

Régen, az elegáns éttermek padlóját puha, vastag szőnyegekkel borították be, az ablakok elé nehéz, vastag, bársony függönyöket helyeztek el. Ezek a lakberendezési kiegészítők jelentős mennyiségű zajt voltak képesek elnyelni.

Modern világ, modern design

Manapság egyre divatosabbak a letisztult, minimalista stílusú belső terek, ahol a falak, asztalok és a padló is fedetlen, üres és így a hangokat visszaverik, ahelyett, hogy tompítanák a zajokat.

„A zene rendet teremt a csöndben” (Gabriel Garcia Márquez)

A túl nagy hangerőn hallgatott zene, vagy a tartós háttérzaj miatt az ízérzékelésünk is gyengül. Így az is lehet, hogy a repülőgépek motorhangja az oka annak, hogy a repülőút alatt ízetlennek érezzük az ételeket. A fehér zajnak is hasonló hatása van. Ha azonban kellemes, ideális hangzású zene szól étkezés közben határozottabbnak, intenzívebbnek tűnnek az ízek is. Egy zenepszichológus kutatásának eredményei szerint az éttermek vendégei 15 %-kal többet fizettek az ételekért, akkor, ha egyáltalán nem szólt zene, vagy popzenét játszottak. Ha klasszikus zene szólt étkezés közben, 20 %-kal fizettek több pénzt ugyanazokért az ételekért! Az alkoholfogyasztás mértéke hangos zene hatására több, mint 30 %-kal megnőtt, és a vendégek többet és gyorsabban ittak. A bárok és más éjszakai szórakozóhelyek tulajdonosai számára ez bizonyára jó hír!

Zenét hallgatni jó, de tegyük helyesen!

A zene a vendéglátó és kereskedelmi létesítményekben, 15 %-kal növeli az éttermekben, üzletekben eltöltött időt, így nagyjából 30 %-kal emelkedik a vásárlások száma. A helyesen kiválasztott zene hallgatásának másik kedvező hozadéka, az, hogy a vevők rövidebbnek érzékelik a boltokban töltött időt. Ahhoz, hogy az éttermünkből, üzletünkből ne meneküljenek el a vevők és a vendégek a bömbölő zene hatására, gondosan válasszuk meg a háttérzenét. A legfontosabb, hogy teremtsük meg a helyiségek ideális akusztikáját. Ez könnyen megvalósítható hanggátló és zajcsökkentő fali panelek, szőnyegek, hőszigetelő függöny, függönyök használatával.