Az Aura Hidromasszázs Stúdió az elmúlt évben nagyon sok változáson ment keresztül. Nem csak új tagokkal, de exkluzív termékekkel is bővült. Tudjuk, hogy ha élenjáró termékeket forgalmazunk, évről-évre nekünk is újulnunk, változnunk kell, hiszen egy piacvezető gyártó is arról ismerszik meg, hogy mindig a vetélytársak előtt jár.

Mitől vagyunk benne biztosak, hogy nálunk a minőség garantált?

Innovatív jakuzzikat sorakoztatunk fel, melyeket a legkörnyezetkímélőbb technológiával állítják elő egyenesen Amerikában. A környezettudatosság jegyében a masszázsmedencéink vízkezelése is új dimenziókban kopogtat egy vegyszermentes jövőért. Ha egy jó masszőr hiányzik az életünkből, akkor a Hotspring jakuzzi a legtökéletesebb választás.

Mindemellett szakértő kollégáink lépésről-lépésre segítik a kedves Ügyfeleket, legyen szó a leendő kerti grilljük kiszemelésétől, a gőzkabinjuk megtervezésén, műfüves elképzelésükön keresztül, a dézsafürdőjük kiválasztásáig, – minden, ami a wellness életérzés.

Ha pedig valami igazán különlegeset szeretnének otthonukba, bátran ajánljuk az olasz SICIS-t. Az apró kockákból, vagy gigantikus laminált üveglapokból álló műremekeket, melyek térben és időben való utazást tesznek lehetővé, legyen szó egy trópusi kalandról, királyi pompáról, esetleg a jövő új stílusáról. Sokszínűsége lehetővé teszi, hogy megvalósítsuk individuumunkat, hogy otthonunk minden szeglete igazi valónkat tükrözze!

De nem csak a termékpalettánk színes, hanem a szolgáltatásaink is komplexek. Az egy személyes szaunától, a hatalmas szaunaházakig, az úszómedencéktől a medencefedésig mindent megtervezünk, és kivitelezünk, hogy Önnek csak megálmodnia kelljen!

Ha a témában kérdése van vagy információra van szüksége keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Címünk: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 4.

Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 9.00 – 17.00 | Szombat 9.00 – 13.00

Telefon: +36 (20) 958-0317 | +36 (20) 954-8558

E-mail: [email protected]