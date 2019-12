Halászlé karácsonyra másképpen

A halászlevet általában vagy nagyon szeretjük, vagy nagyon nem.

Bármelyik táborba is tartozzunk, érdemes másfajta ízvilággal, alapanyagokkal is kísérletezni, így felfedezhetjük a halászlé sokszínűségét.

Ehhez pedig érdemes nem csak a megszokott pontyból elkészíteni a hallevest, és nem csak azon variálni, hogy bajai vagy szegedi, esetleg balatoni módon készítsük-e. A legjobb íz megteremtéséhez használjunk autentikus edényt, azaz próbáljuk ki a vastagfalú halfőző bográcsot.

Miben más a halfőző bogrács?

Amit a legfontosabb megjegyezni, hogy egy vastagfalú halfőző bográcsban jobban oszlik el a hő, emiatt egyenletesebben fő benne az étel és nehezebben ég le, mint az átlagos, vékony falú bográcsokban.

Fülük is vastagabb, így sokkal kényelmesebb és biztonságosabb fogni. A halfőző bográcsok felfelé szűkülő kialakítása miatt kisebb felületen tud elpárologni a lé, emiatt hosszabb ideig főhet benne magas hőfokon a halászlé.

Korhely halászlé

Talán kevesen hallottak még a korhely halászléről, pedig ez a típusú halleves is nagyon régóta része a magyar konyhának. A receptek általában vegyes halat írnak hozzá alapanyagnak, ezért érdemes kísérletezni vele. A korhely és a klasszikus halászlé alaplevébe bátran tehetünk kárászt, keszeget, törpeharcsát, márnát, de mehetnek bele persze a nagy kedvencek, a ponty és harcsa is.

Amitől a korhely halászlé más, az az, hogy miután elkészült az alaplé és az átpasszírozott hallal besűrítjük a levest és ízesítjük azt, utána belekerül a mustárral kikevert tejföl, amit egy kis alaplével hőkiegyenlítünk és beleforgatjuk az egészet a levesbe. Kiválóan elkészíthető a leves egy zománcozott vagy rozsdamentes halfőző bográcsban.

A gazdag halászlé

Felturbózott halászlevet is készíthetünk halfőző bográcsban. Többféle recept létezik erre is, tájegységtől függően lehet próbálkozni a káposztás-babos verzióval, a fehér borral felöntöttel, vagy a leveszöldséggel gazdagítottal.

Mindegyikre igaz, hogy egy amúgy is laktató ételt tesznek még fajsúlyosabbá, így ha akár csak egy tányérral is megeszünk belőle, garantáltan nem bírunk utána 3 szeletnél több bejglit magunkba termelni.

Halászlé helyett halleves

Nem ördögtől való gondolat, hogy halászlé helyett hallevest készítsünk, akár az ünnepi asztalra is. Ha ragaszkodunk a babonákhoz vagy vallási okokból mindenképpen szeretnénk halat enni, akkor az lehet halleves is, például egy mediterrán halleves lazacból és garnélarákból.

Vagy akár egy tejszínes-citromos halleves tárkonnyal fűszerezve is izgalmas újítást jelenthet az életünkben, amit szintén nyugodt szívvel elkészíthetünk halfőző bográcsban is. Merjünk kísérletezni és új ízeket kipróbálni, akár karácsonykor is!