Egy finom és gyors reggeli

Sokan szeretik reggelente a frissen sült péksüteményeket, és fogyasztják is erőszeretettel, mivel megvétele gyors, árban sem túl drágák, és legtöbb ember számára tápláló.

Valójában úgy is mondhatjuk, hogy az egyik legkényelmesebb módja annak, hogy táplálékot szerezzünk. Így a reggeli le is van tudva sokaknál, akik iskolába vagy munkába sietnek. De mi a helyzet azzal aki ezeket előállítja? Igen, ezeknek az embereknek sokat köszönhetnek a vásárlók, hiszen nélkülük nem lenne ilyen gyors, kényelmes és könnyen beszerezhető élelmiszert vásárolni reggelente.

Aki előállítja ezeket a termékeket, az a pék. A pék folytathat egy kisebb, vagy közép esetleg nagyüzemi tevékenységet, ahol előállítja ezeket a péksüteményeket, kenyérféleségeket, esetleg még a cukrásztermékeket is.

Hogyan zajlik egy ilyen folyamat?

Legelső fázisa, amikor a nyersanyag megérkezik az üzembe, és átvételre kerül a pék által. Az átvétel után már megy is folytatni a munkálatokat, ahol is a legelső dolga, hogy a lisztet átszitálja, legyen az gépi, illetve kézi munkálat folyamán. A liszt átszitálása igen fontos, hiszen finomnak kell lennie, nem lehet csomós, nem lehet benne szennyező anyag stb. Ha ez megtörtént kezdődhet az alapanyagok összekeverése, és dagasztása, gyúrása természetesen gép eszközök segítségével, de előfordul a kézi erő használata is. Ha megtörtént a dagasztás, a tészta fajtájától adódóan darabolja fel ezeket bizonyos idő eltelte után. Azért mondtam, hogy a tészta fajtája fontos, hiszen nem egyforma tésztából készül minden van aminek sok idő kell, hogy megkeljen, van ami szinte azonnal lehet használni stb. Ha feldarabolta a tésztákat, megfelelő formákba helyezi, majd a megfelelő helyre, eszközbe teszi, hogy keljen, vagy süljön, ez ismét a tészta fajtájától függ. Ahogy már említettem nagyon sok gép eszközt kell használnia, de a kézi munkálatok is előfordulhatnak bármelyik tészta típusnál. Ha kelesztésről van szó, akkor nem hagyhatja ott, az egész folyamatot figyelemmel kell kísérnie, és a szükséges időközönként nedvesítést hajt végre. Minden munkafolyamat után az adott tésztákat a kemencékbe helyezi sütésre, a sütési idő elteltével a kész termékeket előkészíti a hűtésre, tárolásra, elszállításra, vagy csomagolásra.

Munkavégzés helye szinte kizárólagosan zárt helyiség, ennek mérete változhat. Negatívumnak minősülhet, hogy a hőmérséklet mindig elég magas, zajos, illetve poros a környezet. Minden végtagra ügyelni kell, hiszen a gépek itt is okozhatnak balesetet. Sok mozgást igényel, jellemző az folyamatos állás, cipelés, hajolás, görnyedés. Minden kemencénél fokozott a balesetveszély, hiszen égési sérüléseket okozhat, az elcsúszási veszély, és páratartalom magas koncentrációja mellett. Nagyon nagy figyelmet igénylő munkáról beszélünk, melyet már jóformán ma is a gépesítés ural. Egy ilyen dolgozónak fokozottan ügyelnie kell a szabályok betartására, mint például tűzvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi stb. szabályzatokra és azok betartására, betartatására. Ilyen típusú munkák között keresgélhet ide kattintva.