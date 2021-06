HR-megoldások tények alapján – Veszprém

Országos munkaerő-piaci elemzések azt mutatják, hogy a második és a harmadik hullám kevésbé okozott megtorpanást a gazdaságban Magyarországon, mint az első. A Profession.hu kutatásai szerint a tavalyi azonos időszakhoz képest a meghirdetett nyitott pozíciók száma 7 %-al nőtt. Országunk kicsi, azonban az álláshirdetések számának a változásában régiónként eltérések tapasztalhatóak. A felmérés kiterjedt arra is, hogy mely ágazatban látható több nyitott pozíció. Eszerint Veszprém megyében a jog, a marketing-média-PR, az adminisztráció, az építőipar és az IT programozás-fejlesztés voltak hirdetői oldalról a legjobban növekvő területek.

Az írásban az is olvasható, hogy a jelentkezések is emelkedtek 16 %-kal. A Pannon-Work Zrt. munkaerőszolgáltató veszprémi kirendeltségvezetőjét, Takács Gábort kérdeztük az ő tapasztalataikról.

HR szolgáltatóként milyen változást érzékeltek a munkaerőpiac terén Veszprém régiójában?

HR szolgáltató cégünknél pozíciók tekintetében elsősorban fizikai állományra, operátor, technikus, és HORECA szektorban lévő pozíciók betöltéséhez kértek segítséget partnereink. A most érzékelhető újabb fellendülések természetesen a Pannon-Work-nél is megjelentek. Ennek egyik oka a vírus miatti hullámzásából, abból való kilábalásból adódik, a másik pedig a nyári szezon megérkezésből. Mindkettő egy felerősödött munkaerő igényt hozott a megrendelők oldaláról. Ehhez igazítjuk megoldásainkat. Az év elején a gyárak igényénél az egyik kritérium a betanított munkások keresésénél az volt, hogy ne elszállásoltatással keressük az operátorokat, tehát lehetőleg a környékről toborozzunk. Ezt sikerrel meg is tudtuk oldani tavaszig. Azóta azonban, hogy újra a munkaerőhiány az uralkodó, ismét fogadnak távolabbról vagy 3. országból érkező kölcsönzött munkavállalókat.

Az MMOSZ által végzett elemzés érdekes tendenciára hívja fel a figyelmet. A kölcsönzött munkavállalók létszámát vizsgálva az elmúlt pár hónap tendenciája az, hogy fokozatosan csökken a magyar állampolgárok száma, és nő a harmadik országbeli (nem EU-tag) dolgozók aránya. A határnyitások várhatóan ezt a folyamatot gyorsítani fogják. Újra megnő a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma, míg az ő pótlásukra egyre növekszik Magyarországon az igény. Ezt cégünk – a korábbi évek tapasztalata alapján – az Európai Unión kívüli, elsősorban ukrán és szerb munkavállalókkal tudja megoldani. Nyilvánvalóan itt is küzdelem lesz a minőségi munkaerőért, és komoly versenyelőnyre tehet szert az a cég, aki időben felismeri ezt. A Pannon-Work több mint három évtizedes tapasztalatával, szabadkai irodájával és ukrajnai toborzó csapatával most is segíteni tudja partnereit abban, hogy a termelésük kiszámíthatósága az emberi erőforrás oldaláról biztosítható legyen.

Említette a HORECA szektort. Balatonhoz közeli kirendeltségként milyen problémákkal szembesülnek és arra milyen megoldásokkal tudnak szolgálni?

Tudjuk, hogy a HORECA a Covid által a legerősebben sújtott ágazat. Az elvándorlás, a kiszámíthatatlanság, költséghatékonyság, rugalmasság iránti igény, ami az ország más területén látható, a Balaton környékén hatványozottan jelentkezik. A hullámvölgyben a szektor munkavállalói közül – elsősorban az alacsonyabban kvalifikált dolgozók – sokan a gyártósorokra vagy a kereskedelembe mentek. Ebben mi egy közvetítő kapocsként segítettük a munkavállalókat, ami a cégek számára is megoldás volt, noha számítottak arra, hogy ez időleges. Itt most elindult egyfajta visszarendeződés. A kvalifikáltabb pozíciókba a magas fizetések ellenére most is nehéz megfelelő jelöltet találni. Országos komplex HR szolgáltatóként különböző ágazatainkat mozgósítjuk, ami a megoldást biztosíthatja a munkaerőhiánnyal szemben. A munkaerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, az alkalmi munkavállalók toborzása, a diák és nyugdíjas foglalkoztatás – akár kombináltan – tapasztalataink szerint mind-mind megoldást hozhat.

Ha már költséghatékonyságról volt szó megemlítem, hogy az utóbbi évek igényei létre hívták tavaly a HR Matrix szolgáltatásunkat, mely a méltán népszerű és kedvező árú HR-outsourcingot takarja. Ennek keretein belül a bérszámfejtés, a HR adminisztráció, a munkajogi és GDPR tanácsadás a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot adja megbízóinknak. A Pannon-Work cégcsoport 2020-ban vásárolta meg a HR Face Kft-t, amely ma 22 000 munkavállaló bérét bérszámfejti – levéve a terhet, a kockázatot partnereink válláról.

