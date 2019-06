Egy meglepő tipp otthoni rögzítésre, fúrás nélkül

Időnként nincs lehetőségünk rá, hogy előkapjuk a fúrógépet, és e módon akasszunk fel, rögzítsünk falhoz tárgyakat. Az egyik legújabb és legötletesebb mód – akár nagyobb tárgyak esetén is – erre a célra a tépőzár.

A mintát a természet adta

A tépőzár egy aránylag új találmány, pedig az alapötletéül szolgáló ‘dolog’ évezredek óta a szemünk előtt van – vagy olykor a ruhánkon. Csak éppen a megfelelő anyagok nélkül nem tudtuk mesterségesen leutánozni.

A tépőzár mintájául ugyanis a bogáncs szolgál, ami 1941-ben tapadt egy George de Mestral nevű mérnök kutyájának szőrébe séta közben.

A mérnök fejébe szöget ütött, mennyire ragaszkodóak a termés szálacskái, és mennyire nehezen szakadnak el a kutya bundájától, no és az ő ruhájának szövetétől. Mikroszkóp alatt megvizsgálta a bosszantó növényt, és azt látta, kis kampók találhatók a tüskés szálak végén, ami bármi hurkos dologba bele tud akaszkodni.

George de Mestral rájött, hogyha ezt leutánozza, és egy egyik oldalon hurkos, másikon kampós eszközt hoz létre, azzal remekül lehet majd rögzíteni dolgokat, és a cipzár is helyettesíthető lehet ezáltal.

A cipzár ugyanis relatíve könnyen elromlik – ezzel szemben a tépőzár megjavítása rendkívül egyszerű -, továbbá néhány helyre nehezen beilleszthető, hiszen van egy minimális helyigénye. A tépőzár viszont akármilyen kicsi is lehet. Persze rengeteg kísérletezés után született meg a végleges változat, az első anyagok – így a pamut – nem tudtak elég erősen rögzíteni.

Hirtelen rájöttek, milyen hasznos – a Földön kívül

A tépőzár egyébként egyáltalán nem azon találmányok közé tartozik, amelyek azonnal zajos sikert aratnak. Furcsa külseje és a széthúzásakor hallatszó recsegő hang miatt a ruhaipar nem ölelte keblére.

A tépőzáras szalagok első komoly felhasználási területe az űrhajózás volt: az űrhajós ruhák gyors nyitása-csukása során a tépőzár annyira hasznosnak bizonyult, hogy elfelejtődtek korábban hátránynak tekintett vonásai. Emellett ez az eszköz felülmúlhatatlannak bizonyult a lebegő tárgyak rögzítésére a súlytalanságban.

Ötletes és könnyen használható

Nemcsak az űrhajókon, odahaza is felhasználhatjuk ma már ennek az eszköznek a rendkívül egyszerű, gyors, problémamentes rögzítési tulajdonságait. Egészen nehéz tárgyakat is megtartanak – súlytalanság nélkül is – a megfelelő tépőzáras szalagok. Így például felrakhatjuk szögelés, polc akasztás nélkül az egészségügyi dobozt a falra, vagy akár szerszámokat. Az a hatalmas előny itt, hogy a tapadás akárhányszor megszűntethető, hiszen a tépőzár rendkívül strapabíró.

A szerelés időigénye mellett a helyigény is minimális. Épp ezért ahol kis hely van – például nehezen hozzáférhető, eldugott helyeken -, a kábelek rögzítése is végtelenül egyszerűen megoldható tépőzáras szalagok segítségével. A tépőzáras kábelkötegelő is szinte nélkülözhetetlen – ha nem használjuk még, érdemes kipróbálni.