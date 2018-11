ADVENT PANNONHALMÁN

Meghitt gyertyagyújtás? Mézeskalács-készítés? Csönd és séta? Forraltbor és pogácsa? Apátsági ajándékok? Az ezeréves Pannonhalmi Főapátság mindezt és ennél jóval többet is kínál az adventi készülődés és a Karácsony szép napjaiban.

December elsején kezdődik az advent Szent Márton hegyén. Aki leteszi autóját a Viator étterem parkolójában egy rövid felsétával megérkezhet a Főapátság főbejárata előtti feszülethez, amelyet ilyenkor ünnepi díszbe öltöztetnek. A kereszt talapzata fenyőágakkal borítva, körben pedig négy hatalmas gyertya. Közülük az elsőt meghitt és szeretetteljes hangulatban közösen gyújtják meg este fél hatkor. Az éneklést és ünnepi műsort az új főapát, Hortobágyi T. Cirill vezeti és pogácsázás, forraltborozás követi.

Az első gyertya meggyújtása után különleges koncertet kínál a Díszterem, ahol a Joe Fritz Band és az Á la cARTe kvintett adventi dallamokat csomagol jazzba este héttől. Az Á la cARTe független énekművészekből álló zenei társulás, kamarakórus és kreatív műhely. Az együttes széles repertoárja a klasszikus kórusirodalmon kívül zenekari vagy hangszeres műveket, filmzenét, könnyűzenét is tartalmaz. Az ‘á la carte’ kifejezés erre a széles műsortárra, nyitottságra, kíváncsiságra, stílusismeretre utal. A vokál együttes partnere a Joe Fritz Band, amely az 50-60 évvel ezelőtti standard darabok feldolgozásaival vált ismertté. A közös adventi estén a készülődéshez, bűnbánathoz kötődő zenék szólalnak meg különleges hangszerelésben Philipp György művészeti vezetésével.

Aki pannonhalmásra szeretné hangolni az Adventjét, könnyedén megteheti. A Főapátság ugyanis adventi műhelyekbe hívja az érdeklődőket. Az egyiken a karácsonyi készülődések elmaradhatatlan kellékét, a mézeskalácsot készíthetik el az érdeklődők Karászi Éva cukrász útmutatásával. Amíg a résztvevők megismerik a kalács díszítésének fortélyait, addig Krizosztom testvér az adventi koszorú növényeinek jelentéséről és kultúrtörténeti érdekességeiről, mai szerepéről is mesél.

Aki a fenti programokon nem tud részt venni, de mégis szeretne különleges apátsági termékekbe csomagolt Pannonhalma-hangulatot, ezeréves hagyományt és minőséget ajándékozni, az könnyedén megteheti. S még csak nem is kell ehhez sem a Főapátságba, sem a budapesti Apátsági termékek boltjába utazni (pedig mindkettő nagyon szép). Elég egy-két kattintás és máris válogathatunk az adventi-karácsonyi csomagok között. Képzeletbeli utazás a főapátsági levendulamezők között? Ez a Pannonhalma ízelítő benne mindenből egy kicsi és mindenben levendula: csoki, tea, ecet, szappan. Mik egy téli bekuckózás elmaradhatatlan kellékei? Levendulás-mézes tea, keksz, tartalmas könyv – ezt kínálja a havas karácsonyi estéket idéző „Teaszertartás” csomag. Az év gyógynövénye különböző formákban. A napsütötte pannonhalmi nyarakat megidéző ajándékcsomag testnek és léleknek -minden, ami levendula.

A Pannonhalmi Gourmet Karácsony ínyenceknek a legszebb ajándék. Meggylikőr, étcsokoládé, citromfüves keksz – varázslatos ízek nem csak szentestére. Ápoló kényeztetés körömvirágolajjal vagy levendulával? Az apátság kertjének narancssárga vagy lila gyógynövénye a téli hónapokban egy csipet napsütés, igényes csomagolásban kínálva. A könyves csomagot Márk atya kínálja, hiszen a mézeskalács és a bejgli mellett fontos a csend és az elmélyülés is, amihez remek társ a Bencés Kiadó egy-egy tartalmas kiadványa.

Az ünnepi menüt az apátsági borok tehetik teljessé. A Főapátság pincészete stílusosan Kiskarácsony és Nagykarácsony borválogatásokkal kedveskedik. A hat-hat tételből álló csomagok a teljes főapátsági bor-szortimentet kínálják, köztük olyan különlegességeket is, mint a többszörös díjnyertes Hemina, az örök klasszikus Infusio és persze a ropogós újbor, a Sanctus Martinus sem maradhat ki. Aki csak fehérbort, vagy likőröket is kóstolna, az sem fog csalódni. Hölgyeknek is érdemes itt keresgélni, hiszen a Ruber fantázianév alatt futó válogatás igazi pasis ajándék: testes vörösbor, sötét étcsoki és zsályás Salvia szappan.