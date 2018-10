Angol turisták Magyarországon: még mindig a kocsmatúra a menő

Budapest történelmi nevezetességeinek, természeti adottságainak és számtalan programlehetőségének köszönhetően igen népszerű a külföldi turisták körében.

A fővárosban megszálló angolok is szívesen keresik fel a város legismertebb pontjait, de szeretnek belekóstolni az éjszakai életbe is. Egy Pub Crawl szervező cég szerint még mindig a kocsmatúrára van a legnagyobb igény, de persze akadnak olyanok is, akik a koktélbárok, vagy kifejezetten a 18+ -os szórakozóhelyek iránt érdeklődnek.

A főváros számos remek szórakozóhellyel várja azokat, akik hosszabb-rövidebb időre érkeznek a fővárosba. Hogy jó néhány tüzes pálinka fog lecsúszni, vagy egy finom borkóstolással egybekötött vacsora lesz a program, az nem csak korosztálytól, de vérmérséklettől is függ. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok szívesen vetik bele magukat a pezsgő éjszakai életbe és járnak akár szórakozóhelyről szórakozóhelyre. A romkocsmák különösen népszerűek, hiszen az italozás mellett lehetőséget kínálnak a beszélgetésre, ismerkedésre is.

A szervezett kocsmatúrák segítségével felfedezhetőek a legmenőbb fővárosi helyek és nincs szükség arra, hogy magad keresgélj a budapesti vendéglátóhelyek között. A gyorsan ürülő poharak és a fergeteges hangulat garantáltak, de arra figyelj, hogy mennyire kevered az italokat, ellenkező esetben kínzó másnaposságra számíthatsz. Ha beosztod erőidet, akár több, egymást követő napon is belecsaphatsz a buliba és átélheted mindazokat az izgalmakat, melyeket a budapesti éjszakai élet kínál.

Ha pajzán kalandra vágysz, akkor ne hagyd ki az erotikát sem nélkülöző bárokat, de a koktélbárok és a remek borokat kínáló vendéglátóhelyek is több órányi tartózkodást érnek meg. A hajnali ébredő főváros, a Duna-parti harmatos levegő egészen új szemszögből mutatják meg az ébredő Budapestet, így ha sokáig kimaradtál, érdemes nyitva tartani a szemedet az arra alkalmas szépségekre. Nem csak angol turisták választják szívesen a szervezett kocsmatúrákat, hanem más nációkból származó turisták is, így ismerkedésre, barátkozásra is remek választásnak bizonyulnak ezek a programok. Bár elsősorban a fiatal korosztály választja ezt a fajta szórakozást, de harminc-negyven fölöttiekkel is találkozhatsz a programok alkalmával.