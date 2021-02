Így tervezze meg egyszerűen a vadak elleni védelmet!

Bár az apró vadjaink száma évről évre csökkenő, ez nem mondható el nagyvadjaink állományáról, mely az elmúlt években fokozott növekedésnek indult.

A 2020-as és 2021-es statisztikák sem fognak bizadalomra okot adni, ugyanis a koronavírus megjelenése gyakorlatilag ellehetetlenítette a vendégvadászatokat, jelentős károkat okozva ezzel a vadgazdálkodásban.

A fokozódó vadkár pedig egyre nagyobb feszültséget kelt a vadgazdálkodók és a mezőgazdászok közt. Az egységes vadkárfelmérési útmutató némileg enyhíthet az ellentéteken, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a vadkár elleni védekezés mindkét fél közös érdeke.

De mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt?

Villanypásztor

A villanypásztor ésszerű megoldásnak tűnik, azonban nagyon sok problémát okozhat. Telepítése ugyanis költséges, ráadásul rengeteg emberi erőforrást igényel. Az aktív védelem miatt ugyan nagy hatékonyságúak, ám ez csak rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással érhetjük el.

Az energiaellátás folyamatos monitorozásra szorul, és ha nem akarjuk hogy csökkenjen a védelemre alkalmazható energia, a vegetációt is állandóan kaszálnunk vagy gyomirtóznunk kell.

A villanypásztor nem megfelelő telepítése pedig nagyobb kárt csinálhat mint hasznot. Ezért, a tapasztalatok alapján, legalább 220 cm-es magasságig emeljük a villanypásztorunk, hogy a szarvasnak még a kedve is elmenjen attól, hogy megkísérelje átugrani.

Emellett a “pásztorba” az állatok könnyen belegabalyodhatnak, tönkretéve ezzel az egész védelmünket, – nem is beszélve arról, hogy a vad is megsérülhet, vagy akár el is pusztulhat. Épp ezért fontos, hogy figyeljünk a megfelelő drótvastagságra is.

A hagyományos módszerek mellett egyre többen vásárolnak ultrahangos vadriasztókat.

Manapság már számos termék közül válogathatunk, azonban érdemes körültekintően választanunk, ha ultrahangos védekezésről van szó.

Az olcsó termékek vonzóak lehetnek, de hamar tönkremennek, és a hatásfokuk sem kielégítő. Ráadásul a legtöbb vadriasztó külföldről érkezik, így a garanciális ügyintézés szinte lehetetlen küldetés.

Érdemes megpróbálni olyan vadriasztókat is, amiket a gazdák már sikeresen alkalmaztak, hiszen az autók között is van, ami szerviz igényesebb, és sokszor elromlik, míg a másik márka akár egy életen át is kiszolgál.

Egy szó mint száz, ha ultrahangos technológiáról van szó, válasszuk a minőséget és ne az ár legyen a mérvadó – hiszen a legjobb befektetés a minőség.

Válasszuk a hazait!

Az ultrahangos technológia hazánkban sem újkeletű, magyar gyártók is kínálnak a kategóriában termékeket. Ilyen gyártó például a Doxmand Hungary Kft., aki az ultrahangos védekezésben piacvezető szerepet tölt be hazánkban és elkötelezett a technológia iránt.

Hogy hatékony védelmet nyújtsanak, hangsúlyos szereppel bír a vadriasztó kihelyezése. Sokszor a problémát és a negatív tapasztalatokat is az okozza, hogy a vadriasztókat nem megfelelően helyezik ki.

De természetesen erre is van megoldás. A riasztók telepítéséhez segítséget kérhetünk telefonon vagy akár e-mailes megkeresés alapján, valamint a vadvédelem tervezéséhez is kínálnak egy egyszerűen kezelhető szoftvert.

A vadvédelem tervezése

A Doxmand Designer-rel gyorsan és könnyedén megtudhatjuk, hogy az adott területre hány riasztó kihelyezése szükséges.

Miután megtaláltuk a védeni kívánt területet, a felső ablakban kiválaszthatjuk a vadriasztó típusát majd a térképre kattintva helyezhetjük el a kívánt területre.

A lehelyezett készüléket aztán az egér segítségével mozgathatjuk a térképen, áthelyezhetjük és az ideális irányba forgathatjuk a készüléket.

Az elkészült tervet aztán el is menthetjük, melyet e-mail formájában továbbíthatunk magunknak, hogy bármikor megtekinthessük és módosíthassuk tervünket.

A koordinálásban GPS-es segítséget kapunk, így a későbbiek során akár méter pontossággal meghatározhatjuk, hogy hová helyeztük ki a riasztót, illetve a telepítés során is segítséget nyújt.

Az e-mailben kapott információkat érdemes a vadriasztók telepítése után is megtartanunk, így ha beszedésre vagy áthelyezésre kerül a sor, csak megnézzük a térképet és egyből lokalizálhatjuk a készülék elhelyezésének helyszínét.

A szoftvert telefonon is elérhetjük aminek előnye, hogy ha áthelyezzük a riasztókat, azonnal rögzíthetjük is a telepítés helyét és a koordinátákat.

A kombináció a siker kulcsa

A vadkárvédelem egy összetett feladat.

Meg kell ismerjük az állatok szokásait, viselkedését és ezek tükrében kell megtervezünk a védelmet. A különböző megoldások kombinálása sokkal eredményesebb lehet.

Épp ezért nem érdemes csak egyféle védelmet választani, a biztonság és a nagyobb hatékonyság érdekében használjunk fizikai (vizuális) és auditív (halláson alapuló) védekezési technológiát egyaránt.