Egészségügyi adataink biztonságban vannak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben

2017 őszétől elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT).

Az egészségügyi intézmények ide töltik fel azokat a dokumentumokat, amelyek a betegek ellátása során keletkeznek. Az EESZT-ben lévő egészségügyi adataink védettek: ezekhez csak háziorvosunk és kezelőorvosaink férhetnek hozzá, míg a gyógyszerészek a számukra fontos recept adatokat érhetik el. A legérzékenyebb egészségügyi adatok (pl.: pszichiátriai, addiktológiai stb) kizárólag az adott szakterület orvosai számára láthatóak, így biztosan csak az nézheti meg, akinek arra a mielőbbi gyógyulásunkhoz szüksége van.

A háziorvos például látja, hogy páciense kiváltotta-e a receptet, felhasználta-e a beutalót. A betegnek pedig nem kell magával vinnie orvosához leleteit, zárójelentéseit, ambuláns lapjait, mert a Térből a kezelőorvos bármikor lekérheti azokat. A Lakossági Portálon (www. eeszt.gov.hu) mi magunk is szabályozhatjuk, ki kapjon hozzáférést adatainkhoz és azt is folyamatosan nyomon követhetjük, ki milyen dokumentumot töltött fel rólunk és ki kért hozzáférést a velünk kapcsolatos információkhoz. A digitális önrendelkezés az EESZT lakossági portálján, a www.eeszt.gov. hu honlapján tehető meg. A portálra történő belépéshez szükséges a személyes ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónév és jelszó, illetve a TAJ szám. Ezen kívül a Kormányablakoknál személyesen is lehetőség van módosítani a jogosultságokat, ehhez szükséges bemutatni a személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) valamelyikét, illetve a TAJ kártyáját.