Bohém hétvégével zárta a nyarat a Bondoró Fesztivál

Nem létező tárgyak tárlata, életre keltett Bondoró Figurák, szemet gyönyörködtető Pyrodise tűz show és Grecsó-Hrutka Tandem, szombat esti házibuli hangulat a Zubollyal... Égzengős, katartikus pillanatokkal teli utcaszínház fesztiválnak adott otthont Kapolcs augusztus legvégén.

A Bondoró Fesztivál idén második alkalommal várta az utcaszínház szerelmeseit Kapolcsra, ahol három napon keresztül mintegy száz programmal, családi- és gyermekelőadásokkal, felvonulásokkal és koncertekkel várták a látogatókat a szervezők. A fesztiválon ezen a hétvégén közel ezerkétszáz néző fordult meg, az ide látogatók hat különböző helyszínen kapcsolódhattak be az önfeledt fesztiválforgatagba.

A Bondoró-hegy lábánál fekvő fesztivál az utcás előadások népszerűsítését tűzte ki céljául. Az esemény ehhez méltó módon egy parádés felvonulással indult pénteken a VirágZsó Kertből. A színes kavalkád a kapolcsi Petőfi Sétányon és a Malomsziget környékén kalauzolta végig az érdeklődőket. A vidám fesztiválforgatagban ott voltak az életre keltett Bondoró Figurák, a BAB Társulat óriásbábjai, valamint a Langaléta Garabonciások gólyalábasai és a Paralel utcaszínházi komédiásai is. A talpalávalót a Mágustones masír banda húzta. Az első napon bemutatkozott a Bondoró Főnix Madara is, amely a későbbiek során a zárófelvonuláson is szerephez jutott. A karneváli hangulat garantált volt.

A megnyitó után a MeseKertben megjelent Toldi, akit Boka Gábor Színháza prezentált a nagyérdeműnek, a Brass On the Road rezesei pedig a Bordűr Bor és Művészeti Páholyban táncoltatták meg a közönséget, miközben Gulyás László Vándormuzsikus szekérmeséket adott elő. Az este hangulatát Magyarország első balkán rezes bandája a Guča Partyzans Brass Band alapozta meg, majd a Bondoró Színpad kis pódiumán adott akusztikus koncertet az ír kocsmazene világát képviselő Firkin, akik a zenekar rég nem látott, legelső énekesével, Marthy Barnával sok év után először léptek közönség elé. Nem csoda, hogy a közönség szinte azonnal féktelen táncolásba kezdett.

A fesztivál szombati napján megannyi kulturális és gasztronómiai csemege is terítékre került. A napot az Évkerék Társulat és a HolddalaNap zenekar közös előadása nyitotta a MeseKertben, majd a Veronaki zenekar jóvoltából kinyitotta öreg kapuját Mosó Masa Mosodája is, a Mikropódium Családi Bábszínház picinyke bábjai pedig nem csak a gyerekeket, de a felnőtt közönséget is elvarázsolták. A Bordűr Bor és Művészeti Páholy sok apró finomságot tartogatott, a délutánt Vázsonyi János szaxofonjátéka töltötte be muzsikával, majd Kardos-Horváth János adott szólókoncertet egy szál gitárral. Eközben porondra lépett a Kajárpéci Vízirevü, Kegyetlen Koppány, a Pannon-tenger kalóza és Papito, az argentín bohóc is. Sarkadi Bence világjáró marionettjeivel ámította el a közönséget, a Torkolat Sörkertben fellépett Fodor Shodor Balázs és a Pantrick and Friends is.

Idén először látogatott a Bondoróra a Dobronka Cirkusz, akik gyönyörű Világszámukkal a MeseKertben léptek fel. Éppúgy elsőbálozó volt a Bondorón Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert is, akik a Bondoró Színpadon mutatkoztak be szívmelengető, énekelt versekkel és könnyed, családi történetekkel. Frappáns történeteket hallhattak az érdeklődők a Bordűrben is, ahol Lakatos Tibor, a dörgicsei Echo Pincészet borásza a Bondoró Bort prezentálta a közönségnek, egy finom kóstolóval egybekötve. Az este folyamán némafilmet is láthatott a közönség, Móser Ádám élőzenei aláfestésével.

