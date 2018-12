Húsgombócok a világban

Ahány nemzet, annyi húsgombóc. Olasz paradicsomos húsgombóc, török köfte vagy walesi májas? A döntés a tiéd. Nem kell sztárséfnek lenned hozzá, hogy elkészítsd őket.

A húsgombóc az egyik leghálásabb húsos fogás. Ezerféleképpen elkészítheted, és változatosan tálalhatod. Ami pláne jó benne, hogy egyszerre akár nagyobb mennyiséget is „bekeverhetsz”, és kisebb adagokban a mélyhűtőben is tárolhatod. Így ha hirtelen valami finomat főznél, csak előkapod a kis csomagot a hűtőből, és már mehet is a sütőbe vagy a serpenyőbe.

És hogy mi a különbség az egyes nemzetek húsgombócai között? Először is nem mindegy, milyen húsból készül, aztán fontos a fűszerezés is, és természetesen az elkészítés módja is változatos lehet. Így például teljesen más lesz a grillen sült báránypogácsa, mint a közkedvelt paradicsomos húsgombóc.

A „jó öreg” fasírt

Az egyik legnépszerűbb húsgombóc hazánkban a fasírt. És ennek megfelelően mindenkinek van egy tuti receptje. Van aki marhahúsból, van aki sertéshúsból, mások ezek keverékéből csinálják. Hagyma, fokhagyma, petrezselyem, majoranna, pirospaprika, rozmaring, tojás és tejbe áztatott zsemle a mi kedvencünk, de hát ahány ház, annyi szokás.

Mellé egy finom krumplipüré, na és persze savanyúság, és nem is kell több a boldogsághoz.

Azt tudtad, hogy fasírtot sütőben is lehet sütni? Tegyél a tepsi aljára sütőpapírt, kenj el rajta pár csepp olajat, helyezd rá a fasírtokat, amiknek a tetejét is vékonyan kend meg olajjal. 200 fokon süsd, amikor a teteje pirulni kezd, fordítsd meg a húsgolyókat. Így elkerülöd a lakásban terjengő olajszagot, és rögtön csökkented a zsírbeviteledet is!

Közel keleti húspogácsa

Ennek is számtalan verziója létezik, az alapanyagok, fűszerek és az elkészítés módja országonként, sőt családonként is eltérő lehet. De nem kell ahhoz messzire utaznod, hogy a közel keleti ízeket kipróbáld!

Darált bárányhúst keverj össze újhagymával, fokhagymával, apróra vágott korianderrel és római köménnyel és chilivel, sózd, borsozd, majd a húspogácsákat grillen süsd ki. Ha épp nincs grillszezon, kevés olajon forró serpenyőben, vagy akár sütőben is könnyen elkészíthető.

Nagyon jól illik mellé egy friss saláta, de ha valami izgalmasat próbálnál, dobj össze gyorsan egy zöldborsópürét.

Svéd húsgolyó

Na, ez a második, ami a fasírt után eszünkbe jut a húsgombóc hallatán. És milyen mázli, hogy lehet mélyhűtve kapni, így nem is kell vele sokat bíbelődni. Mindenesetre, ha otthon szeretnél készíteni, darált sertéshúst ajánlunk hozzá, ezt kell összekeverni egy kevés összenyomott főtt krumplival, zsemlemorzsával és tejszínnel, kell még bele só, bors és petrezselyem. Forró serpenyőben hamar kisül.