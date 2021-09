Megabitek harca – a csúcstechnológiás internet ugye nem sci-fi?

„Az internet legyen gyors, ne szakadozzon és légyszi, az ügyfélszolgálat is legyen mindig elérhető! A porszívómat és a kamerákat is rákötném, ugye nem gond?” – 20 év alatt megváltozott a világ, ami régen elég volt, ma már kevés és ez pont így van jól. A kisebb távközlési cégeknek viszont nem könnyű tartani a lépést az ügyfelek folyamatosan növekvő igényeivel és a távközlés óriásaival szemben. A ZNET Telekom garázscégként indult, de a gyorsan változó környezetben is sikerült elérnie, hogy a lakossági és üzleti telekommunikáció meghatározó piaci szereplőjévé váljon. Zuber Gyulával, a ZNET Telekom tulajdonosával beszélgettünk a cégről, a jelenlegi piacról és arról, mi várható a jövőben!

Garázscégből váltatok a piac meghatározó szereplőjévé. Az indulás óta hogyan változott a világ, hogyan változtak az ügyfelek? 20 évvel ezelőtt az internettel kapcsolatban még jóval alacsonyabbak voltak az ügyfelek elvárásai. Régen már annak is örültünk, ha az internet 2 óra alatt betöltött egy filmet, napjainkban ez már inkább nevetségesnek hangzik. Okosotthonok, épületfelügyeleti és pénzügyi rendszerek, gyártósorok épültek rá az internetre. A ZNET-nek lépést kellett tartani a változásokkal, rá voltunk kényszerítve a fejlődésre. Ezidő alatt az én gondolkodásom is megváltozott, most már nem szeretem a kompromisszumokat. Ha csinálunk valamit, csak jól csinálhatjuk, az elégséges nem elég! Garázscégként én már nem merném felvállalni az ilyen igények kiszolgálását. Csúcstechnológia a távközlésben – így hangzik a szlogen. Valójában mit jelent ez? Hogy válik ez az ügyfeleitek hasznára? Minőségi szolgáltatást nyújtani csak megfelelő technológiával lehet. A csúcstechnológia keresése a személyes hobbim, a jövő kutatására mindig rengeteg energiát fordítottam. Ebből adódik, hogy a ZNET mindig „early adopter” volt, a cégben szeretjük az elsők között kipróbálni a legújabb technológiákat. Nagy erőket fordítunk arra, hogy megtaláljuk az adott feladathoz a legjobb eszközöket, természetesen figyelembe véve azok ár-érték arányát is. Ha jobbat találunk a jelenleg használtnál, nem félünk váltani, akármennyire nehéz feladat. Ez a látásmód közös érdekünk az ügyfeleinkkel, mivel nem csak a szolgáltatás minősége, hanem a hálózat üzemeltethetősége is ugyanolyan fontos. Ma már azért óvatosabban kezelem az újdonságokat, az innováció mellett a gyártócég hátterét, beszállítói láncát is vizsgálom, hiszen hiába jó a termék, ha a gyártó, ami forgalmazza megszűnik. (Sajnos volt már többször is példa erre.) Mindemellett vannak saját fejlesztéseink is, melynek fő oka, hogy adott feladatokra nem találtunk alkalmas berendezést. Ezekbe a fejlesztésekbe a 20 év tapasztalatát építettük bele. Például a képen szereplő elektronika bár kis mértékben drágább, de lényegesen robusztusabb, stabilabb és megbízhatóbb, mint egy készen kapható bármilyen más eszköz. A hasonló fejlesztéseinknek köszönhető, hogy a ZNET bázisállomások magasabb rendelkezésreállással és sokkal stabilabban tudnak működni. A sci-fi történetekben a távközlés sokszor utópisztikus megoldásokat vonultat fel. Nem titok, hogy nagyon kedveled a műfajt, amiről az irodádban is több tárgy tanúskodik. Hogyan segíti ez a munkádat a mindennapokban? Közel áll hozzám az elvont gondolkodás. Hiszem, hogy akik mernek álmodni, azok tudnak a világnak újat adni. Ha a gondolataid 99%-a haszontalan, de a maradék 1%-ában kitalálod a Google-t vagy a Teslát, szerinted megéri? A sci-fikben azt az üzenetet találtam meg, hogy nem tudsz túl merészet álmodni. A 2001: Űrodüsszeia című filmben a 60-as években még közel sem voltak ilyen technológiák, mint amiket manapság használunk, de a filmben az űrhajó legénysége már tabletekkel dolgozott, valamint