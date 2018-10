Mossuk tisztára

Mindennapi ruházatunkat csak felvesszük, és már rohanunk is a dolgunkra, nem is gondolunk bele, hogyan is készül az, illetve hogyan tisztítják azokat. A tehetősebb emberek tisztítóba viszik a ruháikat mosni, vasalni esetleg varratni. Így tekintsük meg a kézi mosó és varrónői munkát.

Ebben a munkában az alkalmazott főként nő, aki kézzel tisztítja, mossa ki a ruhákat, és vasalja azokat, a kért javításokat elvégzi azokon, legyen az foltozás, kisebb öltések, illetve gombok újra varrása, az elkészült ruházatokat kellő figyelemmel becsomagolja, és elhelyezi a megfelelő helyre, polcokra, akasztókra, ahol átvehetik a tulajdonosaik, illetve a kiszállítók, akik házhoz is viszik azokat. Persze ez nem úgy megy, hogy bemegy valaki például a tisztítóba és elvisz egy ruha darabot, hanem be kell mutatnia bizonyos dokumentumokat, -személyigazolvány- mellyel igazolja, hogy valóban övé az adott ruha melyet elvinni kívánt. Ezek után átadja a kiállított számlát és átveszi a fizetendő összeget. Mindenféle utasítást be kell tartania a szabályokkal együtt, felettesei és vezetői kérését figyelembe véve dolgozik, és jelenti nekik a fogyó eszközök, például vegyszerek pótlását, vagy más esetben a tisztító és egyéb gépek, berendezések meghibásodását, üzemzavarát, karbantartását. Nem végezheti el a karbantartási munkálatokat, ezekhez külön szakemberre van szükség.

Ha a munkavégzés helyét nézzük, akkor kizárólagosan zárt teret képzelhetünk el, pontosabban egy mosodát, ahol a műszakváltások folyamatosak is lehetnek, ez a nyitástól és a zárástól vagy ha nagyobb üzletláncban helyezkedik el, akkor annak a nyitvatartásától is függhet. Nem kötött a munkavégzés ideje, tehát több munkarend is létezhet, melyhez alkalmazkodnia kell a munkavállalónak. Sok-sok testmozgást és testhelyzet változtatást végez a nap során, hiszen fizikai munkáról beszélünk. Munkaruházat kötelező, mivel nem dolgozhatunk egy ilyen helyen a mindennapi, vagy az alkalmi ruházatunkban.

Itt térünk ki az egészségügyre is, hiszen a folyamatos vegyszerekkel való érintkezés miatt sem lenne megfelelő a saját ruházatunk. Ez nehéz fizikai munkának lett titulálva, ahol sok a mozgás és az emelő munkavégzés, a cipekedés, a hajolás, görnyedés, a karok folyamatos igénybevétele, és a hosszú munkaidő. Kezek és karok vannak a legtöbbször igénybe véve, így figyelni kell azok épségére, balesetveszélyek elkerülésére. A berendezésekkel, gépekkel való érintkezés esetében a fokozott figyelem jellemző, de ugyan ez mondható el a vegyszerekről is. A vegyszerek mindennapos használata nem tesz jót az egészségünknek, mivel a levegőbe jutva belelégezzük őket, így károsodhat a légzőszervrendszer, ezen kívül nem csak belsőleg, de külsőleg is károsak lehetnek, mivel károsíthatják a bőrszövetünket, irritációkat, allergiás reakciókat, okozhatnak. Valamint a gépeknél kitérve a vasalókhoz, melyeknél felmerülhetnek a különböző égési sérülések gondolatai is, mivel forró eszközzel dolgozunk fontos, hogy kellő figyelemmel tegyük a dolgunkat. Itt elvárt a gyors és megfelelő munkavégzés, az utasítások betartása, és pontos követése, valamint a monotonitás, melyet el kell viselni, ez sajnos a hosszú munkaidővel együtt stresszhelyzeteket válthat ki.