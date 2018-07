Egy tragacsból is lehet versenykocsi?

Autószerelés. Ez a szakma inkább férfiakra összpontosul, de megjelennek a női autószerelők is. A fizikai megterhelés miatt a férfiak, az elkötelezettség és lelkiismeretesség miatt a nők választják.

Valójában mit is csinál egy autószerelő?

A forgalomban lévő gépjárművek javítása, azok karbantartása a feladata. Ez teljes körű ismeretet igényel a gépjárművek terén, vagyis foglalkozni kell a motorral, futóművekkel és egyéb alkatrészekkel. A szerelő elvégzi a szükséges javításokat, felülvizsgálatokat, műszaki-, eredetiség-, környezetvédelmi vizsgáztatásokat. Lehet szakosodni bizonyos autómárkákra, de akár mindenféle autóval is foglalkozhat.

Fontos feladatok ellátás; időszakos karbantartások, diagnosztizálja a hibákat, javaslatot tesz elvégzendő munkák, javítások iránt. Az ezekhez a karbantartásokhoz szükséges alkatrészek beszerzése, és beszerelése, valamint ellenőrzése, és az előírások betartása, azok alkalmazása.

A gépjármű szerelőknek különböző eszközökkel kell dolgozniuk, mint például a kéziszerszámok, fogó, csavarhúzó, kalapács, diagnosztikai műszerek, autóemelő, fékpad, alkatrészek, számítógépes programok és internet kapcsolat, valamint irodai eszközök.

A munkavégzés zárt térben történik, akár otthoni műhelyben is, heti 40 órát dolgoznak. A munkavégzés veszélyeit is figyelembe kell venni, ugyanis olyan egészségre ártalmas anyagokkal is dolgozni kell, mint például a benzin, petróleum, kenőolaj, motorolaj, de számolni kell az ártalmas gázok kibocsátásával is, (szénmonoxid). Munkahelyi balesetekkel is szembe kell nézni, valamint a gépek keltette zajártalom, amely hosszú távon akár halláskárosodást is okozhat.

Milyen készségekre van szükség?

Elsősorban a kézügyességre, mivel aprólékos munkát is kell végezni, ez pedig precizitást, pontosságot igényel. Térbeli gondolkodásra is szükségünk van, valamint probléma megoldási képességre. A technológiai kompetencia mellett a felelősség tudat még a számottevő készség, amire szüksége van egy gépjárműszerelőnek. Fontosságot jelent a nonverbális kommunikáció, hiszen legtöbb munkafeladat írásban történik.

Egészségügyi követelmények itt is, mint minden munkánál vannak. Fontos, hogy egészségesek legyünk, ép mozgás szervrendszer, végtagok, látás, térlátás, hallás és allergia mentesség szükséges. Ezek megőrzése a munka során fontos, és az adott védőeszközökkel kiküszöbölhetőek.

Ha gépjárműszerelőnek állunk, először is el kell végezni egy OKJ-s tanfolyamot, de előtanulmányok is szükségesek, érettségi, valamint egészségügyi vizsgálatokon meg kell felelni. A legjobb munkakör betöltéséhez, az autószerelői szakképesítési iskola elvégzése az ajánlott, amelynek az 50%-ban elméleti a maradék 50%-ban gyakorlati oktatás zajlik. Ha elvégeztük ezt a tanfolyamot, és munkába álltunk, tapasztalatunk van az egészet illetően, akkor bizonyos év után akár magán vállalkozást is vezethetünk, ahol magának a tulajdonosnak kapcsolatban kell lennie a megrendelőkkel, könyvelővel, különböző partnerekkel, és a hatóságokkal is. Gépjárműszerelői állásokat ide kattintva találhat.