Milyen árnyékolókat válasszon otthonába?

A modern nyílászárók még a rendkívül magas igényű felhasználóknak is megfelelnek, különösen a hőszigetelés, a biztonság, az esztétikum és a tartósság terén, az árnyékolástechnikának azonban továbbra is rendkívül fontos szerepe van az épületek hővédelmében.

A fejlett üvegezési technológiákkal sokat lehet fogni a hővédelem területén, azonban ennek van néhány hátulütője. Először is kevésbé hatékonyak, mint a kültéri árnyékolók (egy hővédő üveg maximum 30-50 %-kal képes csökkenteni a napenergiából származó hő mennyiségét). A másik probléma pedig az, hogy nem lehet szabályozni, bekapcsolni, kikapcsolni. Vagyis nyáron nem redukálja eléggé a beáramló hőenergiát, télen viszont (amikor szükségünk lenne az üvegházhatás révén becsapdázott hőre), nem jut be elég meleg a lakásba.

Így például a passzívházak esetében nem is javasolt ez az üvegezési technológia, mert az őszi, téli, tavaszi időszakban így nem tudunk kellő hőenergiát nyerni az ablakokon keresztül. Ha csak a legmelegebb hónapokban akarjuk megóvni a lakásunkat, teraszunkat a tűző nap melegétől, mindenképp érdemes megfelelő árnyékolóval felszerelni az épületet. Nézzük meg, hogy milyen árnyékolástechnikai termékekkel lehet kiegészíteni a nyílászárókat?

Kétféle árnyékolót különböztetünk meg. Az egyik beltéren, a másik az ablakon kívül, kültéren helyezkedik el.

Nézzük először a hatékonyabb, de drágább megoldást, vagyis a kültéren elhelyezett árnyékolókat. A kültéri árnyékoló nagy előnye, hogy nem csak a fényt, de a napenergiából származó hőenergiát is az épületen kívül tartja. Vagyis ha nem akarjuk, hogy felforrjon az agyvizünk a nyári hónapokban, mindenképp kültéri árnyékolóban gondolkodjunk.

Kültéri árnyékolók

Néhány népszerű kültéri árnyékoló a teljesség igénye nélkül: redőny, napháló, zsalúzia, napellenző, pergola. A kültéri árnyékolónak több funkciója is van: védenek a hidegtől, a hőségtől, a zajtól, széltől, esőtől és a kíváncsi tekintetektől, és akár otthonunk biztonságát is növelik.

Redőny

A redőny az egyik legkeresettebb és legelterjedtebb külső árnyékolástechnikai eszköz. Kiválóan árnyékol, véd az időjárási viszontagságoktól, leeresztett állapotban nem lehet belátni a lakótérbe és a biztonságtechnikai szempontból sem utolsó. Léteznek felsőtokos, külső tokos és vakolható külső tokos rendszerek, és természetesen ezeket is lehet különböző módon variálni. A redőny készülhet műanyagból vagy alumíniumból és kiegészíthetjük rovarhálóval, így kizárhatjuk otthonunkból a kellemetlen vérszívókat.

Zsaluzia

A zsaluziát sokan kedvelik Magyarországon, különösen a modern épületek esetében. Kompakt és esztétikus, könnyedén szabályozhatjuk vele a lakterünkbe érkező napfény mennyiségét és a hőenergiát. Rozsdamentes anyagból készül, így tökéletesen ellenáll a külső időjárási körülményeknek, például az UV-sugárzásnak. A zsaluzia helyét célszerű a nyílászáró beépítése előtt kialakítani és besüllyeszteni a homlokzatba, választhatjuk motoros vagy kurblis működtetéssel. A meleg nyári hónapok idején akár 5-10 fokkal is csökkenthetjük a belső terek hőmérsékletét A lamellák dőlésszögét állíthatjuk, pontosan szabályozhatjuk a fényerősséget, a közvetlen napsugárzást kizárhatjuk elsötétítés nélkül is. Télen pedig beáradhatnak a napsugarak és a passzív napenergia anélkül, hogy kívülről belátnának hozzánk.

