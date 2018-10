Egy híres költő hazája

Egy fiú született Szekszárdon,1883. november 26-án, akiből később Magyarországon egyik leghíresebb költője vált, nevén nevezve nem más, mint Babits Mihály.

Ő a Nyugat című folyóirat első nemzedékéhez tartozott, és korának egyik legmeghatározóbb, legjelentősebb költője volt, igaz ez mellett még műveket is fordított, írt is, de a veresei a legismertebbek.

Egy rögös életpálya

Babits Mihály mint már említettem Szekszárdon született 1883-ban, édesapja az idősebb Babits Mihály volt, aki az akkori törvényszéki bíró tisztséget viselte. Édesanyját Kelemen Aurórának hívták, aki egy műkedvelő hölgy volt, több művet is fejből tudott, és mindig tájékozott volt a verseket illetően. Valamint rokoni kapcsolatban állt egy jogásszal, Buday Dezsővel. Több iskolában is tanult, ilyenek például Pest, és Pécs iskolái, valamint gimnáziumai, sajnos édesapját hamar elvesztette, még gimnáziumi évében hagyta el őket. Ekkor az édesanyja nem tehetett mást, mint megfogta a két gyerekét és visszaköltözött Kelemen József házába, aki az anya nagyapja volt, így Szekszárdon élték tovább életüket. Sikeresen leérettségizett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, Bölcsész szakra jelentkezett, magyar, illetve francia szakpárt választott, melyeket szeretett, de későbbiekben módosította, és magyar, latin szakpár lett az eredménye. Így is fejezte be az egyetemet, és diplomát szerzett magyar-latin szakon.

Egyetemes évei után, elérkezett a századforduló, akkor már elkezdte a versek írását, de ezeket nem adatta ki, megtartotta magán kötetként. Később több helyen is dolgozni kezdett, mint magyar és latin szakon gimnáziumi tanár. Első műveire egészen 1908-ig várni kellett, ugyanis akkor jelentette meg a legelső olyan művét, melyet mert publikálni, címe, Holnap. Egy évvel később már egy egész kötetet adott ki, melynek címe Levelek Iris koszorújából. Évről-évre egyre több művet írt, így elérkezett a második kötet kiadásának ideje 1911-ben, majd első regénye is megjelent, és elkezdődött a műfordító pályafutása is, neki köszönhetjük például Dante Isteni színjáték című művének magyar változatát, ezért a műfordításért ki is tüntette Dante hazája, vagyis Olaszország. Eztán folyamatosan jelentek meg költeményei, és elérkezett az idő, hogy a harmadik kötetei is publikálásra kerüljön, és 1919-ben a Nyugat főmunkatársává vált.

Egy költő életpályájának a vége

192ó-től már nem csak a Nyugat főmunkatársa, de a főszerkesztője is lett, 1933-ban publikálták az utolsó regényét, amiben az akkori események és társadalmi kilátások játszódnak le. Sajnos műveiben fellelhető a negatív gondolatok összessége, a pesszimizmus, és a kilátástalanság, mivel gégerákban szenvedett. Átesett egy műtéten is, így elvesztette a hangját, egy füzettel kommunikált a társaihoz, majd 1941. augusztus 4-én életét vesztette.

Napjainkban is fennmaradt a költészete, és kötelező tananyagként él tovább Babits Mihály és az ő halhatatlan művészete.