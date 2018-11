Használt terepjáró vásárlásnál mire figyeljünk?

Magyarországon óriási a kereslet és a kínálat is a használt járművekre, ezen belül is a használt személygépjárművekre, amelyek között nem csak a SUV hanem a terepjáró kategória is igen népszerű.

Csak a tavalyi évben több mint 30.000 terepjárót helyeztek forgalomba hazánkban, ez pedig az autó eladások közel egy harmadát tesz ki. A Toplistában megtalálhatóak a Suzuki, a Dacia, a Ford, a Nissan, a Hyundai, a Toyota, a KIA, az Opel és a Jeep különböző modelljei is. Bár a városi terepjárók és a valódi terepjárók között azért még mindig óriási a különbség, ami a természetes terepen való közlekedést illeti. Azok számára pedig, akik igazán erős és valódi, terepi viszonyokra szeretnének vásárolni, nem érdemes a divatos SUV-okat nézegetni, számukra csak is igazi, valóban ellenálló és szívós, erős gép való!

Ezek a legfontosabb elvárások terepjáró vásárlásnál

Egy nemrégiben végzett kutatás szerint, a használt terepjárót vásárolni óhajtó, leendő tulajdonosok tudatosan indulnak el a vásárlói körútra. Sokszor már konkrét elképzelésük van és néhányan márkahűséget fogadva már az autó márkáját és típusát is megálmodták. Mindenesetre mindannyian egyetértenek abban, hogy a valódi kinti, terepi viszonyokhoz csak is igazi, valódi terepjárót érdemes vásárolni, amely megbízhatóan indul és üzemel és nem hagy cserben a legdurvább útviszonyok ellenére sem. Fontos elvárás, hogy ne csak a napsütéses időben, hanem hóban, jégben, esőben és sárban is határozottan vegye az akadályokat és műszakilag is megfelelő állapotban legyen. Az általános igények között sokan említették, hogy a 3000ccm-3500ccm motorral felszerelt pickupjuk maximum 20-30 literes fogyasztás alatt tudjon produkálni.

Miért vásárolunk ilyen sok terepjárót?!

Noha egy divathullám is végigsöpör most Európa szerte, amely a tekintélyt parancsoló, termetes SUV-okat egészen magas szintre emelte az eladási listákban, a városi terepjárók csupán egy átmenetet képeznek a közúti és a terepjáró autók között. Ha speciálisan sáros utakon, erdő széli földeken, latyakban és köves talajon szeretnénk közlekedni, akkor nem éri meg egyszerűen a csodaszép városba szánt SUV-ot erre használni. Ha város menti kis kertekbe, a határba lévő gyümölcsösünkbe vagy tanyára szeretnénk bejárni rendszeresen, akkor csak is az igazi, valódi terepjáró jöhet szóba. Ezt pedig egyre többen tudják, akik nem hóbortból, hanem céltudatosan vesznek ilyen jellegű kocsikat.

Használt terepjárókat már online is vásárolhatunk!

Még régebben csak az apróhirdető újságok és újságmellékletek hasábjain találtunk meg egy-egy használt terepjáró hirdetést, ma már kitágult a világ, hiszen olyan nemzetközi adásvételi oldalak segítik az egyszerű vásárlást mint a mascus.hu, ahol számtalan haszongépjármű között a terepjárók is szép számmal vannak jelen. A több tucat valódi terepjáró között képviselteti magát a Mercedes-Benz, a Toyota, a John Deere, a Bobcat és a Honda is. A járműveket pedig Hollandiából, Svédországból, Franciaországból, Belgiumból vagy éppen Csehországból is egy kattintással megvásárolhatjuk. A listát pedig szűrhetjük, ár, ország, állapot, gyártási év és megtett kilométer alapján is, hogy a lehető legtökéletesebb használt terepjárót vásárolhassuk meg az internet segítségével.