Megnyitott a Balatoni Élménypark Csopak

Veszprém és Csopak között, gyönyörűen parkosított környezetben hetedik éve várja visszatérő és új vendégeit a Balatoni Élménypark. Idén a koronavírus-járvány miatt hozott rendelkezéseket figyelembe véve nyitottak meg május 9-én.

A közel négy hektáros zöld környezetben az izgalmas, extrém és szórakoztató játékok között a felnőttek is újra gyerekként játszhatnak, a gyerekek pedig önfeledten szórakozhatnak. Sokan vannak, akik már kipróbálták a tavalyi szezonban átadott új játékelemeket: a 15 méteres óriás ingát, az extrém csúszót, amely 18 méter magas toronyból indul és 300 méteren „siklik” az élménypark fölött, a biciklis drótkötélpályát öt méter magasan és a kicsiknek szóló vizes játékokat. Emellett több tucatnyi játékelem és 100-nál is több akadályból álló drótkötélpálya várja a kalandorokat.

A tavaly megújult élményparkban a jelenlegi körülmények között minden szempontból a biztonság a legfontosabb.

Fejes Enikő, a Balatoni Élménypark Csopak ügyvezetője a Napló kérdésére elmondta, minden előírásnak eleget téve nyithatták meg az élményparkot. – Májusban hétvégenként vagyunk nyitva, a nyitás zökkenőmentesen zajlott. A COVID19 miatt hozott intézkedéseinket a vendégeink teljes mértékben jól fogadták. Ezekről tájékoztató táblákat is készítettünk, és kihelyeztük az élménypark területén. Úgy gondolom, fontosak ezek az intézkedések, hiszen nemcsak a vendégeink, de a munkatársaink is biztonságban érezhetik magukat. Természetesen a meghozott intézkedések nem vesznek el semmit a játékok élvezeti értékéből és maximális élményt nyújtanak – tette hozzá Fejes Enikő. Az ügyvezető abban reménykedik, hogy a június és július már erősebb a látogatószámot tekintve, és az emberek inkább a belföldi kikapcsolódás lehetőségével fognak élni, ezzel is segítve a hazai gazdaságot.

Hozzátette, az idei szezonkezdés más lesz, mint az eddigiek, de az üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy a vendégek teljes biztonságban érezhessék magukat. Ennek érdekében kézfertőtlenítési pontot alakítottak ki, a mászáshoz kesztyűket biztosítanak, a felszereléseket, játékokat folyamatosan fertőtlenítik. Az animátorok is kesztyűben és maszkban dolgoznak, és a maszk viselését a vendégeknek is ajánlják. A park területén kérik a javasolt 1,5-2 méteres védőtávolság betartását.