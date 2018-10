Magyaros Gödöllő

Gödöllő számtalan étteremmel, gyors étteremmel rendelkezik. Elhivatott személyzet nap, mint nap teljes erőbedobással, mindent megtéve készíti a finomabbnál finomabb ételeket a kedves vendégeknek.

Nézzük meg, milyen ismeretekre van szükségünk, ha esetleg szakács munkát szeretnénk vállalni, éppen az adott városban, Gödöllőn. A szakács, különböző nyersanyagokból, értem itt a zöldségeket, gyümölcsöket, gombákat, húsokat stb. állít elő ételeket. Egy éttermi szakács, kialakítja az étteremben felszolgálható ételek menüjét, és kiosztja a konyhai feladatokat. Ezek mellett folyamatos ellenőrző feladatokat lát el, az étel előkészítésétől, egészen a tálalásig, hogy minden a megadottak alapján történjen, és a vendég elégedett legyen.

Ezeken kívül a szakácsnak még rengeteg feladatot kell ellátnia. Ellenőriznie kell a tisztaságot, az ételkészítési, és tárolási helyek átvizsgálása, tisztán tartása, ezek mellett a konyhai eszközök tisztítása és napra kész állapotba helyezése. A tároló helyiségek, valamint a különböző sütők hőmérsékletének megvizsgálása, fontos, hogy a nyers ételek megfelelő hőmérsékleten legyenek tárolva, erre egy előírás figyelmezteti a dolgozókat. Ha ez megtörtént a minőséget is ellenőrizni kell, összetevők, fűszerek, szavatossági idő. Ezek a munka kevésbé stresszes részei, ugyanis, ezután következik az alapanyagok előkészítése, szeletelés, vágás, aprítás, aztán maga az étel elkészítése, főzés, párolás, sütés, stb. Mindezek után a már említett tálalási ellenőrzés következik, és legfontosabb, hogy a szakács mindenért felelősséget kell, hogy vállaljon, hiszen a legjobb tapasztalata alapját kell bevetnie napról napra.

Egy szakács, minden esetben a konyhában dolgozik, a különböző sütők, főzőlapok körül. Az ellenőrző feladatok miatt, néha a pultban vagy a mosogató helyeken is tiszteletét teszi, hogy minden a megfelelően működik e. Meleg, párás, hőmérsékletingadozások között kell dolgoznia, a munkaidejét maga az étterem nyitva tartása határozza meg. Ezek veszélyt is rejtenek, ugyanis egy szakácsnak gyorsan kell dolgoznia, itt a legtöbbet előforduló balesetek a vágások, esetleg égési sérülések. Másfajta ártalmak, mint például a hő ártalom, a lecsapódó pára, és kiömlő folyadékok, a szúró, vágó eszközökről nem is beszélve.

Ez a munka nehéz fizikai munkának minősül, de ehhez kapcsolódóan, szellemi munka is egyben. Bírni kell a pakolást, a tempót, a stresszt, és megfelelő figyelmet kell szentelni a pontos, precíz munkavégzés terén. Követelményeknek minősül, a kézügyesség, szervezőképesség, együttműködés, a csapatmunka, valamint a már említett felelősségtudat. Részben rendelkezni kell kreativitással, figyelemmel, kitartással, és önállósággal. Fontos az egészségi állapot, kiemelten az íz érzékelés, és szaglás, a látás, valamint ép végtagok, gerinc és bőr, amely nem csak a saját szempontból fontos, de a vendégek szempontjából is, hiszen ételekkel dolgozunk.

Elkötelezzük magunkat, hogy igenis ilyen munkát szeretnénk végezni, akkor figyelembe kell venni, hogy egy alap általános iskola (8év), és szakiskola elvégzése kötelező, amely 3 évet vesz igénybe, 30%-ban elmélet és 70%-ban gyakorlat. Persze, ha minden ez megvan még egy egészségügyi vizsgálat az utolsó követelmény, hogy elkezdhessük a munkát.