Grillezni ősszel? De még mennyire!

Ha Ön is a grillezés szerelmese, akkor biztosan tudja, hogy a hűvösebb, őszi napok biztosítják a legtökéletesebb időjárást a kinti sütögetéshez. Ilyenkor rétegesen felöltözve egész nap a szabadban tartózkodhatunk a grillsütő kellemes melege mellett, és élvezhetjük az őszi természet szépségének minden pillanatát. Ez az az évszak, mely olyan harmonikus ízeket és illatokat tartogat számunkra, mint a sült gesztenye vagy a sütőtök. Jobban esnek ilyenkor a férfias húsételek is, melyeket a nyári melegben esetleg túl nehéznek találunk.

Az ilyen kellemes, őszi napok egyik legjobb társa lehet a Kamado Joe, melynek tojás formára emlékeztető, rendkívül jó hőszigeteléssel bíró kerámiaedénye szinte azonnal felmelegszik, és hosszú ideig tartja a hőt. Ez a fajta sütő alkalmas magas hőmérsékletű grillezésre, lassú és alacsony hőmérsékletű sütésre, mindemellett füstölésre is. A Kamado Joe kiváló minőségű kerámiaedénye ellenáll a hőtágulásnak (ezáltal a repedéseknek is), és nagyszerű légáramlást biztosít a sütőben a felső és alsó szellőzőjének köszönhetően. Egy igazán jó grill alapfeltétele a könnyű használhatóság, ebben pedig nagy segítséget nyújt a gázrugós zsanérszerkezet, mely gyerekjátékká teszi a fedél felemelését, ráadásul bármelyik állásban meg is tartja azt.

A Kamado Joe grillekhez a hagyományos grillsütőkkel ellentétben faszén használata javasolt, melynek füstje igen kellemes zamatot kölcsönöz az ételeknek. Egy ilyen grill rácsain sütve egy csapásra egyszerűvé válik olyan menüt varázsolni a család vagy a barátok asztalára, mely kicsik és nagyok, vegetáriánusok és húsimádók számára is ínycsiklandó és emlékezetes lesz, de természetesen egy egyszerű grillcsirke vagy a grillezett zöldségek is máshogy esnek a Kamado Joeban elkészítve. A kiváló minőségű Kamado Joe grillsütők és a különböző grillkiegészítők hosszú éveken át megbízható társai lesznek mind a hobbi grillszakácsoknak, mind pedig a profi séfeknek a kültéri gasztronómiai felfedezések során.

Veszprémben elsőként az Aura Hidromasszázs Stúdió bemutatótermében lesznek hamarosan elérhetőek a Kamado Joe termékek, ahol tapasztalt grillszakértők segítenek az ügyfeleknek megtalálni a legmegfelelőbb füstölőt és grillsütőt, hogy kellemesebben teljenek az otthon töltött mindennapok. Ráadásul a sütők és egyéb kiegészítők mellett kiváló minőségű grillfűszerek is elérhetők a kínálatban, ezzel téve teljessé a grill ételek elkészítésének élményét.

Vágjon bele a kalandba kedvenc Kamado grilljével, és tartsa Ön a legemlékezetesebb grillpartikat!