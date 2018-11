Ajándékozzon élményt karácsonyra! Ajándékozzon utalványt a sárvári Hotel Bassianaba!

A négycsillagos Hotel&Étterem Bassiana**** Sárváron várja vendégeit. A szálloda igazán kitűnő konyhával, hangulatos étteremmel és saját wellness-részleggel rendelkezik.

A hotel 25 szobát és 2 lakosztályt kínál. A standard kétágyas szobák igény szerint pótággyal és babaággyal is bővíthetőek. A superior kétágyas szobák exkluzív környezetben biztosítják a kellemes pihenést. A lakosztályok kényelmes itt-tartózkodást garantálnak a családoknak.

A wellness részlegen pezsgőfürdő, Kneipp taposó, finn szauna, dézsazuhany és infraszauna is hozzájárul a teljes kikapcsolódáshoz. Májustól szeptemberig napozóterasszal és kültéri medencével várjuk a vendégeket. A fitneszterem cardio gépekkel felszerelt. Vendégeink különböző masszázstípusok közül választhatnak, valamint igénybe vehetik a hidegterápia jótékony kezelését. Sókamránk Himalája sóval felszórt, és sótéglákból felfalazott. E különleges technikával épült szolgáltatásban helyet kap a színek, és a hangélmény gyógyító ereje is. Ez utóbbi szinte mindenkinek ajánlott, hiszen amellett, hogy rendkívül kedvező hatással van a légúti megbetegedésekre, egészséges embereknek is használ, hatására az állóképesség és a teherbíró képesség fokozódik.

Sokat gondolkodik azon, mit is vásároljon barátainak vagy családtagjainak karácsonyra? Nálunk a legjobb nyomon jár! Utazni mindenki szeret! Lepje meg szeretteit egy ajándékutalvánnyal a Hotel&Étterem Bassianaba!

Csomagajánlatunk:

Romantikus wellness pihenés 48.000,- Ft/2 fő/2 éjszaka

2 fő részére

2 éjszaka szállás classic szobában

félpanziós ellátás

a wellness-részleg korlátlan használata

fürdőköpeny

belépés a Sárvári Arborétumba

parkolás

WiFi

Az ajándékutalvány érvényessége a kiállítástól számított egy év. További információ:

Hotel&Étterem Bassiana****

www.bassiana.hu

9600 Sárvár, Várkerület 29-2.

+36/95/521-300

info@bassiana.hu

