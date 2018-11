Mercedes-Benz VIP tesztvezetés program a JP Autónál

A Daimler tervezői és mérnökei már ma a jövő autóin dolgoznak, ezért járnak mindig élen a design és az innováció – kiemelten kezelve a vezető támogató rendszereket és az aktív biztonságot – területén.

A JP Autónál szeretnénk a Mercedes-Benz modelleket és ezeket a fejlesztéseket minél szélesebb körben megmutatni, ezért útjára indítottuk a VIP tesztvezetés programunkat, mely keretében felkértünk Veszprém környéken élő, dolgozó embereket, hogy próbálják ki tesztautóinkat.

A programot jelenleg két modellel indítottuk el:

Természetesen kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen élményekkel gazdagodtak azon partnereink, akik próbálták az autókat, így megkérdeztük őket a tapasztalataikról.

Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan, akik eddig más márkájú autót használtak, úgy nyilatkoztak, hogy a tesztelt Mercedes-Benz modell felülmúlta a várakozásaikat, mind a kényelem, a design és a vezetés támogató rendszerek terén.

Az autók kényelmi funkciói közül a legtöbb hasznosnak bizonyult az utazás során. Ha ugyanazt az autót többen is szokták használni, akkor már az elindulást is gyorsítja az elektromosan állítható ülés memória funkcióval, hiszen egy gombnyomással beállítható a megfelelő üléspozíció. Ha pedig már elértük úti célunkat, a 360 fokos tolatókamerával a legszűkebb helyre is be tudunk állni.

A biztonsági funkciók hozzájárulnak utunk során, hogy elkerüljük a veszélyes helyzeteket és sokszor segítenek abban, hogy megelőzzünk egy balesetet. Például az aktív holttér figyelő asszisztens segítségével könnyedén váltunk sávot, hiszen a rendszer jelez akkor is, ha mi nem látnánk a mellettünk haladó másik autót. A sávtartó asszisztens pedig abban az esetben figyelmeztet minket, ha egy pillanatra nem figyelnénk és autónk már a másik sávba térne át.

Az is érdekelt még minket, milyennek látják az autó designját. Volt, aki egyszerűen a gyönyörű szóval jellemezte, mások azt hangsúlyozták, hogy a formája modern és klasszikus egyszerre.

Arra a kérdésünkre, hogy ajánlaná-e a Mercedes-Benz modelleket ismerőseinek, egyöntetűen mindenki igennel válaszolt.