Alkotó Energia – Újra! Magazin – Zöld utat a színeknek!

Az MVM Paksi Atomerőmű gondozásában megjelenő Újra! Magazin a tavaszi után újfent inspiráló, színes lapszámmal jelentkezik májusban.

A tavasz, még ha néha őszies beütéssel is, de visszavonhatatlanul megérkezett, és hozta magával a megújulást. Már vártuk, hogy újrakezdhessük a megszokott életünket, napsütéssel, életkedvvel fűszerezve.

De biztosan ezt akarjuk? Onnan folytatni, ahol a járvány előtt abbahagytuk??? – teszi fel a kérdést köszöntőjében Iványi Krisztina, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs főszakértője.

„Nagyon remélem, hogy erre a kérdésre sokan inkább azt mondják majd, hogy újrakezdést szeretnének. Újrakezdést, amelynek során hasznosítjuk az elmúlt bő egy év tapasztalásait és tudását. Újrakezdést, amelyben már komolyan vesszük a környezeti és társadalmi krízisek lehetőségét – mert épp most élünk át egy világjárványt, és azt az érzést, hogy bizony velünk is bármikor megtörténhet az, amiről korábban csak az újságokban olvastunk.”

A lapszám alcíme: Zöld utat a színeknek!, amely nemcsak a tartalmát, hanem a témákat tekintve is a szemnek, léleknek oly fontos színeket járja körbe, elismert művészek, kézművesek, bloggerek segítségével.

Wertán Sárától, az @aboutahome blog szerzőjétől ezúttal ötleteket kaphatnak egy alapos nyár eleji, környezettudatos nagytakarításhoz, tisztítószerreceptekkel. Krivarics Dittával, a legnagyobb magyarországi „otthonkommandóssal” készült interjút a tavaszi lapszámban olvashatták, most viszont a kiskertek gondozásához ad környezettudatos tippeket. Böjtös Kinga Vizitkártya rovatában a magyar Frida Kahlót, Németh Hajnal Aurórát mutatja be, aki rózsakoszorújával, lázsiás nyakékeivel, népviseletre hajazó outfitjével lazán utat tör a szürke tömegben, illetve Lehoczky Krisztina festőművésznél tett látogatása során megtudta, hogy a bennünk rejlő gondolatokat színekkel, motívumokkal, jelképekkel is kifejezhetjük. Iványi Orsolya, a Vichy Neovadiol Változókor nagykövete arról mesél az Újra! élek című rovatában, hogy miként vált belőle kortalan nő, ami igencsak motiváló – nem csak – a középkorú hölgyek számára.

Balázs Lilla enteriőrtervező bevezet a hétköznapinak egyáltalán nem nevezhető munkájába, valamint tanácsokat is ad az otthonunk átalakításához, színesítéséhez. Ugyancsak hasznos tippeket kapunk Zsolnai Balázstól, az Urban Jungle Budapest növényorvosától és Nagy Jucótól, a Balkonada bloggerétől a sikeres otthoni növényápoláshoz és termesztéshez. Kalandos utazásra repít a Káli-medence ékszerdobozát, Salföldet bemutató videó, illetve az átfogó cikk a térségről. Szintén interjút olvashatnak, valamint videót láthatnak a lélekre is pozitívan ható mandalafestészetről Nagy Zsuzsa tolmácsolásában, illetve megismerkedhetünk Fodor Orsi faldijáznerrel is. A Mandragora Design egyedi cipőiről és a Mökki Desing környezettudatos falmatricák készítőivel Bánhidi Dóra beszélgetett, no és ezúttal is remek ötletekkel, megvalósítással szolgál az olvasóknak a színes dekorációk készítéséhez Thuróczy Zoltán, a lakbear bloggere.

Életutak, színes ötletek, inspiráló gondolatok, hasznos tanácsok egyéniségektől, úttörőktől, szakemberektől a DIY és környezetmódos életmód híveinek és azoknak, akik még nem indultak el felfedezni ezt a csodálatos világot.

Az Újra! magazin legfrissebb és korábbi számait ide kattintva érheti el.