a számítógépekkel kommunikált (bár ebből a végén lett egy kisebb galiba). És nézzétek meg, ma már az óránkhoz beszélünk, és megérti mit szeretnénk! Hogyan látod jelenleg a távközlési piacot? A távközlési piacon a multinacionális vállalatok mellett nagyon sok közepes-, kis- vagy akár garázscég is megtalálható. Ha a sávszélességről kérdezel, ott – technológián belül – már nem nagyon vannak különbségek. A minőség és az ár is hasonló pl. egy optikai gigabites hozzáférésnél. Ha viszont egy nagy szolgáltató monopol helyzetbe kerül egy adott területen, ez már teljesen megváltozik. A nagy szolgáltatók tipikusan utca-házszám szerint áraznak, hiszen itt már nem a költségeik megtérülését nézik, a szolgáltatásokat annyiért adják el, amennyiért csak bírják. Ezért is érdeke a lakosságnak, hogy hasonló feltételek mellett inkább a kisebb távközlési cégek mellett tegyék le a voksukat. Például a 100%-ban magyar ZNET Telekom mellett. A műsorszolgáltatók esetében már más a helyzet. Sajnos nem biztosítanak azonos feltételeket az iparág különböző méretű szereplőinek, a versenyt ezzel torzítják. A régi, old-school televíziós modell jelenleg a nagyobb távközlési cégeknek kedvez, azonban a piaci trendek azt mutatják, hogy szerencsére ez már visszaszorulóban van. Gondoljunk csak bele, mi ér többet? 150 nézhetetlen csatorna, ahol a reklámért is fizetünk, vagy olyan platformok, ahol a fizetett szolgáltatásért zavartalanul nézhetjük az általunk kiválasztott műsorokat? A válasz eléggé egyértelmű. Én úgy látom, a hagyományos TV-szolgáltatás idővel meg fog szűnni, helyette a lakossági felhasználók inkább streaming szolgáltatásra fizetnek majd elő. Ha ez megvalósul, a verseny is igazságossá válik majd, hiszen a távközlési szolgáltatók elsősorban technológiai cégek, akik a közvetítő csatornát biztosítják. Te miben látod a növekedés lehetőségeit? Mi az, ami 20 év után is motivál? Szerintem a komplex szolgáltatásoké a jövő. Az, hogy távközlést adsz, az nem merül ki annyiban, hogy behúztál egy kábelt. Ma már az épületeken belül is komplex távközlési infrastruktúrát érdemes kiépíteni, amihez megfelelő szaktudásra van szükség. Nem csak kábeleket kell behúzni, hanem az eszközöket is megfelelően kell beállítani, hogy azok jól működjenek. Mi abban hiszünk, hogy az ügyfél nem a kamerákat vagy wifi AP-kat akarja birtokolni, hanem a szolgáltatást szeretné megfelelően használni. Ezért nem elég felszerelni, az eszközöket üzemeltetni és karbantartani is szükséges. A ZNET egyik erőssége a cégek belső távközlési infrastruktúrájának kialakítása és üzemeltetése. Ezek a projektek megkövetelik a rugalmasságot, a kreativitást és az alkalmazkodást. Míg egy óriásvállalat nehezebben tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak, hiszen a méretéből adódóan ezt vagy nem, vagy nagyon lassan tudja csak megtenni, addig a ZNET-nek ez nem okoz gondot. Úgy érzem, hogy a ZNET Telekom hosszú évek növekedése alatt is rugalmas tudott maradni, miközben elég nagyra nőtt ahhoz, hogy nagyon komoly projekteket tudjon felvállalni (pl. 400 db oktatási intézményben szolgáltatunk távközlést (holnap reggel pontosítjuk). Magyarországon szinte minden területen elérhető valamilyen távközlés. A ZNET nem a tengerbe szeretne vizet hordani, nem célunk, hogy a minőségileg jól ellátott területeken újabb versenyzőként megjelenjünk. Azon dolgozunk, hogy azokra a helyekre, ahol nincs megfelelő minőségű szolgáltatás, oda is eljuttassuk a #megbízható távközlést. Azokon a területeken, ahol már jelenleg is versenyzünk a többi szolgáltatóval, nekünk fontos, hogy az ügyfelek megtiszteljenek minket támogatásukkal és azzal, hogy a ZNET mellett döntenek. Köszönjük, mindenkinek, aki jelenleg vagy a jövőben ezt teszi, ez is segít minket a fejlődésben! Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, keress minket a www.zt.hu oldalon vagy a 1277-es telefonszámon!