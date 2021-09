Milyen buktatói lehetnek egy online rendezvénynek?

Az elmúlt 1-2 évben igencsak fellendült az online rendezvények iránti érdeklődés, hiszen a több otthon töltött idő miatt rengetegen vettek részt internetes eseményeken. Azonban milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a webináriumokat és online eseményeket szervezőknek? Mi okozhatja a siker elúszását? Erre keressük a válaszokat az alábbiakban!

Miért előnyösek az online rendezvények?

Alapvetően egyszerűbb a szervezésük. Mivel nincs szükség hatalmas termek bérlésére és logisztikára, ezért kevesebb időt igényel egy rendezvény lebonyolítása.

Tértől függetlenül érhető el a célközönség. A távolság soha nem állhat az internetes események útjába. Így sokkal több néző is lehet, hiszen az érdeklődőknek nem kell útiköltséggel és idővel számolniuk.

Milyen buktatói lehetnek?

Ezek az online rendezvények rizikói:

Kevésbé fókuszálhatnak a nézők

Otthon a kényelmes kanapén ülve tökéletes körülménynek tűnik részt venni egy webináriumon vagy online oktatáson, viszont rengeteg zavaró tényező elterelheti a nézők figyelmét. A családtagok sürgése és forgása, a telefonon kapott üzenetek vagy éppen a lehalkított TV-n futó műsor is kizökkentheti a résztvevőket.

Csupán egyetlen kattintásba kerül kilépni

Amíg egy hagyományos rendezvényen már csak az előadó felkészülése miatti tisztelet miatt is végig szokták ülni az eseményt, addig az online térben egészen más viszonyok uralkodnak. A böngészőben egyetlen kattintással, bármikor kiléphetnek a nézők, ha nem tartják elég figyelemfelkeltőnek az előadást.

Kevésbé működik a testbeszéd

Legyen szó bármilyen előadásról vagy rendezvényről is, az előadó testbeszéde és kisugárzása nagymértékben meghatározza a sikert. Sajnos a webináriumok többségén még csak nem is látni az éppen beszélő előadót, és gyakran csak unalmas diákat kapnak a nézők megtekintésre. Éppen ezért már egy átlagos webkamera használata is rengeteget segíthet a személyesebb élmény megteremtésében és a testbeszéd részleges átadásában.

Miért fontos a testbeszéd?

Hitelességet épít és gördülékenyebbé teszi az előadást. Egy magabiztos előadó szinte azonnal magával ragadja a közönség figyelmét, ehhez pedig kifinomult testbeszéd és élesre csiszolt kommunikációs készségek szükségesek.

A technika ördöge bármikor megviccelhet

Egy kontakthibás mikrofon, egy hibás képet adó webkamera vagy a rosszul beállított router teljesen tönkreteheti a nézők élményét. Persze ilyen hibák az offline programokon is előfordulhatnak, de amikor minden az interneten keresztül zajlik, akkor különösen fontos inkább százszor is ellenőrizni a technikai eszközöket, hogy minden zökkenőmentesen indulhasson.

TIPP: Mindig tarts a rendezvény napján is egy utolsó technikai próbát. Így mindenről megbizonyosodhatsz, és baj esetén még van időd pótolni az esetleges hiányosságokat.

Hogyan érdemes felkészülni az internetes eseményekre?

Érdemes alapos piackutatással kezdeni a szervezést!

Minél jobban ismered az elérni kívánt célközönséget, annál hatékonyabban szólíthatod meg őket. Éppen emiatt fontos először is kérdőíves kutatás vagy egyéb felmérés segítségével pontosan megismerni, hogy mi is foglalkoztatja igazán a potenciális nézőket. Megérzések és baráti vélemények helyett sokkal kifizetődőbb a profi piackutatásra hagyatkozni.

A nézőket soha nem szabad túl sok hirdetéssel terhelni!

A túlzottan marketingszagú előadásoktól mindenki irtózik. A túl gyakori reklámok adás közben vagy a 2 percenként elhangzó terméknév súlyosan roncsolja a színvonalat. Hiába tűnhet csábítónak akár több ezer online jelenlévőnek lejátszani egy-egy hirdetést, a túlzott nyomulás az értékesítési arányt is porig rombolhatja.

Mindig a minőség legyen az első!

Végül a legfontosabb: összpontosíts az előadás minél színvonalasabb felépítésére. Minél több értéket és konkrétumot adsz át a nézőknek, annál sikeresebb és nagyobb látogatottságú rendezvényeket szervezhetsz a jövőben. Ne feledd, hogy a nézők többsége már 1-2 perc alatt bőven kialakítja a véleményét a produkciódról, ezért törekedj a legmagasabb minőség megcélzására.

Minden online rendezvény elsődleges buktatói közé tartozik a nézők figyelmének könnyű elterelődése és a túl könnyű kilépési lehetőség, illetve a testbeszéd háttérbe szorulása és a lehetséges technikai problémák is. Azonban az internetes rendezvényszervezés tökéletes lehetőség kis- és nagyvállalkozásoknak is, hogy valóban elérjék a releváns célközönséget. Megfelelő piackutatással és minden téren profi hozzáállású felkészüléssel garantáltan elsöprő sikerű eseményeket szervezhetsz az online térben is!