Pergola

A pergola az egyik legnagyobb sláger, ha teraszt, kültéri étkezőt, üldögélőt szeretnénk árnyékolni. A hagyományos fix elemes pergolák mellett ma már motorosan mozgatható ponyvás, vagy bioklimatikus pergolákat is vásárolhatunk. Sőt, elérhető áron megkaphatunk eltolható üvegfallal, LED világítással vagy egyéb kiegészítőkkel szerelt árnyékolókat. Árban és exkluzivitásban a határ a csillagos ég. A bioklimatikus pergolák időjárásálló alumínium szerkezetekből állnak, a tetőszerkezetben elhelyezett alumínium lamellákat távvezérléssel irányíthatjuk.

Napháló

Az akár 100 %-os fénykizáró változatban is rendelhető napháló segítségével úgy árnyékolhatunk, hogy közben gond nélkül gyönyörködhetünk a remek kilátásban és élvezhetjük a teraszt átjáró szellőt. Ez a szerkezet olyan, mint egy kültéri roletta, azzal a különbséggel, hogy UV-stabil, szélálló, és lehúzott állapotban akár rovarhálóként is működhet. Megrendelhetjük kézi és motoros működtetésű változatban is. A naphálóval akár 22 m2-es egybefüggő felületet is árnyékolhatunk, akár hat méter magas változatot is rendelhetünk, ez a háló egy 15 centi átmérőjű tokszerkezetben elfér! A zippzáras technikára 7 év garanciát adnak a gyártók, a meghajtásra 5 évet. Kis helyigénye van és minden épülethez illeszkedhet stílusában.

Beltéri árnyékolók:

A beltéri árnyékolókat olcsóbban megkaphatjuk, ennek okait sejthetjük abból, amit a kültéri árnyékolóknál írtunk. Először is ezeknek az eszközöknek nem kell megküzdeniük az időjárás viszontagságaival. Van viszont egy komoly hátrányuk, amit mindenki megtapasztalhatott, aki próbált már kánikula idején belülről árnyékolni egy lakást: mivel a napenergia az üvegen áthatol és az üvegházhatásnak köszönhetően ki is fejti a hatását a belső térben, attól még hogy nem tűz be a nap, rettentően fel tud melegedni a szobánk. Vagyis ezek a beltéri árnyékolók csak a fény ellen védenek, a hőségtől nem. A legtöbb háztartásban megtalálható sötétítő függöny, szalagfüggöny vagy az egyre népszerűbb sávroló mellett talán a reluxa és a roletta a legelterjedtebb beltéri árnyékoló.

Reluxa

Az egyik legnépszerűbb beltéri árnyékoló a reluxa, megvásárolhatjuk műanyagból, alumíniumból, trópusi fából készített változatban, rengeteg színben. Így a karnist és a szerkezet látható elemei illeszkedhetnek a nyílászáró színéhez, stílusához. Elsősorban fényzáró funkciója van, emellett megóvja lakásunk intimitását a kíváncsi tekintetek elől. És abban az esetben is kiváló döntés egy reluxa, ha a szobánkba bevilágító utcai lámpa fényét akarjuk kizárni otthonunkból. Sőt, olyan változatban is, megrendelhetjük, amit két üvegréteg közé szerelhetünk, így megspórolhatjuk magunknak a nehézkes reluxatakarítást.

Roletta

A roletta a roló és a függöny kombinációja, az egyik legnépszerűbb beltéri árnyékoló. Megvásárolhatjuk tokozott vagy tokozatlan kiszerelésben, gyöngyláncos, rugós vagy motoros működtetéssel. Mielőtt rolettát választunk, mérjük fel, hogy pontosan milyen funkciót kell ellátnia. Ha teljes sötétséget szeretnénk elérni, válasszunk fényzáró változatot, de van fényáteresztő, naphálós vagy reflexiós textil változatban is. A textil anyag lehet poliészter vagy akár üvegszál is.

A megfelelő árnyékoló kiválasztása során az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen funkciót szánunk az eszköznek. Ha csak a beáradó fény szabályozását szeretnénk megoldani, választhatunk a kedvezőbb árú beltéri árnyékolók közül, azonban ha a nyári hőség elől is meg szeretnénk óvni otthonunkat, védekezni szeretnénk a szél, a hideg és az eső ellen is, akkor nézzünk körül a kültéri árnyékolók között. Természetesen azt is fontos megvizsgálni, hogy milyen átalakítás szükséges egy kültéri rendszer beépítésére, milyen költségekkel jár stb. Ma már a magyar piacon színben és stílusban rendkívül széles választékot találhatunk.