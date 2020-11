Így válassz konyhai világítást!

Akárcsak egy jó ebéd, úgy egy jó konyha is akkor jelent igazán élményt, ha minden eleme jól sikerült. Az csak természetes, hogy nagy figyelmet szentelünk a konyhabútoroknak és a berendezéseknek, de a mi a helyzet a világítással?

Most Magyarország legnagyobb e-világítástechnikai szakáruházának, a Lumenetnek a segítségével mutatjuk be, hogyan lehet neked is tökéletes konyhai világításod!

A három fontos kategória

Elsőként kezdjük is a legfontosabbal, mégpedig, hogy milyen kategóriákban gondolkodj. Az első a környezeti világítás: ez praktikusan legalább egy mennyezeti lámpát jelent, amely gyakorlatilag a konyha fő fényforrásának is tekinthető. Ez lehet hagyományos mennyezeti lámpa, csillár, de akár spotlámpa is. A fényforrások következő kategóriájának a funkcionális konyhai világítást értjük, ezekhez leginkább a konyhapult világításokat soroljuk.

Az ilyen termékek nevükhöz méltóan abban segítenek, hogy a konyhapultot kényelmesen tudjuk használni. A konyhai pultmegvilágítók korábban általában hagyományos, fénycsöves típusúak voltak, napjainkban már a LED pultvilágítók terjedtek el – elsősorban alacsonyabb fogyasztásuk okán. Végezetül maradtak a kiemelő fényforrások, amelyek általában egy pont megvilágítására szolgálnak, általában a különféle spotlámpákat, illetve kisméretű fali világításokat soroljuk ide.

Gondold át, mire van szükséged

A megfelelő konyhai világításhoz elengedhetetlen, hogy az adott térnek megfelelően válaszd ki a fényforrásokat. A már említett környezeti világítás esetén kis konyhába egy, nagyobb helyekre pedig legalább 2-4 fényforrás javasolt. A konyhapult világításnál ez a szám akár a duplája is lehet: rövid konyhapultoknál kettő, míg hosszabbaknál akár 4-8 LED pultvilágítóra is szükség lehet.

A kiemelő fényforrások pedig jól mutatnak az asztal, vagy akár egy konyhasziget fölött. Azért is érdemes előre gondolkodni, mert amennyiben egy gyakran használt területre nem jut megfelelő fény, úgy később már lényegesen nehezebben tudod majd pótolni a hiányzó világítást.

A legtöbb figyelmet a konyhapult világítás kapja

Ha eldöntötted miből mennyi kell, jöhet a lámpák kiválasztása: el kell döntened, hogy LED modulos vagy cserélhető izzós lámpát vásárolsz – utóbbinál később lehetőséged van az izzó cseréjére, ám vaskosabb, fényforrást kapsz a pénzedért.

Sokat számít a színhőmérséklet is: a mennyezeti lámpák esetén célszerű meleg fehér, vagy nappali fényűt választani, ez ugyanis kellemes a szemnek. A konyhapult világítás kiválasztásakor azonban egy hidegfehér LED pultvilágítóval is jól járhatsz: a hideg fehér fény ugyanis segít abban, hogy jól lássunk, segítségével jobban tudunk a konyhai feladatokra összpontosítani. Így akár ételt szeletelünk, főzünk vagy épp mosogatunk, a legjobb, ha eközben hideg fehér fény világít.

Fontos kiemelni, hogy akárcsak a többi lámpatestnél, úgy a konyhai pultmegvilágítóknál is elérhetők különféle, extra funkciókkal felszerelt darabok. Választhatsz például olyan konyhapult világítást, amely IP44 védelemmel rendelkezik, az ilyen termék minden irányból védett a fröccsenő víz és az apróbb méretű szilárd tárgyak ellen, így akár a mosogatótálca fölé is helyezhető.

Vásárolhatók olyan modellek is, amelyek mozgásérzékelő szenzorral rendelkeznek: így anélkül kapcsolhatod majd ki vagy be a lámpát, hogy hozzáérnél. Ez különösen hasznos akkor, ha úgy szeretnél fényt, hogy épp koszos a kezed. Végül, de nem utolsó sorban megemlítenénk, hogy a Lumenetnél változtatható színhőmérsékletű, akár távolról vezérelhető konyhai pultmegvilágítók is elérhetők. Ezek lehetővé teszik, hogy a konyhapult világítás ne csak egyszerű funkcionális konyhai lámpaként, de akár hangulatvilágításként is funkcionáljon.