S ha már finom dallamok, a Nosnach Duó és a Canarro együttes lágy zeneszóval ringatta át a közönséget a kapolcsi éjszakába, ahol valóságos jelzőtűzként lobbant fel a Tűzmadarak cirkuszcsoport katarktikus előadása. A Pyrodise Tűzshow vizuális fényjátéka csodás összhangot alkotott az égen szikrát szóró villámokkal, a közelgő vihar azonban szerencsére csak az előadás után csapott le az egybegyűltekre. Ebből kifolyólag a Zuboly a közönséggel együtt a VirágZsó Kertbe szorult, ahol pillanatok alatt hamisítatlan házibuli hangulat kerekedett és hajnalig tartó mulatság vette kezdetét.

Vasárnap Fabók Mancsi utánozhatatlan bábszínháza nyitotta a Porondot. A Harkels Puppetry jóvoltából a Legapróbb Csellista is eljött a Bondoróra, de a Kultúrpart Társulat, a MárkusZínház és a Kámfor Zenés Bábszínház is szórakoztatta a közönséget. A vállalkozó kedvűek geotúrán vehettek részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park jóvoltából, amely a fesztivál névadó hegyére, a Bondoróra vezetett. Csodás előadással debütált a fesztiválon a TeatRum Trapptop és a Bánfaly Stúdió közös produkciója, amely Lúdas Matyi történetét mutatta be egy zenés csihi-puhi keretében. A patak partján vasárnapra Spontárlatot szerveztek a Nyitott Műterem képzőművészei, délután pedig zenekarának tagjaival mesemondó előadást tartott Szabó Balázs, aki csángóföldi pajzán mesékkel és muzsikákkal érkezett a Bondoróra. Az InFusion Trió a Bordűrben adott koncertet, közvetlen Miquéu Montanaro és Móser Ádám közös fellépését követően, míg a Torkolat Sörkertben a Zrínyi Pop tagjai és a Rézeleje Fanfárosok mutatkoztak be. A Bondoró Színpadon a fesztivál zárónapján koncertet adott a Cimbaliband, majd őrületes fesztiválzáró bulival búcsúztatta a nyarat a Müller Péter Sziámi AndFriends, akik a RomanoDrommal kiegészülve táncoltatták meg a Bondoró közönségét.

Állandó programokban is bővelkedett a háromnapos rendezvénysorozat. A látogatók több kiállítás közül válogathattak, a MeseKert Pajtában Tóth György kiállítását, a VirágZsó Kertben pedig Falvédő kiállítást láthattak az érdeklődők, de volt Nem létező tárgyak tárlata is. A Babra Műhelyben egész nap bábkészítő workshopokat tartott Boráros Milada, itt szebbnél szebb alkotások születtek, amiket a gyerekek haza is vihettek magukkal a fesztiválról. De jelen volt a Pici Piac Székesfehérvár csapata is, akik a legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárt hozták el Kapolcsra.

„Repes a szívünk, ugyanis minden várakozásunkat felülmúlta az idei fesztivál. Alig vártuk, hogy újra együtt lehessünk a fellépőinkkel, a közönségünkkel és természetesen a mi kis Bondoró családunkkal. Büszkék vagyunk rá, hogy itt a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki jól érezheti magát és hatalmas örömmel tölt el minket a felénk áradó, hatalmas mértékű szeretet. Őszintén úgy gondoljuk, hogy ez a fesztivál nem csupán él és virul, hanem lelke van. Ezt a szellemiséget igyekszünk majd továbbvinni a továbbiakban is.” – nyilatkozta Virág Zsóka, a fesztivál igazgatója.

A három napos rendezvényt egy záró felvonulással keretezték a szervezők, ahol újra együtt masírozhatott minden jelenlévő. A felvonulást követően a Kreatív Kráter Kör tagjai egy különleges produkció keretében tűzre vetették a Bondoró saját főnix madarát, hogy a legendás madár a következő fesztiválon újra feltámadhasson hamvaiból.