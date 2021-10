Miért érdemes székhelyszolgáltatást választani?

A vállalkozások minden esetben megválaszthatják a saját székhelyüket. Ez azonban sokszor nem is annyira egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. Mi a teendő akkor, ha nincs irodája a vállalkozásnak?

Számos előnyt biztosít a székhelyszolgáltatás

Ha nincs irodája a vállalkozásnak, és a cégvezető nem szeretné a saját lakhelyét használni székhelyként, érdemes elgondolkodni a székhelyszolgáltatás lehetőségén. Miért nem jó a lakhely székhelynek? Elsőre talán logikus választásnak tűnik, de többnyire megbánják a cégvezetők ezt a döntést. Egyrészt azért, mert mindig otthon kell lennie valakinek, hogy a hivatalos leveleket és a küldeményeket átvegye. Másrészt pedig azért, mert egy esetleges NAV-ellenőrzés helyszínének nem éppen ideális a lakhely. Érdemes megőrizni az otthon nyugalmát. Szóval amennyiben a vállalkozás tevékenysége nem helyhez kötött, és nem igényel irodabérlést, mindenképpen érdemes székhelyszolgáltatást igénybe venni. Milyen tevékenységek lehetnek ezek? Például a tanácsadás, valamint a webáruház üzemeltetés, hiszen sokan kiszervezik a termékek raktározását és csomagolását, illetve a szállítását is.

Milyen további előnyöket nyújt a székhelyszolgáltató?

Az előnyök közé sorolható, hogy a székhelyszolgáltató minden esetben garantálja, hogy a hivatalos levelek időben átvételre kerülnek. Továbbá azt is garantálja, hogy minden átvett levélről értesítést küld, amennyiben igény van rá, szkennelve továbbítja az ügyfél számára. Sőt, havonta egyszer a beérkezett küldemények postázását is vállalja az ügyfél részére. Mindemellett a szolgáltató üzleti címet és cégnév kihelyezését is biztosítja, valamint semleges helyet az esetleges NAV-ellenőrzéshez. Ráadásul bizonyos esetekben a székhelyszolgáltató igénybevétele IPA-fizetés alóli mentességgel is jár a székhely szerinti önkormányzat felé. Ez akkor lehetséges, ha a székhely olyan magyarországi településre kerül bejelentésre, amely IPA-mentesnek számít. Ilyenkor is fontos azonban tudni, hogy ha a cég adójogi értelemben rendelkezik telephellyel, akkor függetlenül attól, hogy bejelenti-e, már foglalkozni kell az iparűzési adó megosztásával a székhely és az egyes telephelyek között.

Érdemes előre utánanézni, hogy mely székhelyszolgáltatók biztosítják ezt a lehetőséget, hiszen bizonyos esetekben jelentős összeg spórolható, ha iparűzési adót nem kell fizetni az önkormányzatok felé. Ráadásul a spórolt összeghez képest elenyészőnek tűnik a székhelyszolgáltatás díja. Az adatok biztonságával kapcsolatban sem kell aggódni, hiszen a megbízható székhelyszolgáltatók garantálják a biztonságos tárolást. A székhelyszolgáltatás egyszerű és költséghatékony megoldást biztosít. Az irodabérlés, valamint a levelek átvételével és archiválásával foglalkozó alkalmazott bére minden esetben többe kerül, mint a székhelyszolgáltatás költsége. Ráadásul az ügyintézés is egyszerű, hisz a székhelyszolgáltatás igénybevétele csupán néhány egyszerű lépésből áll. A székhelyszolgáltató kiállít egy székhelyhasználati hozzájárulást, amit a cég dokumentumait készítő ügyvéd benyújt a cégbíróságnak. A székhelyszolgáltató elvégzi az önkormányzathoz történő bejelentést, míg a cégbíróság értesíti a változásról az adóhatóságot. A cégvezetőnek csupán a bank felé kell jelezni a székhelyváltozást, hiszen a további bejelentéseket a könyvelő elvégzi.